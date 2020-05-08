حرب الذاكرة لن تنتهي قريبا

بقلم: أحسن خلاص

ليس الحديث عن التاريخ ترفا فكريا لا يهم إلا فئة من المهوسين باستحضار الماضي بل يعتبر في الجزائر التي نطمح إليها كدولة قوية مهابة الجانب من ضروريات الحياة التي تستدعي اهتمام مؤسسات الدولة والمثقفين والمؤسسات التربوية والتعليمية. ويأتي تأسيس الثامن ماي كيوم وطني للذاكرة كخطوة مهمة ضمن عملية وضع الدولة الجزائرية الحديثة على مسار البحث المستمر في التاريخ لاسيما التاريخ الحديث الذي تجمعنا فيه مع النظام الاستعماري الفرنسي 132 سنة كان لها التأثير البالغ على النسيج الاجتماعي الوطني وعلى المآلات السياسية والثقافية التي ورثناها اليوم. فلا يمكن أن نبني دولة حديثة قوية ومتينة إلا إذا التفتنا إلى تاريخنا بنظرة ذاتية وموضوعية لاسيما وأن التاريخ اليوم صار بضاعة تتداول في السوق الموازية وأداة في أيادي شيطانية تستعمله لتمزيق الوحدة والتضامن الوطني.

وإن كانت ذكرى الثامن من ماي معلما هاما عن التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الجزائري دفاعا عن كرامته وحريته ودينه لكونه الفترة الوجيزة القياسية التي فقد فيها الجزائريون أكبر عدد من إخوانهم، الذي يقدر ب45 ألف شهيد، إلا أن البحث في التاريخ الأسود لفرنسا الاستعمارية في الجزائر لم يصل بعد لما يفي بالغرض الذي يجعل الأجيال تعي التضحيات المبذولة في سبيل مقاومة الذوبان والاجتثاث الاجتماعي والثقافي. فقد خلف ما يقرب من 70 سنة من بداية الاحتلال إلى بداية القرن العشرين، وهي فترة المقاومات الشعبية، جريمة ديمغرافية رهيبة في حق جزائريين كان يمكن أن يكون استمرار نسلهم إسهاما عظيما لدعم القدرات البشرية للجزائر، قبائل وعشائر بأكملها أبيدت وأخرى شردت وهجرت وسلط عليها أشد أنواع التنكيل والتعذيب خدمة لسياسة استيطانية مجرمة في حق المجتمع الجزائري.

لا تحب فرنسا الرسمية ولا الشعبية الحديث كثيرا عن هذه المحطات الرهيبة، حتى أن مسألة إرجاع جماجم كبار المقاومين الجزائريين من المتاحف الفرنسية يعتبر وصمة عار في جبين فرنسا الديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم ودلالة على قذارة الفعل الاستعماري الذي يحاول الجيل الجديد من حكام فرنسا وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون أن يستجمعوا شيئا من جرأة الاعتراف على قطرات وبشق الأنفس وبعد ضغط من الداخل الفرنسي مثل ما حدث في سبتمبر 2018 حين اعترف بوفاة المناضل الفرنسي من أجل القضية الوطنية موريس اودان تحت التعذيب ووعد بفتح أرشيف المفقودين للجمهور الواسع.

وها هو في أفريل المنصرم قد أصدر مرسوما مدعما ببوابة رقمية تساعد الباحثين والمهتمين وتوجههم وتتيح لهم الوصول إلى أرشيف المفقودين من الجزائريين والفرنسيين المدنيين والعسكريين خلال كل مراحل حرب التحرير لا سيما الفترة الممتدة ما بين جانفي وسبتمبر 1957 وهي الفترة التي شهدت ما يسمى “معركة الجزائر” وهي ملفات أنشأتها لجنة أرسلتها الحكومة الفرنسية للتحقيق في الانتهاكات وعمليات التعذيب والقمع الوحشي والاختطافات التي عرفتها تلك الفترة.

وقد حددت مجالات البحث في الأرشيف الذي أنتجته على التراب الجزائري قبل الاستقلال المؤسسات المدنية المختلفة مثل المحافظات والبلديات المختلطة والمحاكم وذلك الذي أنتجه المراكز العسكرية وكذا المؤسسات التابعة للدولة في باريس مثل مراكز الشرطة الكبرى والجهوية إلى جانب الأرشيف المرتبط بأحداث 17 أكتوبر بباريس ومنتوجات وزارة الخارجية.

لم يستحسن الباحثون الفرنسيون الخطوة بقدر ما ترددوا بشأن جدواها وكفايتها لتحقيق الهدف وهو تسليط الضوء على حقيقة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان حيث يقدر بين جامان ستورا وهو أحد المثقفين المقربين من الرئيس ماكرون أن فتح أرشيف المفقودين لا يكفي فهو لا يرصد إلا الانتهاكات الموثقة بينما كانت السياسة القمعية لفرنسا الاستعمارية مليئة بالعمليات المعزولة التي حدثت في صمت ودون أوامر فوقية والتي لا توجد بشأنها أي آثار أرشيفية فالحقيقة حول التاريخ لا توجد بالضرورة في محررات الدولة إذ أنه ينبغي كذلك جمع أقوال الفاعلين والشهود ممن نجوا وبقوا على قيد الحياة. ورأى باحثون آخرون بادروا بالاحتكاك بالبوابة الرقمية أن الكثير من محاولات البحث لا تروي تعطش الباحثين إذ أن الكثير من الملفات أتلفت والبعض منها لا يحتوي على قوائم اسمية كاملة للمفقودين فضلا عن الصعوبات المرتبطة بتوزع الوثائق على إدارات ومراكز مختلفة مدنية وعسكرية، وما يمكن العثور عليه لابد من تناوله بحذر بسبب تضارب المعلومات بين الوثائق المختلفة حول شخص واحد وغياب الكتابة الدقيقة للأسماء إلى غير ذلك من التحفظات.

ومع هذا كله تبقى هذه الخطوة شأنا فرنسيا إذ تدخل ضمن مقاربة انتقائية للذاكرة. ففرنسا تنطلق من أن الشعب الجزائري أعلن حربا على فرنسا في نوفمبر 1954 أسفرت عن ضحايا من الطرفين من قتلى ومفقودين، فالجزائريون ليسوا وحدهم من تضرر من هذه الحرب بل كثيرا من الجنود والمدنيين الفرنسيين، في مغالطة تاريخية جديدة وخدعة تأتي هذه المرة من باب البحث التاريخي وتريد من خلالها فرنسا 2020 أن توهم العالم أنها اضطرت لخوض حرب مع الجزائريين قاتل فيها جنودها فقَتلوا وقُتلوا وقد جاء الوقت اليوم لجرد ضحايا الطرفين ضمن منطق “الخاسر مقابل الخاسر” في عملية طمس لتاريخ استعماري أسود.

لكن ها هو الثامن من ماي يحرج فرنسا الرسمية كما أحرجتها فترات الاحتلال المختلفة ويدحض طرحها كما يدحضه قرن وثلاثون سنة كلها تقتيل وتنكيل جماعي، يبدو أن حرب الذاكرة لن تنتهي قريبا.