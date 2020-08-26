حتى لا يقتل الحسين من جديد

بقلم: صالح عوض

لقد كان موقفه تعبيرا عما يختلج في وجدان الأمة، و عما تريده رسالتها.. تقدم عندما جبن الكثيرون.. ومن يتقدم إن تأخر الحسين؟ بذل روحه حتى لا يخسر موقفه فكان للأحرار أبا..

تنازع صبية المسلمين وغلاتهم رايته، وهو يناديهم ومن خلالهم ينادي الإنسانية: أنّ دمي ثمن كرامتكم والتصدي للطاغوت الذي اغتصب الحكم بغير رضى منكم، فتوحّدوا ضد الظلم ولا تقتلوني مرة بعد مرة بتفرقكم وتشويهكم معالم رسالتي.. أنا لست للنحيب والبكاء إنما أنا عنوان ثورة وانتصار للإيمان على بطش الانحراف.

خارج السياق:

قتل الحسين.. والجميع يموتون، ولكن كم هم الذين قتلوا في سبيل هدف سام لإبراز جوهر الرسالة كما فعل الحسين؟ نجح الحسين في الامتحان الأصعب فاستحق بجداره لقب “أبو الأحرار” ومصلح أمر الدين الأعظم.. فلقد كان الحسين خارج سياق القطيع.

الحسين سبط رسول الله، وأشبه الناس به خلقا، لم يخرج أشرا ولا بطرا، وحتى لا يستمر قتل الحسين والتشويش على رسالته يجب أن يكف المتنطعون عن مظاهر مؤذية للنفس والجسم والأمة، كما لابد أن نقرأه لتتجدد فينا معاني العزة و الانحياز للكرامة، فالحسين ليس مجرد حدث معزول، إنه أكبر درس في تاريخنا لتثبيت معالم النظام السياسي الإسلامي..

الحسين بن علي عنوان كبير في تاريخ الإنسان على الأرض..ومحطة رئيسة لحركة الأسرة البشرية.. ونحن الذين نؤمن بدين الإسلام لا نحسن في كثير من الأوقات تأمل ما لدينا من كنوز ومن أكثر كنوز الأمة إشراقا وروعة هي سيرة الحسين بن علي عليهما السلام.. و لعل بعض المسلمين لا يلتفتون أصلا إلى الوقوف أمام هذه الواقعة الاستثناء لمعرفة جوهر ما حدث برغم إقرارهم بمنزلة الحسين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

مقتل الحسين وآل بيته بتلك الطريقة يكفي أن يجعل الحزن فينا سرمدا، و إننا لنخجل من رسول الله أن يشهدنا غير متألمين ومحزونين لمقتل ابنه الحسين الذي دافع في يوم العاشر من محرم عن الإنسان كل الإنسان في الأرض كل الأرض في ذلك الزمان وكل زمان..

يقولون: إن العظمة في سيرة الحسين تكمن في ثورته على الطاغوت الأموي، ويصورونه على أنه قد أختار طريق الدم والمواجهة ضد الذين تملكهم النزوغ إلى الظلم، ويقدمونه إلى الناس على أنه ضحى بأبنائه وأهله واحدا إثر واحد في تلك الملحمة مختارا، وكأن الحرب مبتغاه والموت هدفه.. أوكأن العدم أصبح خيارا له، وكأنه شاعر أراد أن يلقي قصيدة شعر وليكن بعده ما يكون .

