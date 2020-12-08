حجز شاحنتي تبريد محملة ب34 قنطار من الدجاج الفاسد موجه للاستهلاك البشري

نجحت مصالح الأمن بولاية البيض من حجز شاحنتين محملتين بما يقارب 34 قنطارا من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري كانت قادمة من احدى الولايات الشرقية لاغراق مدينة البيض باللحوم الفاسدة

العملية وحسب بيان مصالح الامن جاءت على اثر معلومات تلقتها مصالح الامن فحواها قدوم كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك من إحدى الولايات الشرقية في طريقها الى المدينة ، ليتم تكثيف المراقبة التي تكللت بتوقيف شاحنة تبريد محملة ب10 قناطير من الدجاج الفاسد على مستوى وسط المدينة بداخلها وتكللت التحقيقات بتوقيف شاحنة أخرى محملة ب 24 قنطارا أكدت المعاينة البيطرية أنها غير صالحة للاستهلاك ، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إتلاف اللحوم المحجوزة والمقدرة ب 34 قنطارا على مستوى مركز الردم التقني وإنجاز ملفين قضائيين أحيلا بموجبه السائقان على محكمة البيض.

محمد بن ترار