حديث الهوية.. حديث التاريخ..

بقلم: أحمد قصوري

يعود الحديث في موضوع الهوية إذا.. ولما أن الموضوع، موضوع تاريخي بالأساس، فقد راح المتدخلون في كل مكان، يستحضرون التاريخ أيضا. وقد انبرى للكتابة والحديث، كالعادة كثيرون، بعلم أحيانا، لكن بجهل في أحيان كثيرة، جعل البعض يغامر في حقل ليس حقله، وفي تخصص ليس تخصصه. وفي كل هذا لم يغب عن ذهن البعض طبعا، أن الفرصة ربما مواتية، مادامت هناك سلطة جديدة، وهناك دستور مطروح للنقاش (ولو في أجزاء منه)، لعله يؤثر، ويوجه، أو على الأقل يشوش على الرؤية..

الوحدة الوطنية، قضية دولة..

في سنة 1990، كنت أستاذا للتاريخ بأحد المعاهد التكنولوجية، واستدعيتُ مع زملاء آخرين إلى وادي سوف، للمشاركة في ملتقى لمناقشة وإثراء مناهج تكوين المعلمين والأساتذة في هذه المادة. وأتذكر أن أحد الزملاء، في الجلسة الختامية، وأثناء عرضه لتوصيات الملتقى، انصرف عن مضمون الوثيقة التي كانت بين يديه، وراح يبدي رأيا خاصا، ويعلق، وفي كلامه لهجة غريبة، بعيدة كثيرا عن مقتضى الحال في ذلك الوقت..فتدخل المدير المركزي بالوزارة ـ وهو مدير العملية ـ وراح ينبهه أمام الجميع، ويطلب منه الالتزام بما هو مكتوب، وفقط. وكان هذا موقفا محرجا للزميل في الحقيقة، استهجنه الحضور في وقته. لكنني أقول، لو قدر لي الآن أن أعود إلى ذلك التاريخ، وإلى ذلك الموقف، لتصرفت كما تصرف ذلك المدير المركزي بالضبط، وبالنقطة والفاصلة. وأنى لنا أن ندرك آنذاك أن العاصفة كانت على بعد خطوات، وأن الذي كان يتحدث أمامنا يومها، كان يغازلها عن بعد. ثم سرعان أن ظهر، بعدها، أنه من فرسانها الأشد حماسا ؟؟

والآن أعادتني ذكرى ذلك الموقف، إلى مواقف كانت تتكرر مع مولود قاسم نايت بلقاسم، عندما كان وزيرا للتعليم الأصلي والشؤون الدينية خلال السبعينيات. كان يشرف على تنظيم ملتقيات للفكر الإسلامي، وكان يدعو إليها مفكرين وكتاب من الشرق والغرب، ومن جميع التوجهات والأطياف. لكنه كان فطنا جدا، وحذرا، إزاء مسألة واحدة وأساسية، خاصة هي: الوحدة الوطنية. كان يجلس في الصف الأمامي، ويحضر للعروض كلها بنفسه، ولا تفوته كلمة، أو تلميح، وما أن ينزلق أحدهم، حتى ينتفض من مكانه وينزله من المنصة، على الفور، وفي نفس اللحظة، ودون مقدمات:

ـ اهبط !! اهبط، قلت لك..

والذين يعرفون مولود قاسم يعرفون ردود أفعاله، و أسلوبه الخاص في التعامل مع المواقف التي تمس بالتاريخ، وبوحدة الجزائر. عندما سمع بأن “جيسكار ديستان” (الرئيس الفرنسي خلال السبعينيات)، قد أطلق اسم يوغرطة على كلبه، آلمه ذلك كثيرا، فأطلق هو على ابنه اسم يوغرطة وعلى كلبه اسم جيسكار. وقيل لي أن أحد المفكرين الإسلاميين المدعوين إلى ملتقى انتُظم في تيزي وز، أبدى ملاحظة بخصوص خطر تواجد كنيسة في قلب هذه المدينة، كما عبر عن اندهاشه للترخيص بفتح مركز ثقافي مسيحي في شارع العربي بن مهيدي بالعاصمة، يبشر لهذا الدين، ويوزع الأناجيل.. وأجابه مولود قاسم:

ـ أنا وزير للشؤون الدينية، ولست وزيرا للشؤون الإسلامية وحدها، والمركز الذي تتحدث عنه وكل الكنائس على التراب الوطني، هي كنائس جزائرية ونحن الذين نشرف على تسييرها.

