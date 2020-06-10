حرب مواقع تهدد وجود أقدم حزب معارض

يتجه حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى إعادة ترميم بيته الذي عرف هزات عديدة وانشقاقات متتالية منذ مشاركته في تشريعيات 2012 وزادت حدثها بعد وفاة مؤسسه حسين آيت أحمد في 2015 من خلال تنظيم مؤتمر استثنائي تريده القيادة الحالية أن يكون جامعا من اجل تحضير الحزب لمواعيد سياسية قادمة ويكون ذلك بحسب مانقلته مصادر مطلعة للوسط بضرورة تغيير نمط القيادة الجماعية الحالية التي تباها الحزب في مؤتمره الخامس 2013 وكذا إعادة انتشار الحزب في الأوساط الشعبية .

في خطوة بادرت بها القيادة الجماعية الحالية لجبهة القوى الاشتراكية التي أعلنت على لسان السكرتير الأول حكيم بلحسل، عن عقد مؤتمر استثنائي للحزب يومي 9 و10 جويلية القادم بالجزائر العاصمة وذلك بعد تأجيله بسبب الظروف الداخلية غير المناسبة التي عاشها الحزب في السنوات الأخيرة , وقد تأكد رسميا انعقاد هذا المؤتمر من الناحية الإدارية بمنح مصالح ولاية الجزائر الترخيص بعقده بفندق مزافران بزرالدة استجابة لطلب تقدم به الأمين الأول حكيم بلحسل رفقة محمد نبو وكذا حكيم كريدي.

ويحاول أول وأقدم حزب معارض بالجزائر الذي تأسس على يد المجاهد حسين أيت أحمد سنة 1963 بعدما عرف بأزمة القبائل ترميم بيته الداخلي الذي اتسم بخلافات وانشقاقات بدأت ملامحها تظهر للعلن منذ مشاركته في الانتخابات التشريعية لسنة 2012 والإطاحة بالقيادي كريم طابو الذي كان يدير شؤون الحزب بالجزائر بسبب تواجد رئيسه ومؤسسه في منفاه الاختياري بلوزان السويسرية , ثم زادت متاعب الحزب مباشرة بعد وفاة حسين أبت أحمد سنة 2015 حيث عرف استقالات لعدد من قيادته ورحيل طواعي لأسماء أخرى بسبب تسليط سيف المجلس التأديبي على رقابها ,وكان من أبرز القياديين الذين رموا منشفة الحزب القيادي والبرلماني السابق علي لعسكري والسيناتور مستشار الأمين الأول الحالي محمد حاج جيلاني وكذا رابح منعوم وآخرون ، وتطورت خلافات الحزب بسبب إقصاء الأسماء الثقيلة والناشطة بمناوشات بمقره بأعالي العاصمة في عز أيام الحراك الشعبي صائفة 2019 أين طالبوا المناضلين بتصحيح مسار الحزب .

وبحسب مانقلته مصادر ل” الوسط ” فان حزب جبهة القوى الاشتراكية يحاول خلال هذا المؤتمر الذي يأتي أيضا على وقع تأجيل دورة المجلس الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية الذي كان مطلع فيفري الفارط بسبب عدم توفر الظروف المناسبة لانعقاده , إعطاء نفس جديد لروحه وهيكلته خلال هذا المؤتمر الذي يراد ان تكون محطة جامعة في تاريخ الحزب وذلك من خلال إعادة فتح الباب لكافة المناضلين والقيادين السابقين وكذا تغيير نمط القيادة الرئاسية الجماعية التي تبناها الحزب منذ انسحاب مؤسسه حسين أيت أحمد من منصبه ومن الحياة السياسية في المؤتمر الخامس للحزب سنة 2013 , وهو نمط القيادة التي أثر على نشاط الحزب بسبب التغيير الدوري لمنصب السكرتير الأول للحزب في ظرف زمني وجيز خاصة وان السكرتير الأول الحالي حمل في مرات عديدة القيادة الجماعية للحزب أزمة الانشقاقات والصراعات التي يعيشها.

ويبقى رهان الحزب صعبا في إيجاد كاريزمة قيادية تتولى إدارة شؤونه وتحضيره لمراحل سياسية قادمة وكذا إعادة انتشاره في الأوساط الشعبية لاسيما في ظل بروز حركة شعبية غير سياسية انطلقت شراراتها في فيفري 2019 وحققت مكاسب أهمها الإطاحة بمشروع العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وكذا إطلاق حملة مكافحة رموز الفساد من وجوه النظام السابق وهي مكاسب عجزت عن تحقيقها الأحزاب والحركات السياسية.

باية ع