إن تقديم الحسين بهذه الطريقة يحرمنا من فهم رسالة الحسين.. لأن وقوف الحسين في كربلاء في العاشر من محرم لم يكن اختياريا.. لم يختر الحسين المواجهة المسلحة في ذلك اليوم على سواها من أساليب العمل.. وهذه نقطة لابد من الوقوف عندها مليا.. إن الحسين قد غادر الحجاز في اتجاه العراق ليلبي بيعة عشرات آلاف المسلمين له ليقيم دين جده صلى الله عليه وآله وسلم.. ما كان للحسين أن لا يلبي نداء مسلمين ينادونه أن يحكم فيهم شرع الله ويردع المغتصبين الفاسقين الذين سرقوا الحكم بحد السيف، ومن سوى الحسين إذ ذاك أكفأ منه خلقا وعلما ونزاهة ورجولة؟ ومن الواضح أن كل أعلام المسلمين شاركوا الحسين رأيه حول ظلم الحكم الأموي لكنهم كانوا يخشون العاقبة من التصدي له.. اتجه الحسين بعد أن وصلته بيعة أهل الكوفة عاصمة أبيه ولكن قد حيل بينه وبين ما خرج من أجله بجيش جاهلي يقوده أشرار الناس.. وهنا كانت لحظات الحقيقة.. حقيقة موقف الحسين التي غابت للأسف عن معظم المسلمين سنة وشيعة فذهبوا جميعا بعيدا عن جوهر الموقف ليتلهوا بالقشور..

إدارة المعركة:

أدرك الحسين أن المعركة غير متكافئة.. والحسين يعرف ربه جيدا ويعرف عن ربه أن المعارك لا تحسم بالإيمان فقط إنما لابد من القوى المتكافئة وذلك ما حفظه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأخواتها.. والحسين يدرك أن أنبياء كثر قد قتلوا على يد الظالمين وان دعوات كثيرة قمعت على أيدي المجرمين.. إن الحسين أمام مشهد معركة مختلة الموازين.. لذلك لم تغب عنه في هذه اللحظات الحرجة سيرة جده في الحديبية ولا موقف أبيه في الهدنة مع معاوية ولا موقف شقيقه الحسن في التنازل عن الحكم لمعاوية.. لم يكن الحسين شاذا عن هذا السياق بل أصيلا فيه ورافعا لواءه بيقين.. هنا لابد من استعادة كل المعاني الأصيلة التي انطبعت عليها مسيرة الحسين لفهم تلك اللحظات التاريخية الفذة.

لم يكن الحسين عدميا ولا نزقا، فهو لم يخرج في الأمة أشرا و لا بطرا.. وبينما هو في الطريق وصله أخبار ما حدث بالكوفة: مقتل مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة وعبد الله بن بقطر، إضافة إلى تخاذل أهل الكوفة عن نصرته، وكان لهذا الخبر المفجع المؤلم وقعه الشديد على الحسين فهؤلاء أقرب الناس إليه قد قتلوا، وشيعته في الكوفة تخاذلوا في نصرته.. لقد كان في كامل لياقته فيما هو يرى القوم قد ركبوا سفن الجهل والشر.. وبوعي الرجال العارفين بالله وبروح التوازن النبوي وبيقين الراسخين في العلم واجه الحسين الموقف الجلل واتخذ خطوات سريعة.. أشار على الملأ أن يتركوه يعود إلى الحجاز فأبوا، فاستبدل ذلك باليمن فرفضوا، واقترح عليهم خراسان فأبوا واقترح ان يذهب لملاقاة يزيد في الشام فأبوا.. ماذا يريد الملأ؟ إنهم يريدون توقيع الحسين على شرعية حكم يزيد.. إنهم يريدون أن يقول الحسين: أن بيعة يزيد شرعيه، فيمد له يده مبايعا.. وإلا فيجب أن يقتلوا الحسين ومن معه ..إذن هكذا!!

الحسين جاء إلى هنا ليدافع عن حق الناس في أن لا يبايعوا من لا يرتضون.. وجاء ببيعة الناس له وعهودهم الحرة فالحسين يرى أن ذلك حق ثابت لكل إنسان في الاختيار، فلا يجوز بحال من الأحوال إكراه الناس على بيعة.. الحسين جاء إلى هنا ملبيا نداء الناس أمام بطش بني أمية واغتصابهم للحكم الإسلامي -القائم على الشورى والبيعة- وهو يدرك خطورة المسألة.. فكيف يتراجع الآن عن هذا المبدأ الإنساني العظيم (حق الاختيار وحرية الاختيار) وهو من يعرف حجم التكليف الإلهي والمسئولية أمام الله؟ ومن سواه في ذلك الزمان يكون حجة على الخلائق..؟ إن السيطرة على الكوفة و قتل قادة أنصار الحسين وإرغام أهلها على التخلي عن الحسين لا يمكن أن ينزع من الحسين سر موقفه: رفض الاستيلاء عنوة على الحكم ورفض إرغام الناس للقبول به؟ هذا هو جوهر موقف الحسين.. فكم كان الحسين سيخسر وتخسر الأمة والإنسانية لو قبل الحسين أن ينجو برأسه ويتنازل عن حق الإنسان في الرفض والقبول؟

