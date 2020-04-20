حراك وتحولات عشية الأحداث

بقلم: احسن خلاص

في الحلقة الماضية توقفنا عند الإرهاصات الأولى لتحول المطلب تدريجيا من النخب العاملة على المستويين السياسي والأكاديمي إلى تشكيل النوادي التي كان هدفها العمل القاعدي في الثانويات القليلة المنتشرة في منطقة القبائل وكذا في جامعة الجزائر التي كان يقصدها طلبة المنطقة، كانت تلك النشاطات تتطور بالموازاة مع تطور النشاطات المسجدية داخل وخارج الجامعة للحركة الإسلامية التي أخذت في التصاعد خلال فترة السبعينات من القرن الماضي. كان شباب التيار البربري ينظر إلى تصاعد التيار الإسلامي بأنه تدبير كيدي من قبل السلطة لتنأى بنفسها عن محاربة المطلب الأمازيغي وتترك ذلك للحركة الإسلامية المتكونة أساسا من شباب يستمد مرجعيته من تيار الإخوان المسلمين، وبالمقابل كان ينظر شباب التيار الإسلامي إلى شباب التيار البربري بأنه خليط من الشيوعيين الملحدين واللائكيين الذين يقفون في نظرهم عقبة أمام محاربة النظام السياسي الشيوعي والتمكين للإسلام في الأرض.

لقد كان المنهج العام للعاملين على المطلب الأمازيغي سلميا إلا في حالات استثنائية أكدت القاعدة وهي محاولة تشكيل ما سمي بالقوات البربرية على يد محمد هارون وثلة من رفاقه الذي لجأوا إلى العنف قبل أن يتم القبض عليها وينتهي أمرها إلا أن الغالبية اختارت النشاط السياسي الذي لم يتخذ له تنظيما خاصا به بل فضل أغلب الناشطين منهم على سبيل المثال لا الحصر سعيد سعدي وفرحات مهني وسعيد خليل ورشيد حاليت الانضمام إلى جبهة القوى الاشتراكية عام 1979 بعد أن نجحوا في إدراج المطلب الأمازيغي ضمن الأرضية السياسية للحزب.

لقد شكل هذا الانخراط السياسي لشباب التيار البربري عاملا هاما لدفع المطلب لينتقل إلى مستوى آخر من العمل الميداني الذي ساعدته ظروف جديدة أنشأها نظام الحكم ذاته إذ منذ عام 1976 انطلقت حكومة بومدين في برنامج تنموي خاص بمنطقة القبائل لاسيما ولاية تيزي وزو فقد ساعد هذا البرنامج الذي أشرف عليه الوالي سيد علي غزالي على إنشاء عدة شركات عمومية على غرار سونيليك وسونيتيكس وإينال وغيرها كما مكن من مضاعفة عدد المرافق الصحية من مستشفيات وعيادات عامة والمؤسسات التربوية والتعليمية من متوسطات وثانويات ومراكز للتكوين المهني بمدينة تيزي وزو إلى جانب الجامعة التي افتتحت عام 1977 لتستقطب طلبة المنطقة وتخفف العبء على جامعة الجزائر التي كانت من قبل تؤوي كل القادمين منها، وقد فتحت أبوابها للفروع العلمية وعدد قليل من فروع العلوم الإنسانية منها فرع اللغة العربية وآدابها.

لقد تحولت مدينة تيزي وزو إلى مركز استقطاب للشباب الذين غادروا المداشر النائية إلى حيث التكوين والتعليم والشغل وترقية المهن الحرة وتحولت جامعة تيزي وزو إلى منتدى مفتوح للنقاش الحر في قضايا الثقافة والسياسة والهوية في ظل هيمنة نظام الحزب الواحد وامتد الوعي الثقافي الجديد إلى الثانويات ومراكز التكوين وإلى نقابات القطاع العمومي التي كانت تحتوي مناضلين يساريين من كل الاتجاهات. فقد كان النشاط ضمن المطلب الأمازيغي يتعدى الصراع الثقافي إلى صراعات أخرى طبقية وسياسية وإيديولوجية وقد شكلت قطبا متعددا للوقوف أمام بدايات تشكل البورجوازيات الصغيرة في المدن والتصدي لسياسات النظام القائمة على طمس الهوية الأمازيغية وبداية تعميم التعريب ومحاربة تنامي التيار الإسلامي الأصولي الذي كان ينظر إليه بأنه الذراع الأيمن للنظام القائم. وكانت التيارات السياسية اليسارية في أغلبها وعلى رأسها جبهة القوى الاشتراكية التي اقتحمها التيار البربري الأقوى نشاطا فبالرغم من اختلافاتها إلا أن المطلب الأمازيغي ظل نقطة استقطاب وعامل توحيد بحيث كونت كتلة صارت تتدحرج مثل كرة الثلج لتعم منطقة القبائل ذات الطابع الريفي في أغلبها.

