حجز 3 قناطير من الكيف بالنعامة

أوقف حراس الحدود، يوم أمس الإثنين، أربع تجار مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة قناطير وأربعة عشر كيلوغراما، وذلك إثر كمين قرب بلدية صفيصيفة، دائرة عين الصفراء، ولاية النعامة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت، عين قزام وبرج باجي مختار، 44 شخصا وحجزت أربع مركبات رباعية الدفع و 17 مولدا كهربائيا و 15 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية ومعدات ومواد أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، في حين تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بإن أميناس.