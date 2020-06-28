حرارة قياسية تصل إلى 48 درجة “تحت الظل” بدءًا من يوم الثلاثاء

يرتقب أن تشهد جل مناطق الوطن، بدءًا من الثلاثاء المقبل ولأول مرة منذ دخول فصل الصيف، حرارة قياسية تتعدى 40 درجة على المناطق الساحلية.

كما ستتعدى درجة الحرارة، الـ46 على المناطق الداخلية و 48 درجة على المناطق الجنوبية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون المناطق الساحلية بداية من يوم الثلاثاء المقبل، على موعد مع ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة القصوى.

إذ يرتقب أن تشهد حرارة تتراوح بين 30 و38 درجة، لتصل في بعض المناطق الساحلية إلى 40 درجة.

أما على المناطق الداخلية، فيرتقب تسجيل 35 إلى 40 درجة، فيما تتراوح محليا بين 44 و 46 درجة.

في حين، ستسجل المناطق الجنوبية حرارة بين 34 و 38 درجة في الهقار والطاسيلي، وبين 40 و46 درجة في باقي المناطق الجنوبية، لتصل إلى حدود 48 درجة على وسط الصحراء.