هل كانت حرية المعتقد مقبولة آنذاك، ومرفوضة اليوم؟ لا أتصور ذلك. كما لا أجزم أن مولود قاسم كان مثالا للتسامح الديني. كل ما في الأمر أن مولود قاسم هو وزير في دولة تربطها معاهدات واتفاقيات دولية، كما أن دستورها ومنذ الاستقلال يشير صراحة ـ ومازال إلى اليوم ـ إلى حرية المعتقد. ونفس الشيء ينطبق على مسألة الوحدة الوطنية التي كانت دائما من اختصاص الدولة. فمولود قاسم كان يمثل الدولة قبل أي شيء في هذه الملتقيات، وفي كل المواقف، قبل أن يكون مثقفا تغريه المناقشات كما قد يبدو للبعض.

يقول الكاتب الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل في الصفحة 11 من كتابه “عام من الأزمات”، (المصرية للنشر،القاهرة 2001) : “..فإن لدي ظنا ـ بل اعتقادا ـ أن موضوع الوحدة الوطنية ـ هو وموضوع مياه النيل معها (..) هما اختصاص لرئاسة الدولة ومسئولية غير قابلة للقسمة تحت أي دعاوى ـ بما في ذلك دعوى الفصل بين السلطات، أو دعوى الممارسة الديمقراطية (..) وهما مما لا يجوز فيه التفويض، ولا طول الجدل والتزيّد..”

وكيف يتحقق الاستقرار السياسي، والانسجام الاجتماعي، وكيف تنطلق التنمية، وتزدهر الثقافة، وينتشر الأمن، إذا كان البلد تتقاذفه الأهواء والشيع ؟ إن الوحدة الوطنية شرط أول وأساسي لكل بناء، والارتباط بالوطن هو الضامن لحقوق المواطن..

ولعلني، أشير أيضا إلى أن اختصاص الدولة بمسألة الوحدة الوطنية (والهوية معها) لا يعني ذلك أن تتخذ منها الدولة ذريعة للتدخل في كل شيء، ومراقبة كل شيء، مثل فرض الوصاية على البحث التاريخي مثلا ومراقبته عن قرب كما كان يجري دائما ومنذ الاستقلال. إن الوحدة الوطنية بمفهومها السياسي شيء، والهوية كموضوع مطروح للبحث العلمي شيء آخر.

وموضوع الهوية لسكان شمال إفريقيا، كموضوع للبحث في التاريخ، قديم ـ جديد كما نعلم، وقد خاض فيه المؤرخون كثيرا، قديما وحديثا، ومازال يغري بالبحث ويجذب. وبالرغم مما يُثار حوله من جدل أحيانا، أو حساسية مفرطة لدى البعض، إلا أنه وفي كل الأحوال، سيظل موضوعا من مواضيع البحث العلمي، والفصل فيه يعود لأهل الاختصاص. هذه هي القاعدة، في مسائل العلم. والقضايا التاريخية، كثيرا ما يثار حولها الجدل بسبب انحراف مسار البحث عن أهدافه الصحيحة أحيانا، وانسياقه وراء الإيديولوجيات والأهواء، وهي مزالق وقع فيها بعض المشتغلين بالتاريخ، في كل العصور. لكن المشكلة التي أصبحنا نراها اليوم هي انتحال صفة المؤرخ ممن ليس لهم علاقة بالتاريخ، وصار الكل يكتب ويفسر وينظر..

ولابد أن أنبه هنا، إلى أنني لا أنكر أبدا على غير المتخصص في التاريخ ـ أديب، أوفنان، أو مشتغل بالدراما، أو صحفي..ـ حقه في أن يتكأ إلى التاريخ، لإنتاج شيء ما في مجال من مجالات الكتابة والإبداع. ليس هذا قصدي..وأنا أتذكر أن أول الشغف بالتاريخ، انتقل إلي خلال السبعينيات، عن طريق الأدب والفن، من روايات جرجي زيدان، إلى التمثيليات الإذاعية، والمسرح، والأفلام التاريخية.. كما أنني لا أتفق أبدا مع النظرة التي تجعل من قضيانا التاريخية، قضايا مقدسة لا يجوز الخوض فيها. إنها مواطن للدرس والمناقشة، مع إمكانية إعادة النظر فيها في كل وقت، وفي جميع مسلماتها، بشرط أن يتقدم إلى هذا العمل من هم أهل له من حيث الاختصاص، وامتلاك الأدوات المناسبة، مع التسلح بالحجج والدلائل العلمية القوية.

