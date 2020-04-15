حجز 6426 مركبة ودراجة نارية جراء مخالفة اجراءات الحجر

قامت كل من مصالح الدرك الوطني والشرطة بحجز 6426 مركبة ودراجة نارية، حيث تم ارسالها إلى المحشر، وذلك في إطار مخالفة إجراءات الحجر المنزلي .

وفي هذا السياق كشف الرائد عبد الحميد جيبوب، من الدرك الوطني عن حجز 3384 سيارة بالإضافة إلى 345 دراجة نارية وإرسالها إلى المحشر وذلك تطبيقا لإجراءات الحجز المنزلي، التي تم اتخاذها للحج من انتشار فيروس الكورونا.

وقال ممثل الدرك الوطني خلال استضافته، الثلاثاء، في الإذاعة الدولية، إنّ تلك السيارات تم حجزها خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 12 أفريل الماضي.

ومن من أخرى كشف مدير مكتب الوقاية ومراقبة الجريمة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، فتحي مرداس، أنّ الشرطة قامت باحتجاز 2700 سيارة ودراجة نارية في إطار المخالفة لإجراءات الحجر المنزلي