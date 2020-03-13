حراك جديد ضد الكورونا

بقلم: احسن خلاص

اتهمت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها الولايات المتحدة الأمريكية رسميا ووجه الأصبع إلى الجيش الأمريكي بكونه يقف وراء إدخال فيروس كورونا في مدينة ووهان وبسطه على أرجاء الكرة الأرضية، وقد تساءل في حسابه على تويتر: متى ظهر المرض بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وكم عدد الذين أصيبوا؟ وما أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان، تحلوا بالشفافية وأعلنوا بياناتكم. أمريكا مطالبة بالتفسير. بهذه العبارات الواضحة أرادت الصين أن تأخذ حربها التجارية والديبلوماسية مع الولايات المتحدة محنى آخر تشهد به العالم أجمع على أن الولايات المتحدة لجأت إلى حرب بيولوجية مدمرة بعد أن فشلت في تفعيل الحرب السيبرانية والحرب التجارية التي أعلنها ترامب ضد الصين بمجرد اعتلائه عرش البيت الأبيض. ومن جانب آخر تنتشر الدعاية بأن الفيروس من صنع صيني من أجل دفع كبرى المؤسسات الأمريكية والأوربية إلى بيع أسهمها بأثمان زهيدة ومغادرة الصين. وبين هذا وذاك فإن آراء جميع الخبراء تستبعد أن يكون الفيروس نتيجة تطور طبيعي فهم يميلون جدا إلى أنه صناعة مخبرية.

وفي انتظار التثبت من حقيقة هذه الاتهامات المتبادلة تحوّل ما كان يعتبر في البداية سحابة عابرة أدرجها البعض ضمن نيران الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي عرفت ذروة اشتعالها العام الماضي، إلى ما يشبه حربا شاملة، حتى أن المنظمة العالمية للصحة لم تتسرع نحو إعلان الظاهرة وباء عالميا إلا بعد أن تحول إلى قضية تعني سكان العالم أجمع في ما يشبه إرهاصات حرب عالمية ثالثة بأسلحة جرثومية أو بمؤشرات جريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان إذا ما استمر تأثير انتشار الفيروس وما يتبعه من دعاية وتهويل وما يثيره من هلع على الإنسان والرأسمال الجبان، فقد قطع شوطا كبيرا في إرباك الاقتصاد العالمي وتعطيل القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على حركة الأشخاص والممتلكات وضرب شركات الطيران وشركات النقل البحري للأفراد والبضائع في مقتل بعد أن سبب لها خسائر فادحة وحول الحركية التنموية في الصين وبلدان آسيا إلى ركود وجمود انعكس سلبا على أسعار المحروقات وخرق الالتزامات التي قطعتها على نفسها الدول المنتجة والمصدرة للبترول من داخل وخارج أوبيب بالإبقاء على سقف للإنتاج وامتد تأثيره إلى كبريات النشاطات الرياضية العالمية.

وفي الجزائر أعلنت رئاسة الجمهورية عن غلق المؤسسات التعليمية في جميع أطوارها التربوية والمهنية والدينية والجامعية إلى إشعار آخر قد يتزامن مع موعد انتهاء العطلة الربيعية أو قد يتعداه. وبهذا يكون الكورونا قد دخل في خلطة الأزمة الجزائرية من الباب الواسع وتكون الجزائر قد دخلت هي أيضا ضمن خلطة الأزمة العالمية التي أنشأها كورونا. ففضلا عن ناقوس الخطر الذي دقه هبوط أسعار النفط فإن وزارة الصحة حرصت على اتباع سياسة اتصالية مكثفة بشأن تطور انتشار الفيروس وعدد ضحاياه الذي ازدادت وتيرته الأيام العشرة الأخيرة إلى درجة اعتبار إجراءات غلق المؤسسات التعليمية وإجراء المقابلات الرياضية دون جمهور وحملات التوعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وعزل المصابين غير كافية فهناك من يدعو إلى غلق المجال الجوي الجزائري لفترة ما أمام الطيران المدني لاسيما القادم من أوروبا لاسيما إيطاليا وفرنسا.

يتابع الجزائريون تطورات انتشار كورونا فيروس الوافد مثل باقي سكان العالم من جوانبها المتعددة كونها حدث الأحداث بامتياز ومتغيرا أساسيا في معادلات عدة بدءا من البعد الصحي الحيوي مرورا إلى البعد الاقتصادي. غير أن المعادلة التي استعصت عن الحل هي مدى تأثير كورونا على مسار الأزمة السياسية التي أطلقها الحراك الشعبي. وبهذا الصدد لا يمكن للسلطة أن تخرج عن أحد الخيارين أحدهما أن تواصل التحذير من المشاركة في المسيرات الشعبية ومحاولة التقليل من الوافدين إليها بحجة الخطر الداهم للفيروس وإما الإسراع إلى توقيف التصعيد الأمني البارز في المدة الأخيرة باتخاذ إجراءات تعيد الطمأنينة وتفتح المجال لحوار حقيقي يشرك الجميع ويدفع نحو حل الأزمة لاسيما وأن هناك دعوات جادة من صفوف الناشطين في مسيرات الحراك إلى ضرورة تقليص التظاهر إلى من تتوفر فيهم الشروط الصحية والتزام سلوكات وقائية وحذرة وإلى اعتبار المسيرات الشعبية مظهرا فقط من مظاهر النضال السلمي من أجل التغيير وأن المشاركة في العملية التضامنية لمحاربة الوباء هو في صميم القيم الحضارية التي يحملها الحراك.

ويدرك الجزائريون اليوم خطر كورونا تماما مثل ما أدركوا العام الماضي خطر العهدة الخامسة لبوتفليقة فهو خطر يهدد الأمن القومي كما أدركوا أن هذا الفيروس الذي يبدو أن أمريكا زرعته في الصين لا يفرق بين “الباديسي النوفمبري” وبين “الزوافي” ولا يميز بين جهات الوطن ولا بين التيارات الإسلامية والعلمانية وبين الأحزاب بل لا يفرق في السجون بين سجناء الحق العام والمنتمين للعصابة وبين سجناء الرأي والراية فهو الأكثر قسمة بين المواطنين. فهل سينجح كورونا في ما فشلت فيه السلطة والقوى المناهضة لها؟ هل سيجمع الجزائريين على طاولة الحوار من أجل توحيد الأهداف وسبل بلوغها؟ ما قام به الحراك إلى اليوم أنه نجح في طردنا من المؤسسات التعليمية وقد يطردنا من المساجد والأسواق والشوارع والساحات وقاعات الاجتماع وسيجعلنا نهجر الحافلات والترامواي وعربات الميترو فلن يأمن منه إلا من دخل بيته وأغلق على نفسه، فهل من حل؟