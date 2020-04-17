حدود الثقافة والسياسة

بقلم: احسن خلاص

سنتحدى كورونا مجددا ونخرج عن طوعه ولو على المنابر الإعلامية بعد أن فرض علينا حظر التجوال وأغلق علينا أبواب التعبير في الميدان. كنا قد تحدثنا فيما سبق عن المناسبات والذكريات الوطنية وبينا كيف نجح هذا الغازي في إبعادنا عن طقوسنا في الاحتفال بأيامنا التي تشكل كلها على اختلافها قطعا متناثرة ومبعثرة من رصيدنا الجماعي، نلتقي فيها لنتعلم تبادل الاحترام ومبادئ العيش الوطني المشترك. وهذه الذكريات، سواء كانت رسمية أو شعبية، عامة أو خاصة وفئوية فإنها تبقى جزءا من الممتلكات المعنوية والرمزية للمجموعة الوطنية.

وما يختص به شهر أفريل أنه شهر الذكريات الثقافية بما تحتويه من ثقل سياسي وتاريخي يتعلق بتشكل الهوية الحضارية والثقافية للجزائر الوليدة. فبعد أن توقفنا بالتحليل عند ذكرى يوم العلم الذي يصادف 16 أفريل 1940، تاريخ وفاة عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الديني والنهضة الثقافية العربية في الجزائر وبينا للقارئ موقعه الاجتماعي التاريخي. سنقدم على الأمر ذاته ونحن نتناول الحديث عن ذكرى 20 أفريل 1980، ذلك المنعرج التاريخي في مسار مطلب تثبيت البعد الأمازيغي لغة وثقافة في الرصيد الوطني تتويجا لنضالات ثقافية وسياسية انطلقت من بداية القرن العشرين. بين الحدثين أربعون عاما عاشت فيها الجزائر منعرجا تاريخيا رهيبا وانتقالا مؤلما نحو افتكاك السيادة الوطنية تخللته مجازر ال8 ماي ومخلفات حرب تحرير مريرة أعقبها ما يقرب من عقدين من التجربة السياسية في دولة مستقلة بنظام سياسي أحادي وشمولي.

وإن كان بروز إحياء يوم العلم، كما أشرنا، نتيجة مخاض نخبة ثقافية تشكل جلها في جامعات ومدارس المشرق العربي وعاد بمرجعية عربية وإسلامية نحو إثبات وجودها ضمن الوفاق الوطني الذي كانت ترعاه السلطة الأحادية، فإن ذكرى أحداث منطقة القبائل عام 1980 تنطلق من أبعاد أخرى للصراع تتعلق ببعد ثقافي ولغوي تعرض للإقصاء والتجاهل في أجندة الوفاق الوطني المذكور وهو الإقصاء الذي تمتد جذوره إلى اللحظة الأولى التي بدأ فيها النضال السياسي ضمن الحركة الوطنية في تيارها الاستقلالي الذي مثله حزب الشعب الجزائري حركة انتصار الحريات الديمقراطية.

وبالفعل فقد خاض مناضلون من الحركة الوطنية على غرار رشيد علي يحيى وعلي العيمش وواعلي بناي واعمر رأيت حمودة وإيدير أيت عمران صراعات سياسية داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية منذ بداية عام 1946 وبالرغم من الوفاة المبكرة لعلي العيمش إلا أن العمل الذي انطلق بمنطقة القبائل وتواصل إلى غاية 1948 انتقل إلى فيدرالية فرنسا بباريس ليحدث أزمة عميقة وانشقاقا داخل الحركة امتد من نهاية عام 1948 إلى بداية عام 1950 فيما يعرف بالأزمة البربرية عند التيار المحافظ والأزمة المضادة للبربر عند أصحاب النزعة البربرية والتي سنعود إليها بالتفصيل في فقراتنا القادمة كما سنعود إلى تفاصيل أحداث أفريل 1980 وخلفياتها ودواعيها المباشرة وغير المباشرة وكيف تعاملت معها السلطة القائمة آنذاك وكيف كان تأثيرها على مسارات الحركية البربرية الكبرى على المستوى الجزائري وإفريقيا الشمالية.

قبل هذا ينبغي أن نبحث عن الحدود التي تكاد لا ترى بين الأبعاد السياسية والثقافية واللغوية في الحركية المطلبية المتعلقة بإبراز وترقية الأمازيغية. وإن كان البعد الحضاري والثقافي للأمازيغية يمتد جغرافيا من حدود مصر والسودان وربما اليمن شرقا إلى جزر الكناري غربا إلى جنوب الصحراء جنوبا، وتاريخيا إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة فإن البعد السياسي هو المتغير الأساسي في المعادلة فالدول التي قامت على هذا الحيز الجغرافي لم تتخذ من الأمازيغية لغة إدارة للدولة حتى عند الأمراء والحكام الأكثر تعصبا لانتمائهم الأمازيغي مثل المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية وكذا يوسف بن تاشفين ويغمراسن مؤسسي الدولة المرابطية والزيانية اللذين قيل إنهما لم يكونا يتحدثان في مجالسهما إلا بالأمازيغية. غير أن هذه الأخيرة كتب لها أن لا تغادر الشفاه لتعتاد عليها الأنامل إلا في استعمالات التيفناغ عند التوارق.

كانت حاجة فرنسا الاستعمارية إلى التواصل مع الأهالي قد جعلتها تشتغل على اللهجات البربرية والعربية الجزائرية منذ بداية الاحتلال وقد قدمت في سبيل ذلك جهودا أثمرت مراجع أولية في حفظ واستيعاب تراث شفوي مهدد بالزوال. ومن هذه المراجع قواعد النحو الأمازيغي الذي أصدره هانوتو عام 1858 وتبعته أعمال بلقاسم بن سديرة عام 1885 وهو ما دفع بجزائريين آخرين على غرار سعيد بوليفة، للاشتغال على تطوير ما ورثه من تلك الجهود التي لم يكن الغرض منها بناء اللغة الأمازيغية وترقيتها بقدر ما انصب على تيسير الحملة الاستعمارية في أبعادها الاجتماعية والثقافية. غير أن بوليفة كان له الفضل في تشكل ثروة أدبية مهمة باللغة الأمازيغية أخرجتها من مستوى الثقافة المعاشة إلى مستوى الثقافة العالمة.

غير أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن يتواصل الجهد العلمي في مجال ترقية اللغة وثقافتها وجهت النخب الجديدة القادمة من منطقة القبائل جهدها إلى المطلب السياسي من خلال الانخراط في الأحزاب والتيارات الناشئة الاندماجية والراديكالية. غير أن التيار الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين وتيار البيان الجزائري لفرحات عباس لم يتخللهما مجرد النقاش حول إدراج البعد الأمازيغي في برامجها عكس التيار الراديكالي الاستقلالي الذي اعترضته أزمة داخلية بسبب إشكال الهوية الحضارية والثقافية للجزائر المستقلة المنشودة.

يتبع