حرب على الإسلام والعرب وفلسطين

بقلم: صالح عوض

تمكن الاستشراق المعاصر أن يصبح مرجعية المشاريع الاستعمارية الأمريكية والغربية ضدنا، كما أنه تمكن من صناعة تيار تغريبي لائكي في بلداننا، وتمكن كذلك من صناعة مجموعات ترفع شعارات إسلامية تمارس ما يشيطن الإسلام.. وهكذا تكون قد اكتملت إستراتيجية الاستشراق.

الإستشراق المعاصر ليس هو ذلك الذي رافق مسيرتنا قبل قرون مدفوعا في معظم الأحيان بمشاعر استعمارية حاقدة أو رغبات دونية نزقة وفي أحيان معينة بطيبة وإنصاف.. انه اليوم أكثر تنظيما وأدق تهديفا وأكثر مهمات وهو يتبع مباشرة أجهزة التخطيط الاستراتيجي التي تقف خلف خطط الدولة الغربية نحو بلداننا العربية والإسلامية التي تنشغل بكيفيات تحويلنا إلى هباء منثور.

لم يواجه منهج ودين ما واجهه الإسلام في القرون الأخيرة من حرب منظمة، ولم يواجه شعب من شعوب الأرض حربا طويلة معقدة عبر قرون كما واجه العرب، ولم تتعرض بلد إلى تهجير أهلها كما تعرضت فلسطين.. هذه الأهداف حددتها المؤسسة الاستشراقية الغربية.

منظومة الاستشراق:

في مؤسسات الإستشراق المعاصر يتم صناعة 1-المستشرقين و2-المتغربين و3- جماعات الانحراف عن الإسلام.. مؤسسة الاستشراق اليوم تصنع أفكارا وتؤلف أديانا وزعامات وشخصيات وحركات وترسم الخطوط الإستراتيجية لحركة المجتمعات ويتم توجيه القوى في بلداننا لتكون متناحرة متآكلة ذاتيا..

في إطار فهم العملية الضخمة التي يسمونها الاستشراق وفي باب صنع المستشرقين وروايتهم يمكن الرجوع الى الكتاب الخطير في هذا الخصوص للمفكر العربي الكبير ادوارد سعيد “الاستشراق”؟؟ فكم من الحمقى والضالين يسيرون معصوبي الأعين وعلى قلوبهم أكنة في هذه الدروب الضالة المهلكة.. وبفعل ذلك تحولت معاييرنا إلى وصفات جاهزة تسلك سبيل العنصرية والتفتت الداخلي كما هو حاصل في أكثر من مكان.. ان المستفيد ليس إلا الإدارات الاستعمارية والكيان الصهيوني، وأدواتهم أولئك الذين جعلهم الاستعمار نواطير على آبار النفط او على الحدود مع إسرائيل وأولئك التغريبيين والمنحرفين الذين أوكل لهم مهمة تدمير القلاع من داخلها بإثارة الشبهات والتشويش على هوية الأمة وبث بذور الفرقة بين مكوناتها على أسس عرقية او اجتهادية يتلقون مفاهيمهم عن الإسلام وتاريخ الأمة من قبل المستشرقين ومدارسهم الفكرية التابعة لأجهزة أمنية غربية.. فكان تيار التغريب والذي رفع شعارات اللبرالية والعلمنة عبارة عن قوة تخريب منهجي تنخر في روح الأمة وجسدها وعندما أدرك الغرب ان المستشرقين والمتغربين لم ينجزوا المهمة وسع مهمة الاستشراق فاتجه الى صناعة تيارات بأفكار مشوهة تختصر الإسلام بصورة مختزلة في بعض أحكام الحرب والحرابة بعيدا عن سياق الإسلام وروحه ومنظومته القيمية لتجر بلداننا الى الدمار فاكتملت الحلقة المكتملة من: مستشرقين ومتغربين و جماعات الزيف والانحراف عن الدين.. وهكذا تكتمل مهمة الاستشراق المعاصر وهي تختلف بلا شك عن تلك التي كان يتمتع بها في أزمنة سابقة فهو الآن مؤسسات مرتبطة باستراتيجيات الدوائر الاستعمارية وخططها.