وغيرتي على علم التاريخ إذا، الذي قضيت سنوات من عمري أدرّسه، وأقرأ فيه، بشغف، هي التي دفعتني الآن إلى الكتابة، للمساهمة في النقاش، ولعلني بذلك أضيف شيئا، أو أنير على فكرة. وللحق أقول، أنني ترددت كثيرا في البداية، لكن مع توالي صدور المقالات بنفس اللهجة، وبنفس أسلوب الاستخفاف بالتاريخ في الغالب، وعدم الاكتراث بقواعد الكتابة فيه، قدرت أنه لم يبق هناك مجال للصمت أو التجاهل، لأن الصمت لن يمنع أبدا القراء (خارج التخصص)، من الأخذ بما يُنشر على أنه مسلمات نهائية.

صوت التاريخ:

هناك مسألة غاية في الأهمية، فصّل فيها المؤرخون المختصون في التاريخ المغاربي كثيرا، وهي انفصال الدول التي ظهرت في بلاد المغرب عن التبعية السياسية للمشرق العربي مع بداية القرن الحادي عشر الميلادي. من المعروف أنه بعد خروج الدولة الفاطمية إلى مصر، انتهى عهد استحواذ العنصر العربي، على الحكم في هذه المنطقة، وبدأ عصر جديد، استرجع فيه الأمازيغ استقلالهم التام عن المشرق (بتعبير المؤرخين) وراحوا يخوضون غمار إنشاء الدول، لكن بثوب جديد هذه المرة بعد اعتناقهم للإسلام دينا، وتبني اللغة العربية، لغة للعلم والإدارة، إلى جانب استمرار استخدام اللغة الأمازيغية. وأكبر دولتين أمازيغيتين استطاعتا منافسة الخلافة في المشرق، بل تجاوزتها أحيانا في بعض المناحي، هي دولتا المرابطين والموحدين.

عدت هذه الأيام إلى كتاب قديم، للمؤرخ المصري الشهير محمد عبد الله عنان “عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس” الصادر بالقاهرة عن مطبعة لجنة التأليف والنشر، بالقاهرة سنة 1964. وهو مرجع موثوق، لا يختلف أحد على قيمته العلمية والتوثيقية، ومؤلفه يعد إلى اليوم أكبر متخصص في تاريخ الأندلس، ويعد أول من وقف على الكثير من الوثائق والمخطوطات التي كانت مجهولة ومخزنة في بلدان المغرب والأندلس، واستنطقها. يتحدث هنا عن زعيم دولة المرابطين يوسف بن تاشفين. يقول: ” ..وقامت الدولة المرابطية الكبرى، بالمغرب والأندلس، في ظل عاهلها الكبير يوسف بن تاشفين..إن شخصية البطل المرابطي العظيم تنطوي على كثير من الصفات اللامعة..والواقع أن أروع ما في صفاته، تلك الهالة الوضاءة من البساطة المؤثرة.. والتي لم تتأثر بتطورات الأحداث السياسية التي خاضها، والفتوح العظيمة التي حققها، والتي جعلت من الدولة المرابطية الكبرى، في ظله، أعظم دولة قامت في الغرب الإسلامي، من حيث المدى الإقليمي ومن حيث القوى والموارد الزاخرة، إذ كانت تمتد من تونس شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا، ومن ضفاف نهري الإيبرو والتاجُه في شبه الجزيرة الإسبانية شمالا، إلى قلب الصحراء الإفريقية جنوبا..وكان يوسف فضلا عن حسن اختياره لقادته، يحسن اختيار معاونيه من الكتاب والوزراء.. وكان كاتبه هو عبد الرحمن بن أسباط، أو أسبط. وكان رجلا حصيفا سكونا عاقلا، وكان يوسف يثق في مقدرته وحصافته، وحسن معرفته بشئون الأندلس..ومما هو جدير بالذكر أن يوسف بن تاشفين كان لا يعرف العربية، وكان إبن أسباط يجيد اللغة البربرية التي يتحدث بها يوسف، وكان هذا من أسباب حضوته.. ”

ويقول المؤرخ التونسي عثمان الكعاك في كتابه “البربر” تونس. 1953. في الصفحة 80: ” كما استعملها (اللغة الأمازيغية)، المهدي بن تومرت في دعوته للعشائر والعروش البربرية، وبنى بعض الملوك الحفصيين جامعا ولم يكتب عليه اسمه فقيل له في ذلك فأجاب بالبربرية : “يسنيتس ربي” أي قد علم الله ذلك (الله يعرفها) ”

يتنقل بنا التاريخ هكذا كثيرا بين المواقف والوقائع والشخصيات، وتتملكنا الدهشة في كل مرة أمام هذا التشابه وهذه الاستمرارية: من يوغرطة وحروبه ضد الرومان، مرورا بابن تاشفين، وابن تومرت، إلى الأمير عبد القادر وعمر المختار وعبد الكريم الخطابي، ثم بن مهيدي وعميروش..نفس ردود الفعل التلقائية ضد المغتصب، ونفس التصور للكيان السياسي والوعاء الحضاري واستقلاليته، ونفس الذهنية، ونفس الطبع المغاربي..ونفس التكتيك الحربي في الميدان..

