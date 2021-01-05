حجز 14 غ من الكوكايين و ما يفوق 3 كلغ من الكيف المعالج بسطيف

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط أخطر مروج للمخدرات و المؤثرات العقلية بالمنطقة وحجز 14 غ من الكوكايين و ما يفوق 3 كلغ من الكيف المعالج حسب ما أفاد به بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي

و أوضح ذات البيان بأن العملية مكنت أيضا من حجز 94 قرصا من المؤثرات العقلية و مبلغ مالي يقدر ب 15 ألف دج من عائدات هذا العمل الإجرامي وجدت لدى المعني الذي كان ينشط عبر مدينتي سطيف و العلمة و أضاف بأنه تم تجسيد هذه العملية إثر استغلال معلومات تفيد بإقدام شخص على ترويج كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مدينتي سطيف والعلمة ليتم الترصد له ومتابعة كل تحركاته وتوقيفه بمدخل مدينة سطيف و استنادا لذات البيان فإنه بعد استصدار أمر من طرف النيابة المحلية بتفتيش مسكن المشتبه فيه تم حجز الكمية المذكورة من المخدرات و الأقراص المهلوسة و عائدات ترويج هذه السموم إلى جانب معدات منها ميزان إلكتروني صغير الحجم وقاطع حاد ليتم تحويل المعني والمحجوزات إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضي

و قد أعدت الضبطية القضائية بعد استكمال الإجراءات القانونية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيه عن تهمة حيازة المخدرات لغرض الإتجار بها بطريقة غير شرعية أحيل بموجبه على الجهات القضائية المختصة للبت فيه .