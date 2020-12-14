حجز شاحنة محملة 06 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة بالبيض

نجحت عناصر أمن ولاية البيض من حجز كمية هامة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، قدرت بـ 6 قناطير وتوقيف صاحبها على متن شاحنة تبريد صغيرة

العملية تمت في ساعة مبكرة من ليلة أمس في حدود الساعة الواحدة والنصف صباحا ، اين تم توقيف الشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 111 وذلك بعد استغلال المصالح لمعلومة مؤكدة تفيد بوجود كمية من اللحوم البيضاء فاسدة داخل شاحنة تبريد يحاول صاحبها استغلال الظلام لتضليل قوات الشرطة والإفلات من المراقبة، وبحجز اللحوم أكدت المعاينة البيطرية أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق مع صاحب البضاعة وعمره 32 سنة، تم إنجاز ملف قضائي وإحالته على العدالة ، وإتلاف اللحوم على مستوى مركز الردم التقني بالولاية. بحضور مصالح الأمن وأعوان النظافة التابعين للبلدية .

محمد بن ترار