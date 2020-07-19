حجز أكثر من 09 قناطير من الكيف ببني ونيف شمال بشار

تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي من حجز كمية كبيرة من المخدرات قدرت ب09 قناطير و05 كلغ من الكيف المعالج باقليم بني ونيف 100 كلم شمال بشار .

العملية جاءت اثر دورية لمفرزة للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الثالثة المكلفة بمراقبة الحدود في المنطقة الفاصلة مابين مدينة فيقيق المغربية وبني ونيف الجزائرية ، حيث تم حجز الكمية التي كانت موزعة على 36 حقيبة مغلفة باحكام تخلى عنها مهربون قرب الشريط الحدودي وسط ااوحراش ، حيث لاتزال التحقيقات جارية في الموضوع.

محمد بن ترار