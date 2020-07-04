حجز 287 كلغ كيف بمنطقة وادي عيسى ببشار

تمكنت عناصر الدرك الوطني ليلة الجمعة الى السبت من احباط محاولة ادخال كمية هامة من المخدرات من المغرب قدرت ب287 كلغ من المكيف المعالج .

العملية التي جاءت بعد معلومات تلقتها مصالح الدرك الوطني انتهت بكمين انتهى بحجز 11 حقيبة للمخدرات بالمكان المسمى وادي عيسى بشمال بشار ، حيث لاتزال التحقيقات جارية في الاطراف التي تقف وراء تهريب هذه الكمية ، خاصة وان المنطقة تحولت الى طريق خصب لتهريب الكيف من قبل شبكات تهريب السموم من المغرب بعد تضيق الخناق عليها بالشمال .

محمد بن ترار