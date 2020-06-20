حراك آخر في مالي

بقلم: احسن خلاص

يعيش مالي هذه الأيام وضعا ملفتا للانتباه مع المظاهرات المتواصلة التي تطالب الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا بالاستقالة وهي مظاهرات منظمة ومعلومة المصدر فقد دعت إليها حركة ائتلافية للمعارضة السياسية تعرف بحركة 5 جوان نسبة إلى اليوم الأول الذي انطلقت فيه المظاهرات. تكتسي هذه الانتفاضة الشعبية ضد رئيس بلغ عامه السابع على رأس الدولة بعد أن جدد انتخابه منذ عامين أهمية لكونها مؤشرا ديمقراطيا صحيا قد يخرج هذا البلد من دوامة الانقلابات العسكرية ويدخلها في عهد التداول السلمي والديمقراطي على السلطة.

اكتشف قطاع هام من الماليين، لاسيما سكان العاصمة باماكو، أن الآمال المعقودة على رئيسهم قد خيبت، وهو الرجل ذي 75 عاما الذي قدمته الصحافة المحلية والدولية لاسيما الصحافة الفرنسية على أنه السياسي المحنك المناسب للمرحلة الصعبة التي اجتازها مالي بعد الانقلاب الذي كان ضحيته أمادو توماني توري عام 2012 وأدى إلى انفصال الشمال بإعلان حركة أزواد القطيعة التامة مع نظام باماكو، كانت تلك رغبة قديمة بالنظر إلى الفوارق الاجتماعية والسياسية بين شمال وجنوب مالي والتباين من حيث فرص التنمية فضلا عن أن شمال مالي ظل بؤرة للعنف وانتشار الجماعات المسلحة ذات الانتماء إلى داعش والقاعدة وإلى شبكات الجريمة المنظمة.

كانت الانتخابات الرئاسية التي نظمت عام 2013 تتويجا للخطوات الأولى التي باشرتها الجزائر من أجل تحقيق المصالحة في مالي وترميم وحدته الترابية بمثابة انطلاقة جديدة نحو بلورة حلول سياسية لاسيما وأن الرئيس الجديد بو بكر كايتا كان يحظى، فضلا عن الدعم الشعبي بفضل إنجازاته السابقة، بدعم فرنسي واضح يضاف إليه تأييد من الدول المجاورة منها دول غرب إفريقيا ودول شمال إفريقيا منها الجزائر بعد ما أبدى خلال حملته الانتخابية تفتحا كبيرا نحو جميع الأطياف الدينية والسياسية وقيامه بعد توليه الرئاسة بزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الدولة إلى منطقة تومبوكتو ذات الأصالة الإسلامية الضاربة في القدم. وكان وهو اليساري الذي ينتمي حزبه إلى الأممية الاشتراكية يستهل بعض خطبه بآيات قرآنية ويمزج في لباسه بين الزيين التقليدي والحديث.

شكل كايتا فور فوزه بالعهدة الأولى حكومة حاول بها إرضاء العديد من أطراف الساحة ودعمها بكفاءات دولية بغية التخلص من ثقل وضع اقتصادي مزري غذى الانقسام داخل البلد بعد أن استلم دولة مفلسة وفاشلة فضلا عن الوضع الأمني المتدهور الذي لم يستثن أي منطقة من مناطق البلد إلى جانب التدخل العسكري الأجنبي المتمثل في القوات الفرنسية التي نشطت عمليات ضد الجماعات الإرهابية ولا تزال مرابطة في مالي إلى اليوم دون أن تنجح في استئصال هذه الجماعات، وضع كهذا أدى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والسياسية والأمنية التي حالت دون أن يجد اتفاق الجزائر للمصالحة في مالي المبرم عام 1915 طريقه نحو التنفيذ وهو ما زاد من تفاقم الوضع وحال دون إتاحة المجال لتنمية تعود بالفائدة على جميع الماليين. ولم تفلح محاولات بو بكر كايتا لوضع اتفاق الجزائر على السكة بعد أن دعا إلى مؤتمر وطني جامع أعقب مشاورات امتدت إلى أكثر من عام شملت الأطر السياسية المركزية والمحلية والأطر القبلية.

غير أن الانتفاضة التي استهدفت في الظاهر الرئيس المالي يمكن أن تفتح الباب نحو فصل جديد من الأزمة المتعددة الأبعاد وقد تكون تمهيدا شعبيا لعملية انقلابية جديدة مثل ما حدث للرئيس الأسبق موسى طراوري عام 1991 بعد أكثر من 22 عاما من الحكم بقبضة من حديد حيث مهدت انتفاضة “الربيع المالي” الطريق لعسكريين للاستيلاء على السلطة دون أن ينتهي عهد الانقلابات العسكرية في هذا البلد.

وتجمع حركة 5 جوان أطيافا متعددة من المعارضة يقودها الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى الإمام محمود ديكو الذي دعا إلى تعبئة تاريخية بعد أن نزع قبعة رجل الدين ليتولى خطابا سياسيا موجها نحو الضغط على الرئيس المالي لدفعه نحو الاستقالة على مرأى ومسمع فرنسا والبلدان المحيطة. وتستمد حركة 5 جوان مبرراتها من الخطر الذي يوجد فيه الوطن وضرورة الوقوف كرجل واحد من أجل إنقاذ وجوده المهدد ويرى أصحاب هذه المبادرة أنه لا يمكن الاعتماد على السلطة الحالية لإنقاذ مالي من الوحل. لكن ابراهيم بوبكر كايتا لم يستسلم للأمر بل مد يده للحوار مع المناهضين لحكمه قائلا: “لقد سمعت صيحاتكم الغاضبة فأنتم تستحقون وطنا قويا، بابي مفتوح ويدي دائما ممدودة وأتطلع قريبا إلى لقائكم من أجل البحث عن حل مناسب وعاجل يستجيب لحالة الإحباط التي عبرتم عنها” إلا أن الحركة أصرت على أن الحوار لا يمكن أن يخرج عن دائرة ترتيب رحيل الرئيس الذي عمر طويلا في السلطة وتقلد عدة مسؤوليات كرئيس للبرلمان ووزير أول ووزير للخارجية فضلا عن تمثيل مالي خارجيا وتمثيل منظمات غير حكومة في مالي.

الحركة المناهضة لكايتا في بدايتها وقد يكون صعبا توقع مآلاتها، هل ينجح كايتا في إطلاق حوار جديد يفضي إلى شراكة جديدة مع المعارضة لتقاسم المسؤوليات للخروج من الأزمة أم أنه سيضطر لرمي المنشفة إذا ما اشتد الضغط عليه في الأسابيع القادمة. وبين هذا وذاك يصعب التنبؤ بمستقبل أفضل لمالي الذي يبدو أن معضلاته مزمنة فسبع سنوات من حكم براهيم كايتا لم تكف لإعادة بناء الدولة المالية على أسس متينة بعد أن أنهكها التمزق والحروب ومظاهر الفقر والفساد التي لا تنتهي.