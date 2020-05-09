حداد وعولمي و13 وزيرا أمام محكمة سيدي محمد

يقف صبيحة غدا رجلي الأعمال مراد عولمي وعلي حداد أمام قسم الجنح بمحكمة سيدي أمحمد رفقة العديد من المسؤولين السياسين على رأسهم 13 وزيرا ورئيسي حكومة لمتابعتهم بتهم الفساد ونهب المال العام في صفقات مؤسسات حداد وقروضها من جهة وصاحب شركة فولسفاغن بوهران مراد عولمي ومملكته من جهة أخرى ، وكل منها لديها قصة ، لكن التهمة واحدة وهي نهب المال العام وحلب الجزائر وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج ، ما جعل النيابة تطالب بدفع إضافي استكمالا لملف افتتاح الدعوى وتعيين الاتهام خلال الجلسة الماضية بضم الملف للارتباطات الموجودة بينهما ، في حين يرى أغلب دفاع المتهمين باستثناء الوزير السابق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار أن تأجيل الملف ضرورة حتمية بحكم أن المتهمين يستوجب مواجهتهم وإحضارهم أمام المحكمة بغية تأكيد التهم من عدمها خاصة وان هناك قضيتين منفصلتين لكل منها وقائعها الدقيقة.

فالقضية الأولى مرتبطة بعلي حداد صاحب المملكة الوهمية وصفقاته المشبوهة البالغ عددها 275 التي جعلته من أثرياء الجزائر رفقة الوزيران أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و11 وزيرا يتقدمهم عمار غول ،بوجمعة طلعي ،عمارة بن يونس ، يوسف يوسفي ، بدة محجوب ، عبد القادر قاضي وعبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار بالإضافة الوالي زوخ و العديد من رجال الأعمال المدراء التنفيذيين في قضايا تزوير واستغلال النفوذ والحصول على مزايا بطريقة مشبوهة ، مقابل تسهيل علي حداد من الحصول على 275 صفقة في ظرف قياسي بلغت قيمتها 78.410 مليار سنتيم ، منها 99 مشروع في قطاع الأشغال العمومية بقيمة مالية تزيد عن ال56 ألف مليار بالإضافة إلى 23 مشروع في قطاع الري بقيمة 21.719 مليار ومشروعين في مجال الطاقة قيمتهما 261 مليار هذا عن طريق شركته ” ETRHB” فيما استفاد من باقي المشاريع ضمن ما يعرف بالمناولة مع العديد من الشركات الأجنبية التي استغلت الوضع لنهب المال العام من جهة وتهريب رؤوس الأموال من قبل حداد إلى الخارج منها شركتا “مابا ” و”أو زغون ” التركية ، “ريتزاني ” و”توديني ” الايطالية ،شركة “تيكسيرا ” البرتغالية ، بالإضافة إلى 03 شركات اسبانية ، وشركتين صينيتين وأخرى هندية ، كما تبين أن علي حداد بفعل مجمعه تمكن من الحصول على أموال ضخمة لمشاريع لم ينطلق في انجازها وأخرى لم تتجاوز نسبة الأشغال ال05 بالمائة ، حيث تمكن بفعل نفوذه مع البنوك من الحصول على الأموال التي اغلبها هربت إلى الخارج.

من جانب أخر استغل علي حداد نفوذه ليتحول إلى أهم رجال المال والجاه والنفوذ بفعل علاقته مع السعيد بوتفليقة وجملة من رجال الحكومة ومدراء البنوك المالية الذين سيتم حضورهم الجلسة بين متهمين وشهود خلال الجلسة من الحصول على 452 قرضا بنكيا من أغلب البنوك العمومية بقمة تتجاوز ال210 ألف مليار في مدة لم تتجاوز ال19 سنة حيث مكان أول قرض تحصل عليه علي حداد سنة 2000 من القرض الشعبي الذي منح علي حداد قروضا بما مجموعه 73 ألف مليار لتمويل 124 كما تبين أن 83 بالمائة من قروض علي حداد كانت من البنوك العمومية التي لم يسدد من قروضه إلا أربعة قروض لفائدة بنوك خاصة ، كما حولت أغلب القروض لتمويل المشاريع المشبوهة التي تحصل عليها بين 2012 و2018 لكن تبين أنها حولت كرؤوس أموال إلى الخارج بحكم أن 70 بالمائة من مشاريع علي حداد لم تكتمل وبعضها لم ينطلق بعد .

في حين تتعلق القضية الثانية برجل الأعمال مراد عولمي صاحب مؤسسة “سوفاك فلسفاقن بالجزائر والذي تحصل على ترخيص بطرق مشبوهة بالإضافة إلى الملايير من القروض ، مقابل مزايا حصل عليها وزراء ورجال مهمين في الحكومة السابقة يتقدمهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ، الوزراء يوسف يوسفي المحبوس ، وعبد السلام بوشوارب ،وهي القضية المتهم فيها أكثر من 50 أطار سامي ، وتخفي صفقة مشبوهة بالملايير نهبت من الخزينة العمومية تحت غطاء الاستثمار ، وهي الأمور التي ستكشفها المحاكمة بالتفصيل.

محمد بن ترار