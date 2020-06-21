حداد يعترف ضمنيا بقربه من سعيد بوتفليقة

اعترف الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أمس لهيئة محكمة سيدي امحمد علاقته بشقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة الذي طلب منه مساعدته للحملة الانتخابية الخامسة بإعارته شاحنات النقل لاستعمالها في الحملة الانتخابية , كما اعترف بحصوله على صفقات عمومية ضخمة وقروض لإنجاز مشاريع في عدة قطاعات كما حاول إبعاد علاقته بداوئر صناعة القرار بقوله كان يتلقى صعوبات في استرداد مستحقات مشاريعه من مختلف الدوائر الوزارية هذا وقد توقفت الجلسة في حدود الساعة الرابعة و10 دقائق بإعلان وفاة المحامي العيفة أويحيى محامي شقيقه أحمد.

وعرفت هذه الجلسة التي عرفت تأخرا في انطلاقتها بسبب الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين في هذه القضية وهم بالإضافة إلى علي حداد عائلته الوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكذا وزراء الأشغال العمومية والنقل السابقين عمر غول , بوجمعة طلعي و عبد القادر قاضي وعبد الغاني زعلان وكذا وزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي بعدة تهم ذات صلة بالفساد منها منح مزايا غير مستحقة لموظفين عموميين, التمويل الخفي للأحزاب السياسية تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج, الرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة , طلبات بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق مع ضم الملفين في ملف واحد بحجة وجود نفس المتهمين ونفس الشهود ونفس الوقائع , قبل أن يقرر رئيس الجلسة بضم الملفين ومعارضة تأجيل الجلسة .

وكان الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وممثل الكارتل المالي لنظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة أول المستجوبين من قبل هيئة المحكمة حيث أنكر جملة وتفصيلا التهم المتابع بها , معترفا ان عائلته شرعت بالاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية سنة 1988 بتيزي وزو مضيفا أن هذه الشركة تطورت لغاية أن أصبحت كما قال مسثتمر هام في الجزائر وافريقيا خاصة بقطاع الأشغال العمومية كما صرح حداد الذي بدا في أريحية عكس القضايا السابقة أنه كان يدفع المستحقات الجرمية بطريقة منتظمة , كما اكد انه خلال سنة 2018 دفع لمصالح الضرائب 150 مليار سنتيم وكان يشغل 9400 عامل , وأنكر في رده على سؤال القاضي حصوله على 124 صفقة عمومية منها 99 مشروع في قطاع الأشغال العمومية و23 في قطاع الري والموارد المائية بأكثر من 78 مليار دينار مبرزا في رده أن هذه أرقام وهمية محاولا إنكار علاقاته بدواليب صناعة القرار بقوله أن مجمعه كان يتلقى صعوبات في استرجاع مستحقات مشاريعه من مختلف القطاعات , كما اعترف انه قدم أربع شاحنات بث مباشر للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بناء على طلب من شقيقه ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة .

وخلال مواجهته مع عبد المالك سلال باعتباره مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة أكد سلال أن شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة هو من كان يتولى إدارة الاتصال في الحملة الانتخابية لشقيقه مؤكدا في رده على أسئلة وكيل الجمهورية أن الرئيس بوتفليقة ترشح حرا وليس باسم أي حزب سياسي طيلة حملته الانتخابية في خمس عهدات رئاسية.

باية ع