وكانت الأغنية القبائلية الملتزمة قد بدأت تشارك في دفع ذلك هذا التيار الجارف فبعد بروز النشاط الفني لفرحات مهني المدعو فنيا فرحات إيمازيغن وحميد شريات المدعو فنيا إيدير منذ بداية السبعينيات جاء دور معطوب لوناس في أواخرها ليعطي دفعا جديدا للأغنية القبائلية المتميزة بعدائها الراديكالي الصريح للاتجاه العروبي للنظام والنزعة المعادية للأمازيغية لغة وثقافة وتاريخا.

تأتي هذه التحولات لتوازي تحولات من نوع آخر كانت تجري داخل النظام القائم، فقد دخل الرئيس بومدين في وعكة صحية طويلة الأمد أدت إلى شلل جزئي لمؤسسات الدولة المبنية على الحكم الفردي حيث قل ظهوره طيلة سنة 1978 لتنتهي بوفاته في 27 ديسمبر، تلك الوفاة التي أدخلت النظام في صراعات داخلية حول خلافته قبل أن يستقر الأمر على اختيار الشاذلي بن جديد بتوجيه من المخابرات وتزكية من المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني في جانفي عام 1980 قبل أن ينال أغلبية المستفتين على اختياره رئيسا للجمهورية في 7 فبراير من نفس السنة.

وبالرغم من أن مؤتمر الحزب الواحد أقر خيار الاستمرارية إلا أن الفعاليات السياسية والثقافية العاملة في المجتمع ظلت تنتظر أن تبدي السلطة الجديدة تفتحا أكبر على التعددية بالرغم من عزم الرئيس الشاذلي بن جديد على تعزيز سلطة الحزب لاسيما بتعيين رفيقه محمد الشريف مساعدية للإشراف عليه مكان محمد الصالح يحياوي الذي كان أحد المرشحين الاثنين إلى جانب بوتفليقة لخلافة بومدين.

لم يأبه التيار البربري المتنامي بالتحولات الجديدة داخل السلطة إذ لم يظهر خطاب الرئيس الجديد أي تغير في شكله ومضمونه ولم تغير المؤسسات والأجهزة الأمنية من ممارسات الرقابة الشديدة على نشاط المناهضين للنظام. ودون أن تبدي أي ميل للمواجهة السياسية مع الرئيس الشاذلي بن جديد فضلت الاستمرار في نشاطها الثقافي في سبيل ترقية الأمازيغية وإحياء الثقافة الشعبية. وهنا جاءت المبادرة من الناشطين في جامعة تيزي وزو لتنظيم ندوة يشرف عليها الكاتب الروائي والانتربولوجي مولود معمري بدار الثقافة، التي تحمل اسمه الآن، حول الشعر القبائلي القديم وهو الذي كان مهتما بشعر الشيخ محند والحوسين وسي محند أومحند وشعراء آخرين كانوا في طي النسيان قبل أن يفاجأ المنظمون برفض محافظ الحزب الطلب بحجة أنها تلقى أوامر من السلطة المركزية بمنع أي نشاط يمت بصلة للبعد الأمازيغي. كانت هذه أول بادرة لقمع سياسي صريح خارج عن الدوائر الأمنية المعتادة وقد أثار الغرابة في أوساط المثقفين من كل الاتجاهات إذ لم يعرف أي تحفظ أو رفض لدى النظام عن مولود معمري الملقب بالدا لمولوذ فقد تجسدت روايته الأفيون والعصا في فيلم أشرفت عليه السلطة وكان مديرا لمركز أبحاث أنتربولوجية وأستاذا بجامعة الجزائر دون أن يتعرض لمضايقات باستثناء إلغاء درس الأمازيغية الذي كان يقدم بين 1965 و 1973.

هكذا يقدر للشاذلي بن جديد أن يفتتح فترة حكمه بمواجهة عنيفة تجاه المطلب الأمازيغي، تلك المواجهة التي أحدثت طفرة كبرى في تطور بروز المطلب الأمازيغي. سنواصل في الحلقة المقبلة رواية بعض تفاصيل أحداث الربيع البربري وتداعياتها على السلطة والناشطين وكيف امتدت آثارها في الزمن قبل أن يبلغ المطلب المرحلة التي يعيشها الآن.

يتبع