ثلاثة عناوين تتم عليها العملية في آن واحد وهي: الإسلام المنهج والرسالة، فلسطين القضية والرمز، العرب القوة المغناطيسية للمسلمين.. والهدف الاستعماري هو تحقير العرب وتفتيتهم وإغراقهم في حمامات الدم بصراعات داخلية وخارجية وعدم ترك فرصة لهم لالتقاط الأنفاس، وشيطنة الإسلام ببث الدعايات بالإعلام والفنون شتى للتنفير من الإسلام، و بصناعة مجموعات ترفع شعارات إسلامية وتمارس ممارسات شيطانية، وتمييع فلسطين بتقديم روايات تفرضها على الفلسطينيين والعرب والمسلمين من خلال عملية منهجية سرابية ومؤسسات دولية لتقزيم فلسطين إلى 1 بالمائة-غزة- من أرض فلسطين واقعيا، و18 بالمائة من فلسطين كأقصى ما يحلم به الرسميون العرب والفلسطينيون، وفي الوقت نفسه دفع مجموعات من الإعلاميين الخليجيين المتغربين ومؤسسات خليجية إعلامية رسمية لتشويه فلسطين والشعب الفلسطيني للإسهام في إيجاد العزل بين العرب وفلسطين.. وهكذا أصبحت المعادلة مكتملة الأركان فلإنجاز قاعدة غربية استعمارية في قلب فلسطين لابد من إلغاء الوجود العربي الفاعل، ولكي لا يتمكن العرب من حضور حضاري لابد من إثارة الزوابع حول محركهم الحضاري وجامعهم الروحي والنفسي وضامن وحدتهم الإسلام وتشويهه وشيطنته.. هذه هي المعادلة يمكن قراءتها من صعودا وهبوطا بمعنى ان تشويه الإسلام يحرم العرب من القوة و النهضة مما يحرمهم من فلسطين.

استهداف الإسلام:

الحديث هنا ليس عن إسلام فقه العبادات والمعاملات فهذا مع أهميته جزء يسير من الرسالة ولا يشغل من القرآن الكريم إلا حيزا بسيطا وهو متروك للفقهاء بتنوعهم.. ولا هو إسلام العقائد وشروحها التي الفت فيها الكتب فهذا متروك أيضا لعلماء الكلام.. أما المقصود هنا فهو إسلام البناء الحضاري والشاهد عليه المرتكز الى القيم والمفاهيم والرؤية الخاصة في شتى مجالات الحياة والعمران وشتى احتياجات الإنسانية الروحية والمادية انه الحراك البشري عبر المسيرة الإنسانية.. فهذا هو الإسلام الذي يتعرض للتشويه من قبل المؤسسات العدوانية في الغرب لانه النقيض لمنهج أحادي مشوه يقود البشرية اليوم الى أقسى حالات الظلم والبشاعة والأنانية.

حرب القوى الاستعمارية الغربية على الإسلام تتم على جبهتين واحدة داخل الأمة والثانية في المجتمعات الغريبة حيث يصبح الإسلام مثالا مزعجا منبوذا.. فعلى الصعيد الأمة كانت الهجمة بعناصرها الأساسية كالتالي:

1- منذ بدأت الهجمة الغربية على امتنا كان واضحا انها تريد تحطيم معالم الدين وشعائره من حياة المسلمين لإفقادهم الهوية والتميز هكذا سعت الحملات الصليبية على بلاد المشرق العربي سابقا وتواصل النهج العدواني هذا في سلوك العدوان الغربي على امتنا وتجلى ذلك في محاكم التفتيش حيث كان على المسلمين التنازل عن إسلامهم او الموت والرحيل. 2- صناعة إسلام بأفهام تشوه الإسلام كالبهائية والتطرف الديني الإسلامي. 3- إجبار الدول العربية على منهجية تعليم جديدة لتمييع الإسلام وطمس معالم تميزه .4- إنشاء جماعات إسلامية وأحزاب وزعامات يتم توجيهها عن بعد 5- منع اي محاولة لتقدم الإسلام وانتشاره في الغرب وبطرق تعسفية تصل الى حالة المجازر الجماعية كما حصل في أكثر من بلد غربي

أما على صعيد المجتمعات الغربية فكانت هناك منهجية علمية مدروسة تقصد إبعاد الناس عن دراسة الإسلام او التعاطف معه..فعملت الدوائر الاستعمارية في الغرب لتحصينه ضد الإسلام من خلال خطوات منهجية متراكبة:

1- صناعة إسلام فوبيا.2- تشويه صورة رسول الإسلام ومعاني الإسلام لدى المواطن الغربي.3- انتشار اليمين المتطرف العنصري ضد المسلمين . 4- ضغوط عنصرية طاردة لدرجة ارتكاب مجازر جماعية.

