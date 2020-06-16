حجيمي يدعو إلى تقبل قرار لجنة الفتوى

دعا رئيس التنسقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، أمس، المواطنين إلى التعقل و تقبل قرار اللجنة الوزارية للفتوى، المتعلق بالإبقاء على قرار غلق المساجد، والذي جاء بناءا على رأي خبراء الصحة العمومية، إلى حين التحكم في الوضع الوبائي، مؤكدا أنه لطالما كان مع كل ما يحافظ على سلامة أرواح الناس، وعدم انتشار العدوى.

حيث أفصح حجيمي في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أنه كان يترقب بشغف مثله مثل كل الجزائريين، فتح المساجد نظرا لحاجة الناس الروحية إليها، ولو بالتدرج مع الأخذ بالاحتياطات الضرورية، لتفادي انتشار الفيروس، خصوصا بعد إعادة فتح الأسواق والأماكن العامة، لكن للأسف المنحنى الوبائي العام، حال دون ذلك، مطالبا بالمناسبة المواطنين، بالاتخاذ الأسباب، والحذر وعدم التهاون، وإتباع النصائح وتعليمات السلطات الوصية، لتفادي العدوى، والقضاء على الوباء، في أقرب الآجال، لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها، والتمكن من إعمار بيوت الله.

في حين، أكد المتحدث ذاته، على ضرورة إعطاء الأولوية لبيوت الله قدر الإمكان، على المدى القريب، ما إن تتوفر الشروط السلامة، خاصة أن ولايات عدة رفع عنها الحجر كلية، وبالتالي لابد من اتخاذ تدابير عاجلة لفتح المساجد بها، في أقرب الآجال، ثم المدارس والزوايا في المراحل القادمة، على اعتبار أن المسجد هو القلب النابض للمجتمع، تفاديا لغليان الشارع المتذمر، من غلق المساجد، بالأخص بعد فتح الأسواق والأماكن العامة، فلا يخفى حسبه على أحد، مدى تعلق الجزائريين بالمساجد، و شوقهم للعودة إليها تضرعا لله تعالى، ولو تطلب الأمر شروطا وصرامة من تباعد الاجتماعي، وكمامات إلى غيرها من الأمور.

موسم الحج وأضحية العيد مسألة مختلفة

أما بخصوص احتمال إلغاء السعودية لموسم الحج، فقد قال حجيمي أن المسألة هنا مرتبطة بمصير أمتنا الإسلامية جمعاء، وبتالي فوحده التقييم الصحي للوضع، من سيكون الفاصل فيها، حفاظا على أرواح الحجاج، ومنعا لانتشار العدوى كوفيد-19 في أوساطهم، نظرا أن المسلمون يأتون لأداء مناسك الحج من كل بقاع العالم، فالأجدر والأولى، في اتخاذ القرار المناسب، أن يكون بعد دراسة مستفيضة، من قبل خبراء الصحة والأوبئة، وعلماء الشريعة، حفاظا على أرواح الناس وسلامتهم.

وفيما يتعلق بالغلاء المحتمل لأضحية العيد جراء جائحة كورونا، أكد رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الجزائريين خلال حديثه مع “الوسط”، أن الأضحية حددها الشرع الحنيف، لمن يستطيع، أما من لا يستطيع تسقط عنه .

و كانت اللجنة الوزارية للفتوى، أعلنت في بيان لها، أن خبراء الصحة العمومية، يؤكدون أن الظروف الحالية لا تسمح بعد، بفتح كل النشاطات ومن بينها المساجد، مضيفة أنها تتطلع كما يتطلع كل الجزائريين إلى أفق قريب، تتهيأ فيه الظروف المناسبة لإعادة فتح المساجد، لتحتضن روادها، في ظل الأجواء التي تعودوا عليها، من الطمأنينة والأمن، على أنفسهم وأرواحهم، مؤكدة أنها في تنسيق دائم ومستمر، مع مصالح الصحة العمومية المختصة، من أجل الوقوف على وضعية الوباء، داعية الجميع، إلى التعاون في مجال الوقاية والاحتراز، للتعجيل في العودة إلى مناشط حياتنا، وإلى مساجدنا التي طالما علمتنا أن النصر مع الصبر.

مريم خميسة