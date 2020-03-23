حجر في البيوت لمدة 10 أيام على سكان البليدة من السابعة ليلا الى السابعة مساءا بالعاصمة

تٍرأس عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية, اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن, خصص لدراسة الوضع الصحي على ضوء القرارات الأخيرة المتخذة في هذا الشأن وكذا وسائل تعزيز الآلية التي تم وضعها لوقف انتشار الوباء وقد خلص بعدة قرارات أهمها فرض حجز على العاصمة من السابعة مساءا الى الساعة السابعة ليلا وكذا حجر تام في البيوت لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة من و إلى البليدة حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية

وقد استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, وتكملة أعطى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل التطبيق الفوري لعدة إجراءات على الصعيد الوطني, منها أمر مصالح الجمارك بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا من خلال تخصيص رواق أخضر وقيام الجماعات المحلية بأنشطة تعقيم وتطهير الأماكن العمومية على نطاق واسع كما كلف الرئيس المؤسسات الصحية إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل بما في ذلك الأطباء الخواص وكل عامل في المجال الطبي والشبه الطبي, وتحيين القوائم يوميا لمجابهة تطور هذا الوباء

كما أمر الرئيس بتطبيق إجراء تسريح 50 بالمائة من العمال كذلك في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة, بحيث سيتم دراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء لتتكفل بها الدولة في وقت لاحق وكذا استحداث, لدى الوالي, لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية و مكافحة وباء فيروس كوروناو تتشكل هذه اللجنة من الوالي, بصفته رئيسا, النائب العام و قائد مجموعة الدرك الوطني و رئيس أمن الولاية و ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي و رئيس المجلس الشعبي الولائي و رئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية و تتكفل اللجنة بتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للأمن في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و يخول لهذه اللجنة الأخذ بمبادرات على المستوى المحلي و تكييف القرارات اذا اقتضى الأمر حسب خصوصية الولاية, بكل مسؤولية. يتعين على الولاة اتخاذ التدابير الملائمة لتكييف هذه الاجراءات على المستوى المحلي قصد تنفيذها.

حجر تام لمدة 10 أيام ومنع التنقل من والى البليدة لمدة 10 أيام

و على مستوى ولاية البليدة تقرر حجر تام للسكان في البيوت لمدة عشرة (10) أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة من و إلى هذه الولاية فيما ذكر المجلس أنه يجب ان تكون الخرجات الاستثنائية مرخصا بها مسبقا من طرف السلطات المختصة للدرك الوطني او الأمن الوطني مؤكدا في نفس السياق أنه سيتم اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان تموين السكان بالمستلزمات الطبية و المواد الغذائية وفي هذا الاطار, سيتم وضع حواجز مراقبة أمنية.

حجر على العاصمة من 7 مساءا الى السابعة صباحا

أما على مستوى ولاية الجزائر تم اتخاذ القرارات التاليةفرض حجر من الساعة السابعة مساء (19 سا 00) إلى الساعة السابعة صباحا لليوم الموالي (07سا00) و سيتم تعميم هذا الاجراء على كل الولايات التي ظهر فيها او سيظهر فيها الفيروس حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات مع منع جميع التجمعات لأزيد من شخصين كما رخص المجلس لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء مع العمل على تجنب التجمعات

وخلال هذا الاجتماع جدد رئيس الجمهورية تشجيعه و دعمه لكافة مستخدمي السلك الطبي و الحماية المدنية و أعوان الدولة معبرا عن جزيل شكره للحركات الجمعوية و للمتطوعين نظير الجهود المبذولة في اطار مكافحة وباء كورونا فيروس و كذا تجندهم و التزامهم المتواصل خدمة للمواطن.

كما تقرر أيضا بمناسبة هذا الاجتماع غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات, باستثناء محلات المواد الغذائية (المخابز والملبنات والبقالات ومحلات الخضر والفواكه) مؤكدا أن أي مخالف لهذا الإجراء ستسحب منه رخصته وسيوضع في قائمة سوداء, كما لن يحصل بعدها على أي رخصة استغلال أما بخصوص التجار الآخرين, فيتعلق الأمر بغلق المحل مع سحب السجل التجاري ومنعهم نهائيا من مزاولة النشاط وكذا غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها مبرزا أن كل مخالف لذلك سيتعرض, في حال تكرار المخالفة, إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر

كما أوصى المجلس باحترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل 1 متر بين الأشخاص في كافة المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير, بحيث يقع على عاتق الإدارات المعنية الحرص على احترام هذه المسافة واللجوء إلى القوى العمومية إن اقتضى الأمر بالإضافة الى منع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني وفي حالة تسجيل مخالفة, تسحب رخصة ممارسة النشاط

باية عطار