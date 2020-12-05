حجار وبوغرارة رابع ضحايا البطولة الوطنية

يتواصل مسلسل استقالة وإقالة المدربين في البطولة الوطنية والذي بلغ عدده مغادرة أربعة فرق أنديتهم منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد الذي لم تمر عليه سوى جولتين فحسب، لكنها كانت كافية من أجل حصد أربعة مدربين يغادرون العارضة الفنية لأنديتهم وكان آخر ضحايا البطولة الوطنية الثنائي شريف حجار واليامين بوغرارة اللذان أعلنا أول أمس عن رمي المنشفة وأضيفت أسماؤهما إلى كل من التونسي يامن الزلفاني والفرنسي فرانسوا تشيكوليني اللذان تم إقالتهما من منصبيهما بسبب عدم امتلاك الأول لإجازة تدريب “كاف أ” التي تشترطها المديرية الفنية الوطنية من أجل منح الإجازة للمدرب دفع بإدارة شبيبة القبائل إلى فسخ العقد معه، والثاني أبعد من مهامه على رأس اتحاد العاصمة قبل انطلاق الموسم الكروي الحالي بعد رفضه الصعود إلى منصة التتويج من أجل استلام الميدالية عقب خسارة كأس السوبر أمام شباب بلوزداد.

وأقدم المدرب حجار على رمي المنشفة والرحيل عن العارضة الفنية لنادي أولمبي المدية بسبب تواصل مقاطعة اللاعبين للمباريات بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية العالقة خلال الأشهر الأخيرة، والتي يصرون على استلامها مقابل استئناف التدريبات والعودة إلى المنافسة مجددا، ولهذا الغرض قرر حجار المغادرة في ظل الظروف الصعبة وعدم توفر امكانيات العمل، خاصة في غياب الأموال لدى إدارة الرئيس بوقلقال الذي سبق ان أعلن عن مرور إدارته بأزمة مالية خانقة خلال هذه الفترة.

من جهته، أعلن المدرب بوغرارة عن الاستقالة من تدريب فريق اتحاد بلعباس وذلك رغم التعادل الذي عادت به تشكيلة “العقارب” من التنقل الذي قادها لملاقاة أهلي برج بوعريريج، حيث برر الأمر إلى غياب الامكانيات المشجعة على العمل مع الفريق في ظل عدم تمكن الإدارة من تأهيل لاعبيها الجدد، والعمل الذي يقوم به رفقة اغلبية تعداد من تشكيلة الرديف، حيث تملك الإدارة ديونا لدى لجنة تسوية المنازعات تمنعها من الحصول على إجازات لاعبيها المستقدمين في المركاتو الصيفي المنقضي.

عيشة ق.