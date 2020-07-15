حجز مركبة محملة ب 948وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع بالرمشي

تمكن عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات للجمارك بتلمسان من توقيف بارون مختص في تهريب المشروبات الكحولية متلبسا بتهريب من حجز 948 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع على متن مركبة من نوع رونو كليو .

العملية التي تدخل في إطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه تمت على اثر كمين أقيم على مستوى الطريق الوطني رقم 22 على مستوى قرية سيدي الشريف التابعة لبلدية الرمشي 40 كلم شمال ولاية تلمسان. كما تم توقيف سائق السيارة و إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي المختص اقليميا .

محمد بن ترار