ونتساءل الآن، لماذا يصر البعض على تشتيت الذاكرة، ومحاولة تحويل تيار النهر قسرا عن مجراه الطبيعي، نحو مسار غير مساره ؟

في بداية السبعينيات، صدر نداء من المؤرخين المغاربة (الجزائر، تونس، المغرب) يدعو إلى إنشاء معهد مغاربي للتاريخ، لبعث مدرسة علمية حقيقية في كتابة التاريخ، وتخليصه من تبعات المدرسة الاستعمارية، ومن عبث السياسة والسياسيين. لكن أحدا لم يأبه لهم. كان سادة الساعة في ذلك الوقت يحلقون في الهواء بلا أجنحة، من فرط النشوة وخدر السلطة اللذيذ. بومدين والحسن الثاني انخرطا في صراع دانكيشوتي لا نهاية له، وبورقيبة كان ينزل كل صباح من سريره إلى المرآة مباشرة ويدندن:

ـ سبحاني ما أعظم شأني..

ولن أتحدث عن زعيم ليبيا، “ملك ملوك إفريقيا”، لأن لا علاقة لنا به أبدا. هذا الإنسان العجيب منذ البداية اختار طريقه المنفرد والمتفرد، وقد عاش حياته يؤدي دور المهرج السياسي على هذه الأرض، حتى ضاقت به يوما فابتلعته.

وأنا أتساءل، هل يُعتقد اليوم بأن الجزائر ستشطب على كل ما أنجزه كبار المؤرخين، القدماء منهم، والمحدثين: عبد الله العروي، محفوظ قداش، امحمد فنطر، وأندري جوليان، وغبريال كامبس.. ؟

وهل تتنكر لهذا الفضاء الأمازيغي الممتلئ حياة، بتاريخه وتراثه ولغته. والممتد من جزر الكناري في المحيط الأطلسي غربا إلى واحة سيوة في مصر شرقا، ومن البحر المتوسط، إلى الصحراء الكبرى جنوبا.. ؟

وهل تتراجع الآن عن كل المكتسبات التي تحققت للأمازيغية في الدستور، والمنظومة التربوية، والجامعة، ومؤسسات الدولة كلها، وتضع نقطة نهاية لتلك الانطلاقة الكبيرة في الترجمة، والتأليف، والإبداع بكل أشكاله، وتنسى كل المعاناة، والتضحيات التي بُذلت، لتبدأ الحكاية من جديد؟

المواطنة هي الحل:

نعم، نحن أمازيغ. وهذه حقيقة تنطق عنها الأرض كل يوم، وأكدها ومازال يؤكدها العلم عند كل خطوة. لكن، هل من المنطق أن نتصور للحظة واحدة، إمكانية الوقوف في وجه أربعة عشر قرن من التلاحم والانصهار؟ وهذا الدين، وهذه اللغة، حققنا فيهما ولهما ما لم يتحقق حتى على أرض منابتها الأولى أحيانا؟ إن أجدادنا دخلوا في الإسلام لأنهم وجدوا فيه ما كانت تهفو إليه أنفسهم من حرية وعدالة، واحتفاء بالإنسان من حيث هو قوة إبداع وإصلاح وتقدم على هذه الأرض. لكنهم لم ينسلخوا عن أصولهم الأولى أبدا، حتى لو تغير لسانهم أحيانا في الحضر، وفي السهول. وهذه حقيقة لم يدركها كثيرون، ومنهم أولئك الذين يرددون مقولة ابن باديس في كل مناسبة، وبغير مناسبة: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة..الخ.. ماذا يعرف هؤلاء عن ابن باديس، وعن ابن تاشفين، وابن تومرت، وابن خلدون، وابن بطوطة، وطارق، ومولود قاسم، ومفدي زكريا…لا شيء أخشى أن أقول لكم. إنهم يتلقفون قشورا من التاريخ والثقافة، ويندفعون لاحتلال الساحة، ليملئوها ضجيجا وصياحا..

لا يتصور أحد أن نقف اليوم ضد تيار التاريخ. كل التاريخ. الجزائر بابعادها الثلاثة. وعنوان الانتماء الحقيقي اليوم وغدا هو للجزائر بكل مكوناتها، وتنوعها العرقي، واللغوي، والثقافي. وصيغة المستقبل هي صيغة المواطنة. المواطنة التي تُبنى بقناعة راسخة، وبالاختيار الحر، وليس بالقسر ، ولهجة الأمر المحسوم.

يتبع