حجز مركبة محملة ب596 قارورة خمر بطريق اولاد ميمون شرق تلمسان

تمكن عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة لجمارك تلمسان من اطاحة بمروج للمشروبات الكحولية وحجز 596 قارورة خمر من مختلف الانواع والاحجام.

العملية التي تدخل في إطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه تمت على اثر دورية أقيمت على مستوى الطريق الوطني رقم 07 الرابط بين تلمسان وبلدية أولاد ميمون34 كلم شرق ولاية تلمسان ، اين تم حجز البضاعة التي كانت منقولة على متن سيارة من نوع هيونداي. كما تم توقيف سائق السيارة واحالته على القضاء .

محمد بن ترار