تعرف الدوائر الاستعمارية ان الإسلام هو النقيض الجوهري للمشروع الصهيوني العنصري ليس فقط لأنه عنوان كتلة بشرية كبيرة بل لأنه أيضا منظومة قيم ومنهج أنساني راشد نقيض لمنهج الشر العنصري.. الدوائر الاستعمارية تدرك إن الإسلام هو حصن الأمة.

استهداف العرب:

ليس صعبا اكتشاف تعمد الدوائر الاستعمارية في الغرب لإضعاف العرب وتشويه صورتهم ورسم شكل كاريكاتوري للعربي وإغراء النخب التغريبية بالتهكم بالعرب فعلى صعيد الثروات نرى تكالب الدوائر الاستعمارية منذ عدة قرون إصرارها على تقسيم بلدانهم وتغليب فئة مغربة على مجتمعاتهم ورغم ذلك لم تنل هذه الدول العربية التابعة للغرب أي تعامل من قبله بشيء من الكرامة وتعمدت الدوائر الاستعمارية على إفشال مشاريع التنمية في البلدان العربية وإغراقها في المستهلكات لإجهاض محاولات النهوض الصناعي والاكتفاء الغذائي.. أما الجيوش العربية فظلت محرومة من ان تتزود بالسلاح الكافي لحماية سيادتها الأمر الذي عاد الى ما يشبه فضيحة بان امة من400 مليون غير قادرة على استعادة فلسطين.. ويمكننا بنظرة سريعة اكتشاف حجم التخوف الغربي من محاولات النهوض العربي ان نشير الى موضوع المفاعلات النووية في البلدان العربية فرغم ان عراق صدام حسين كان في حالة تقارب مع الأمريكان والغربيين إلا أن المفاعل النووي العراقي وجد مصيره بقنابل إسرائيلية سوته بالأرض المصير نفسه كان للمفاعل النووي السوري وهاهي مصر رغم توقيعها اتفاقية صلح مع إسرائيل إلا أنها تحرم من مفاعل نووي وقد يسمح لمن هم غير العرب بشروط معينة كما سمح لباكستان وإيران.. انه الهجوم المستمر على الشعب العربي في كل أماكن تواجده وها نحن نرى كيف تحولت بلاد العرب كتلة من اللهب.. لان العرب سدنة الإسلام وأهل فلسطين وأرضهم مكمن الثروات والموقع الاستراتيجي الكوني..

استهداف فلسطين:

منذ قرن من الزمان يتواصل المخطط الاستعماري لإنهاء قضية فلسطين مرحلة بعد أخرى وتكريس الكيان الصهيوني قاعدة متقدمة للاستعمار الغربي في القلب من الوطن العربي.. وفي ظل تشتت العرب وغياب الوعي الاستراتيجي عن الحاكم العربي وانشغال الطبقة السياسية والنخب الثقافية في معارك جانبية تم الاستفراد بفلسطين وإرغام الحكام العرب والفلسطينيين على صيغ تسوية مخلة ومذلة يتم بموجبها التنازل عن أجزاء من فلسطين تكبر مع جديد كل مرحلة فمن قرار التقسيم 50 بالمائة للفلسطينيين الى صيغة ال1967 التي تمنح الكيان الصهيوني 80 بالمائة من ارض فلسطين.. وبعد ان كانت الضفة الغربية وقطاع غزة المساحة المرشحة لدولة فلسطينية عاصمتها القدس هاهو القدس يتم تهويده والأقصى يخضع لعمليات التقاسم الزماني والمكاني وقطاع غزة يخضع لأبشع حالة حصار وقهر تحدث فيه من المآسي ما يصرف الناس عن واجبات الكفاح الى دوائر أخرى يتقن العدو الدفع نحوها.. وهكذا تمارس الدعاية الاستعمارية عملية تضليل متواصلة حول التسوية متهمة أي محاولة فلسطينية او عربية تناضل لاستعادة الحق الفلسطيني بالإرهاب والخروج على القانون الدولي واستطاعت الدوائر الاستعمارية ان تنشئ مؤسسات دولية لامتصاص الفعل العربي والفلسطيني وتقنينه ودفعه في مسارات السراب ومع الزمن تنفيسه من كل عناصر القوة فيه.. وقد تم بذلك تشويه فلسطين واستحداث فلسطين اخرى لم يسلم من الوقوع في المؤامرة قيادات فلسطينية وعربية.