أما ابن زياد الذي رفض مبدأ المفاوضات والاقتراحات فلقد دفعه إصراره على انتزاع “قرار الحسين” فاستعصى عليه الأمر فذهب إلى انتزاع “رأس الحسين”.. أجل لقد كان رأس الحسين مشكلة كبرى أمام بني أمية كما عبر كثير منهم، هذا صحيح، ولكن موقف الحسين الرافض للاعتراف بشرعية حكم الغصب الذي اقترفوه سيكون مشكلة أكبر.. إنها خيارات الأشرار.. أما الحسين الذي كان عليه أن يدير المعركة وهو ينظر إلى القادم من الزمان بوعي والتزام فلقد أختار أن ينهي جولات المعركة كما يريد هو.. فبعد أن أصبح واضحا للجميع أن المطلوب هو الحسين (موقفه أو رأسه).. قدم الحسين رأسه ليسلم موقفه من التشويه.. تحرك الحسين يلقن البشرية درسا بليغا في الدفاع عن حق الإنسان في حرية الاختيار.. فقرر أن لا تنازل عن الموقف المتعلق بحق الإنسان في الرفض او القبول.

كانت خطوته الأولى أن اجتمع بأصحابه وآل بيته ليذيع عليهم بيانه: أن القوم يريدون موقفي وأنا لن أسلم لهم وهيهات منا الذلة فليذهب كل منكم إلى سبيله وليلحق بأهله..إن المهمة التي خرجتم معي لأجلها انتهت ولم تعد قائمة فأنتم في حل من بيعتكم لي.. يسترجع الحسين موقف جده محمد عليه وآله الصلاة والسلام في موقعة بدر عندما قال للمؤمنين: أشيروا علي ولما تقدم أبوبكر وعمر رضي الله عنهما للإجابة أشاح بوجهه، فأدرك الأنصار أنهم المعنيون فقال قائلهم: كأنك تقصدنا يا رسول الله قال عليه واله الصلاة والسلام: أجل،.. هنا جدد الأنصار عهدا جديدا لرسول الله لأن عهدهم السابق كان لحمايته مادام في المدينة المنورة، فما كان للحسين أن يأخذ أصحابه إلى حرب غير التي خرجوا من أجلها لقد خرجوا ليقيموا حكم الإسلام في الكوفة بعد أن بايعه أهلها ولكن المسألة الآن اختلفت.. إن المعركة الآن تحتاج شروطا أخرى.. وهنا حلل الإمام أصحابه من كل عهد وموثق.. إذ ما الفائدة أن يبقى أصحابه معه والمعركة معروفة النتيجة في ظل إصرار الطغيان على نزع كرامة الإنسان؟ أجل لم نقدم تضحيات أكثر من المطلوب، وبلا ثمن؟ في مواجهة تخلى فيها الخصم عن شرف الخصومة وشرف الرجولة قبل أن يتخلى عن شروط الدين.. بل إنه تخلى عن أخلاق الجاهلية إذ كيف ينازل جيش جرار عدة عشرات من الشيوخ والنساء والأطفال ؟!! حقيقة الخصم كان يدركها الحسين وهي مبرر عميق لتلبيته نداء أهل العراق و هي أكبر الحوافز لتحركه نحو القيام بواجب الدين في نصرة المستضعفين.. إذن فلابد من اتخاذ الخطوة الأكثر مناسبة رغم صعوبة الظرف..

