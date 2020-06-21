حداد ينفي تهم الفساد ويصرح.. نحن عائلة ثورية وكنا نملك الشركات والشاحنات في الثمانينات

نفى رجل الأعمال وصاحب مجمع etrhb علي حداد تهم الفساد التي وجهتها العدالة له خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة سيدي محمد.

وخلال مثوله اليوم للمحكمة نفى تهم الفساد وتبييض الأموال التي وجهها له رئيس الجلسة والمتعلقة تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية بجرائم الفساد بغرض اخفاء و تمويه مصدرها الغير المشروع الاستفاذة من سلطة تاثير الدولة و منح مزايا غير مستحقة لموظفين عمومين و تحريض موظفين عمومين من اجل استغلال نفوذهم الفعلي لاحصول على مزايا.

وعاد علي حداد لتاريخ عائلته في ميدان التجارة وكيف كونت ثروتها الحالية، وقال في هذا الخصوص أنه عائلته كانت تمتلك محلا للمواد الغذائية سنة 1963، مضيفا أن عائلته أسست شركة ذات أسهم سنة 1986، وكانت حينها أول عائلة تمتلك الشاحنات أنذاك

وأضاف حداد ” نحن عائلة ثورية جدي توفي سنة 1954 ووالدي كان مجاهدا، والعديد لايعرف أن علي حداد تخرج من جامعة واد عيسي بتيزي وزو بشهادة هندسة مدنية”

وخلال المحاكمة دافع علي حداد عن اشقائه ونفى تورطهم في أي خروقات أو تجاوزات قانونية مؤكدا بأنه هو المسؤول عن اخوته وعن أعمال شركاتهم نافيا أي مسؤولية لإخوته في ذلك.