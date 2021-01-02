حتى نذهب نحو انتخابات شعبية نزيهة

بقلم : جمال نصرالله

عشنا على مدار حقب زمنية نتجرع مرارة الأحزاب الكبرى ،والتي أوصلت البلاد ،والعباد نحو هذه المنعرجات الخطيرة والمظلمة،وكان كل شيء يتم تحت سطوة وجبروت المال الفاسد و(السايب) والذي وقع بين أيدي بارونات وجّهته ،واستخدمته كما يحلو لها ووفق رغباتها الشخصية الضيقة ، اليوم وبفضل الإرادة الشعبية التي أيقظت ضمائر كثيرة .فقد تم بقدرة قادر تسخير أحد الزعماء رحمة الله عليه (ونقصد الهبة الربانية المجاهد قايد صالح) الذي كان له الفضل الكبير في قلب الموازين والإذعان إلى صوت الأحرار والبررة بل أحفاد الشهداء وأبناءهم المخلصين ,كي يضع مستقبل هذا البلد فوق سكة صحيحة وسليمة بعيدا عن الغموض والتستر خلف الغرف المظلمة.وحقا تم ما تم تحقيقه من انجازات عظيمة أولها طبعا إبعاد أولئك الذين خانوا الأمانة وراحوا يكدسون الأرزاق لصالح عائلاتهم وأقاربهم حتى أحصينا مئات العائلات الأوليغارشيا وجمهوريات للموز مصغرة…وفي الأخير كما هو معلوم كان الانتصار لصالح آهات المظلومين والطبقات الكادحة الدنيا .ممن عايشوا الويلات وتكبدوا الآفات وذاقوا مرارة العيش على جميع الأصعدة والجبهات….ونقولها بكل فخر إننا فعلا نعيش محطة تاريخية.قد يسميها الكثيرون (الجزائر الجديدة) وآخرون يسمونها فتح مفصلي جديد يشوبه النقاء والصفاء؟ا أو منتجع زمني جاء الدور فيه للنزهاء والكفاءات الشابة لأن تقول كلمتها ولو بدرجة نسبية…بعيدا عن عالم الديناصورات وعباد المال والاحتكار والاستحواذ على رقاب الملايين؟ا

إننا نطمح حقا من حكومتنا الحالية ومن دار في فلكها أن تحرر لنا مسودة شرطية خاصة بالانتخابات المقبلة.ونقصد التشريعية والبلدية لأنها الأهم والأكثر حساسية.نظير ما تمثله البلدية كخلية قاعدية.تكون بمثابة واسطة بين الدولة كجهاز مركزي وبين مناطق الظل. وإن حدث وأن تحقق هذا التواصل وأصبح ساري المفعول .ساعتها نكون قد أطرّنا وحكمّنا كل الزوايا الخاصة بكرامة المواطن وعزته ….وليس فقط أن تكون مجرد شعارات رنانة وفضفاضة…لا علاقة لها بالواقع والتطبيق الميداني…ونأمل من هذه المسودة(أي قانون الانتخابات) أن تحمل بين طياتها شروطا حتى ولو كانت تعجيزية كالمستويات الجامعية وما فوق لكل منتخب يرغب في التسييرالبلدي ولِم لا برلمان جله من الأساتذة الجامعيين والدكاترة ؟ا…وهذا لهدف واضح وصريح وهو القضاء على بشكل نهائي على الذهنية القبلية والعروشية المقيتة التي أبقتنا منذ الاستقلال سجناء الجماعة والعشيرة وضد كل ما هو تحرري وإبداعي وانتاجي وليس ريعي؟ا…وجب الآن وليس غدا تحرير الطاقات الداخلية من قيود الإدارة المتعفنة…وإعطائها فرصة لإفادة بلدها العزيز…وتمثيله أحسن تمثيل.

نتوخى كذلك أن تكون حكومتنا وهذا ليس بخافيا عليها أن تعزز دور الرقابة مع كل صغيرة وكبيرة

قصد القضاء على كل نوع من التواطؤ والتحايل…وهي أعلم منا أن النزاهة والصرامة لا تتأتى إلا بالانخراط الكلي في الشفافية وإلزام كل مسؤول ولائي عل تطبيق اللوائح والقرارات تطبيقا حرفيا ..ويوم يشعر المواطن بالحقيقة الملموسة لهذه الإجراءات…يومها سيتم توفر أهم مفاعل معنوي وهو الثقة..(الثقة هذه القيمة المقدسة) صارت عملة نادرة بسبب التسيب وسياسة ترك الحبل على غاربه وكذا البريكولاج الذي يعني في مفهومه تطبيق القرارات بطريقة ارتجالية ومشوهة…ثم إعادة تطبيقها..وكل هذا على حساب الزمن والتاريخ اللذان لا يرحمان .وفي النهاية كنا قد جنيّنا المهازل وندب الحظ التعيس ليس إلا. ـ وهذا عين الخطأ كما يقال ـ لأن الأمور تؤخذ أو تعالج من بداياتها ونقاط تحركها وليس بعد تفعيلها وسيرانها…نأمل كذلك أن القضاء على الفكر القبلي والعصبي وهو الذي لن ينتهي أو يغادر ديارنا إلا بالسياسات العلمية المحكمة..وستوصلنا عملية الحرب عليه إلا نحو وضع قدم كبرى على حافة المستقبل المشرق….ونعود هنا إلى مقولة أن المسؤولية تكليف وليست تشريف, لأجل إعادة تثبيتها وتفعيلها وغرسها في القلوب والعقول . ـ كيف ذلك ـ إن العملية سهلة فقط يجب أن تتوفر الإرادة السياسية في المراقبة والمتابعة والدقة…وطبعا أولها كما ذكرنا هي أن يتم القضاء عل كل الطرائق الكلاسيكية التي كان يتم بها غربلة النواب بالمجلس الشعبي والأهم أكثر رؤساء البلديات؟ يوم يلجؤون نازلين نحو الطبقات الشعبية العامة واستعمال خطاب شعبوي ترغيبي…ثم النقلاب360درجة على كل ما قيل…هذه هي الخديعة السياسية الكبرى والخيانة التي عشناها لأكثر من عشرية….أخيرا نقول بأن تفعيل شروط الكفاءة العلمية والمؤهلات واجب مقدس يجب أن نؤمن به بدءا من اليوم حتى نصل إلى حافة المجد بحول الله.