حجز 180 دراجة نارية واحالتها على المحشر بمغنية

تمكنت عناصر أمن دائرة مغنية خلال الاسبوع الاول من الشهر الجاري من حجز 18 دراجة واحالتها على محشر البلدية تطبيقا للقرار الولائي رقم: 4914 المؤرخ في 31 ماي 2015.على خلفية ارتكاب أصحابها مخالفات مختلفة متعلقة بـعدم وضع الخوذة إلى جانب جنح ومخالفات أخرى تتعلق عموما بإنعدام سريان صلاحية شهادة التأمين وعدم حيازة رخصة السياقة الصنف المقر لقيادة الدراجة النارية، بالاضافة الى اثارة الضوضاء والمساس بالسكينة العامة.

تاتي العملية في اطار العملية الروتينة لحركة المرور من قبل مصالح امن دائرة مغنية والتي مست مراقبة 204 دراجة نارية لم يتم تاكيد مطابقة سوى 24 دراجة للقوانين والالتزام بالصرامة المرورية.

محمد بن ترار