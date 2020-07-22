حراك شعبي بسلاح الحجر ضد فيروس كوفيد

إن الأرقام في حياتنا صارت لاعبا أساسيا ، فكل ما هو رقمي تغلغل فيها و انتشر في شتى نواحيها لا سيما على مستوى التواصل ، فعلى مدار العشرين عاما الماضية تشابكت التكنولوجيا الرقمية مع يومياتنا ، بشكل أسي لا سيما على مستوى التداول الرقمي الأفقي ، فصارت بديلا جديدا ، افتك دوره بجدارة في تداول المعلومة و صناعتها ومن خلالها صناعة رأي عام ، كان الثورة البيضاء أحد ثماره .

لقد حول الاستخدام المتزايد التكنولوجيات الرقمية في مجال التواصل ، المتسم بالكثافة و سيولة وسرعة المعلومة ، حيث صار مستخدميه يستشعرون بشكل ملموس مصداقيته على العالم الحقيقي ، نظرا لما أتاحه من هوامش وفرص ابتكار تم تعزيزها حديثا ، في تحريك المجتمع تجاوزت التواصل البيني بين أفراد و فئات المجتمع ، بعيدا عن أي رقابة سلطوية .

أصبح الفضاء الافتراضي اليوم ، ميدانا حقيقيا للنقاش السياسي من خلال تجمعات افتراضية و تأسيس منظمات و داخل هذا العالم يشارك فيها المواطنون بطرق مباشرة ، تجاوزت الادوات التقليدية ، أن هذا التداول الرقمي الأفقي حرك و دفع حقيقة العملية السياسية إلى أفق تشاركية جديدة وفرض عليها ، صوته في عدة محطات مما أنعش العملية الديمقراطية التي تستمد قوتها من المواطنين مباشرة .

لقد جاءت التكنولوجيات الرقمية بطرق جديدة لجعل أصوات الافراد مسموعة في المجال العام. لقد سلطت مناقشاتنا الضوء الاتصالات عبر الانترنت أفقية و وعمودية على حد سواء ؛ وبينما تسمح وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات لمستخدمي الانترنت بتبادل رؤاهم والتواصل مع آخرين عبر العالم، تسمح المنصات الرقمية بالتواصل مباشرة مع السياسيين ومؤسسات الدولة، بالإضافة لصانعي السياسات لكي يستمعوا إلى توفير قنوات جديدة ويستجيبوا ، و يطلعوا على ما يختمر داخل المجتمع ، من تجاذبات و أراء و رغبات و نواقص ، قد تساعد على رسم السياسات العامة و تحديد ملامح البرامج المستقبلية .

ان تبادل المعلومات و البيانات بطريقة مفتوحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، عزز من ترابط المواطنين وتقوية أصواتهم و دعمها في المشاركة المباشرة في بناء عملية الديمقراطية .

الملاحظ أن الثورة البيضاء الجزائرية التي مازالت مفتوحة والتي اتخذت من يوم الجمعة كيوم احتشاد و تظاهر قل نظيره عبر العالم ، بطرق سلمية أبهرت العالم ، لم تكن مجرد ثورة عتاب في يوم من الأسبوع ، بل كانت لها أدوات و سائل نشطة و جنود رقميين و منصاب الكترونية كانت تتجمع في عالم التواصل الرقمي و تتبادل المعلومة و تصنع الرأي بطرق تتسم بالسيولة الدفاقة ، و التكاثف و الانفتاح حيث الاستواء بين المتفاعلين شكل القوة الحقيقة لترجمة هذه الثورة الرقمية إلى ثورة حقيقة كانت البداية الفعلية لتحول ديمقراطي ، نجحت بدايته في انتظار استكمال باقي مراحله ، بعد الرجوع إلى بعض المربعات من أجل تنقيتها .

إن نجاح التكنولوجيات الرقمية في ربط المواطنين بعضهم مع بعض و حشدهم واقعيا حيث تأكد أن المجتمع الأكثر ترابط شبكيا يكون الأقوى واقعيا والأكثر مرونة و نشاطا في الجانب المدني . فلو أخذنا على سبيل المثال الدور الذي لعبته وسائل التواصل الرقمي في التعامل مع جائحة كورونا، لاسيما في وصول إلى المعلومة نجد ان المواطن صار يثق فيما يتداول من خلال المواقع الالكترونية و الفيديوهات في العالم الرقمي أكثر من الوسائل التقليدية ، لذا من العقل إعادة النظر في أشكال الاتصال الأكثر نجاعة .

بالعودة إلى قضية الترابط الاجتماعي الشبكي ، و دوره في صناعة الرأي العام و تأثيره على الاتجاه العام الشعبي ، صار لزاما على المسؤول تحسين البيئة الرقمية ،إن المجتمع متى تم تمكينه من وسائل الإبداع لا سيما الرقمية وجد الحلول من خلالها و

بواسطة العالم الرقمي و بطريقة سهلة وبصورة أكثر فعالية ، تساعد على التوسط لإحلال علاقات منتجة أكثر لحلول أكثر نجاعة .

نأخذ ظاهرة الخبز هذه الثروة التي نستورد مادتها الأولية القمح بالعملة الصعبة والأرقام المهولة للكمية التي ترمى في المزابل ، و من خلالها قس المطاعم التي ترمي الأكل الذي لم تتمكن من تصريفه و بيعه ، فمن خلال العالم الرقمي يمكن تحويل هذا التبذير إلى فرص و منفعة اجتماعية من خلال خلق منصات و تطبيقات تربط بين أصحاب الحاجة من أسر التي تعاني من الحرمان والتي قد تنتفع من فائض الغذاء أو السلع التي كان سيجري التخلص من طرف الفائض عنهم تجار أو أشخاص .

إن تطوير هذه الأداة في التصدي لبعض الظواهر و الآفات الاجتماعية صار أكثر من ضروري ، واستشعار الدور الحاسم الذي يلعبه عالم التكنولوجيات الرقمية في حياتنا يدعو إلى انخراط المواطنين بقوة في تفعيل هذه الوسائل بنفس الدرجة و الزخم الذي استعملوه أيام الحراك الشعبي ، لا سيما اليوم و نحن نعيش هذا الوباء الفتاك ، فالحاجة الى تصميم أدوات و تطبيقات لا سيما في مجال التوعية بالوقاية و منصات الكترونية لممارسة الحجر بأساليب تخفف وطأته من خلال تداول أفكار و تنظيم لقاءات افتراضية بينية ، قد تساعد على التقليل من المجازفة الحاصلة داخل المجتمع .

تستطيع اليوم التكنولوجيات الرقمية تمكين المواطنين من إسماع أصواتهم بشكل أكثر فعالية و إحداث تغيير اجتماعي إيجابي في المجال العام و تخطي و التغلب على التشاؤم العام وإقناع المواطنين بأنهم يملكون بالفعل القدرة على الدفع بالتغيير السياسي من خلال أدوات كهذه و 22 فيفري خير دليل ، مع استحداث آليات مناعة تحمي الأهداف و المنهج .