وبعد أن حرر الحسين أصحابه من عقودهم السابقة اتجه إلى المعركة في مواجهة جيش رفض أن يخلي السبيل أمامه إلى خارج ساحات المواجهة.. كان الحسين يرسم سبيلا للأحرار الذين صرخ فيهم ألا من ناصر ينصرنا.؟ فكان معسكره الصغير يوم عاشوراء نواة المعسكر الكبير المنتشر على وجه المعمورة فهاهم أنصار الحسين ليسوا فقط المسلمين الذين فرض عليهم حب الحسين بل كل الأحرار في العالم أما معسكر ابن زياد وشمر بن الجوشن وعمر بن سعد وزرعة بن شريك وسنان بن أنس والآخرون وعلى رأسهم يزيد فلقد تجللوا بالهزيمة على صعيد الإنسانية كيف لا وقد قتلوا ابن رسول الله لا لذنب إلا أنه رفض أن ينزل عند رغبتهم المجرمة في انتزاع القرار منه؟.. فمن ذا الذي انتصر؟ من يجرؤ على مدح الشمر أو ابن أبيه أو يزيد او الشمر أو عمر بن سعد؟.. من يستطيع الإدعاء أنه من سلالتهم ؟ في حين يسكن حب الحسين كل بيوت الأمة.. وينتشر نسل الحسين في العالمين مشرقا ومغربا.. إن الحسين كان الإنسان الأكبر الذي دافع عن كل الإنسان في كل الأرض لهذا كان أبا الأحرار بجدارة ولم يسبقه أحد في ذلك ولسان حالهم يقول: لبيك يا حسين.. وذلك استجابة لندائه الخالد الذي أصبح وديعة في رحم الزمان: ألا من ناصر ينصرنا؟ وهكذا يصبح يوم عاشوراء إعلانا مجلجلا عن حرية الإنسان وكرامته ورفضه أن يبيع موقفه.. وها هو قد استقر في ضمير العالم المتقدم وجوهر الديمقراطية المعاصرة ليصبح من أهم حقوق الإنسان.

درس الحسين:

إن الحسين ليس فقط رمزا ساميا للأمة الإسلامية بل هو رمز وحدة لكل أحرار وشرفاء العالم.. ومن الإساءة لقيمة الحسين أن نقدمه على انه محصور في فئة أو طائفة.. بل هو إمام في الأمة وقائد ضميرها ووعيها في لحظة التردد والارتجاف.

هذه المعاني العظيمة التي تتكشف من وقفة الحسين بن علي ليكون معلما ورمزا لابد من قراءتها قراءة حضارية تجعل الإفادة منها ممكنة.. أما كل ما نراه من إيذاء للنفس بدفن الجسم في الطين وضرب الرؤوس بالجنازير وإسالة الدماء ورفع الرايات يا لثارات الحسين و دفاعا عن زينب وأخواتها من السبي!! فإن هذا كله من لوازم الطائفية التي أضرت برسالة الحسين وشوهت معالمها..

تتجلى قيمة رسالة الحسين اليوم في فلسطين أمام العلو والإفساد الإسرائيلي وموالاة الصليبية مع الصهيونية والتحاق الذين في قلوبهم مرض بهم.. وهي حجر ارتكاز لوحدة الأمة على قوة الموقف وعدم التنازل عن الحق المبين مهما علت قوة الباطل.

وغني عن القول أن الحسين بريء مما يفعله كثير من الذين حولوا رايته لتمزيق وحدة الأمة عندما توهموا أن يزيد لازال حيا وان ابن أبيه والجوشن ينتظرهم في مدن المسلمين ومخيماتهم.. فارتفع هتافهم بحقد تاريخي في غير مكانه ولا زمانه.

إن الحسين جدير بالتأمل في سياق الرسالة وسنة جده وأبيه وشقيقه لنرى أي كنز عظيم هو الحسين يزودنا بالنقاء والصدق والوعي التاريخي والثبات على المبدأ ولقد فاز بالثبات وبشرى الرسول له فهو وشقيقه سيدا شباب أهل الجنة والله غالب على أمره.