كلمة أخيرة:

يواجه الإسلام عملية تشويه وحربا واغتصابا تماما كما يحصل لفلسطين وللعرب ومن هنا كان لابد من التركيز على حقيقة فلسطين وحقيقة الإسلام وحقيقة العرب ففلسطين كاملة وطن الفلسطينيين وبهذا نسقط رواية الكيان الصهيوني ومشروعيته الباطلة.. وهي مرتبطة بكل قضايا امتنا في النهضة والسيادة والحياة الكريمة.. والإسلام هو الجدار الواقي للأمة والمحرك الحضاري ورابط صف الأمة المانح لنا قدرة التحرك و الضامن صحة الاتجاه نحو حل كل قضاياها بل وقضايا البشرية.. والعرب هم الجسم المركزي في الدائرة الإسلامية وهم أهل الجغرافية الإستراتيجية و فيها كل الانبياء وفيها الثروات المذهلة وعلى أرضها صراعات القوى العالمية.. ومن هنا يصبح التعمد لتشويههم خدمة للمخطط الاستعماري.

فلسطين-الوطن النقيض للكيان الصهيوني، والإسلام-المنهج والرسالة النقيض للمشروع العنصري الاستعماري، والعرب هم حملة الرسالة في أرضها المركزية وخندقها الأول وهم أهل فلسطين أي إنهم مادة الإسلام وعمق فلسطين الطبيعي.. ومن هنا وجب التنبيه ان التركيز على الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة مع ضرورته وأهميته إنما هو تركيز مرحلي ريثما نسترد فلسطين لتكون جزءا من إطارها العربي الإسلامي.. إن الوطنية هنا إنما هي مرحلة ضرورية لإسقاط الأكذوبة الصهيونية وتثبيت ملكية الأرض والتي هي مركز الاشتباك الواقعي بيننا كأمة والمشروع الصهيواستعماري.. ومن العبث التنازل عنها بحجج أيديولوجية متيبسة قومية أو إسلامية أو اجتماعية ولابد من النظر إليها على اعتبار إنها فكرة حضارية في مشروع الأمة.. بل لابد من تغذيتها وتقويتها.. كما أن العروبة لا تعني دعوة عرقية بل هي تفعيل لسدنة الإسلام وجسمه المركزي الحيوي.. وهكذا نرى أهمية أن يتحرك العرب بالإسلام نحو قضاياهم جميعا النهضة والسيادة والتحرر وهي قضايا مرتبطة استراتيجيا بأسباب قضية فلسطين فيتم التعامل معها جملة وفي وقت واحد..لأنها لا تحل إلا في سياقات متوازية وليست متتالية.. ولن يتحرك الإسلام على أنقاض العرب وفلسطين أبدا.. بل أكثر من ذلك يمكن التأكيد على ان مواجهة العنصرية الصهيونية والاستعمار الامبريالي المجنون لا يمكن أن يتم بدون المعادلة الحضارية التي تتجلى أبعادها الثلاثة في فلسطين والعرب والإسلام.. وستكون هذه المعادلة كما كانت ذات يوم هي الجامع الإنساني اللائق بالإنسانية ضد العنصرية والعدوان.. وهنا وجب الانتباه إلى أن نهوض العرب هو من سيعيد للمسلمين في إيران وتركيا رشدهم السياسي لبناء متوازن للأمة كما أنه هو من سيأتي بالمسلمين من باكستان والهند واندونيسيا وسواهم.. والله غالب على أمره.