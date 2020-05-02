حذاري من التراخي فالخطر قائم

حذّر عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا البروفيسور رياض ميهاوي من تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة تفشي هذا الوباء الذي لايزال يشكل خطرا على حياة الجزائريين .

وانتقد البروفيسور رياض ميهاوي عودة بعض السلوكيات بداية من أوائل أيام رمضان وبعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي أن المواطنين تراجعوا كثيرا في اتباع الإجراءات الوقائية، خاصة التباعد الاجتماعي مع الاكتظاظ الكبير للزبائن في المحلات التجارية والأسواق وهو حسب نفس المتحدث أمر غير مقبول في هذا الوقت بالذات التي تعرف فيه حالات الإصابة بوباء كورونا ارتفاع نوعا ما مقارنة بما كانت عليه خلال الأيام الأولى من بروز هذا الوباء العالمي نهاية شهر مارس الفارط مشددا في نفس السياق أنه لا يجب التراجع أبدا في وسائل اليقظة والوقاية من فيروس كورونا الذي لايزال يشكل خطرا على حياة الجزائريين لذلك كما أضاف ولابد من إتباع الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا الفيروس .

وتاتي هذه التصريحات في وقت سجل فيه ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ببعض الولايات على غرار ولايتي عنابة وقسنطينة كما تتزامن وإعلان رئيس الجمهورية إلى فرض حجر صحي صارم في حال ماذا تأكد أن عودة بعض الأنشطة التجارية سيكون لها تأثير سلبي على صحة السكان

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