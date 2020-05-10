حجز 6 ملايين و200 ألف دج مزور بمستغانم

تمكنت عناصر الدرك الوطني لولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تزوير العملة والوثائق الإدارية و مكنت مداهمة الورشات التي يتم فيها العمل من استرجاع مبلغ مالي هام مزور ودراجتين بالإضافة إلى وثائق إدارية ومعدات التزوير.

العملية جاءت على إثر معلومات تلقتها مصالح الدرك الوطني ، حول نشاط 04 عناصر من هذه الشبكة تتراوح أعمارهم بين ال25 و50 سنة في ترويج الأوراق النقدية المزورة من فئة ال2000دج باستعمال دراجتين ناريتين ، ليتم تتبع خطواتهم وتوقيفهم تباعا وتكللت العملية بالوصول إلى ورشتهم والتي بمداهمتها تم حجز مبلغ مالي مزور يقدر ب6 ملايين و200 ألف دج مزور عبارة عن أوراق نقدية من فئة 2000 ووثائق إدارية ومحررات رسمية مزورة بالإضافة إلى التجهيزات المستعملة في التزوير ودراجتين ليتم توقيفهم وإحالتهم على التحقيق قبل تقديمهم إلى العدالة.

محمد .ب