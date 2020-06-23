حرارة تتعدى 42 درجة إلى غاية السبت المقبل

يرتقب أن تشهد المناطق الشمالية للبلاد، من يوم غد الأربعاء إلى غاية السبت المقبل، أجواءً حارة جدا، بتسجيل حرارة قياسية تتعدى الـ 40 درجة، فيما تسجّل المناطق الجنوبية 47 درجة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تسجّل المناطق الشمالية، لأول مرة بعد 3 أيام من دخول فصل الصيف، ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.

ويرتقب أن تصل الحرارة إلى 41 درجة على المسيلة و الشلف ومعسكر وغليزان يوم غد الأربعاء، فيما سترتفع يوم الخميس إلى 42 درجة على جل المناطق الداخلية للبلاد، خاصة الغربية والوسطى منها.

كما ستشهد المناطق الساحلية، على غرار وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية وجيجل، ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة، إذ يرتقب تسجيل 36 درجة مئوية يوم الخميس المقبل.

وستشهد المناطق الجنوبية مثل بشار، تندوف، غرداية، عين صالح، عين قزام، برج باجي مختار، تمنراست وورقلة، حرارة مرتفعة جدا، حيث ستعرف تسجيل درجات حرارة تصل إلى 47 درجة يوم الخميس.

هذا ويتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة في ارتفاع محسوس تمتد من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل.