حبيب لواحدي.. بريق جوهرة شباب بلكور ينطفئ

ج.ن

توفي نجم شباب بلوزداد الأسبق والمنتخب الوطني لكرة القدم في ستينات وسبعينات القرن الماضي حبيب لواحدي، المعروف بـ”عاشور”، هذا الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما على اثر مرض عضال.

كان هذا اللاعب الخالد في تاريخ شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليًا) والمستقدم من الجار أولمبي العناصر سنة 1963، يتمتع بسرعة فائقة ومراوغات خاطفة قلّ لها نظير، ولُقّب أيضًا بــ”صاحب الفتحات الدقيقة”.

ويملك عاشور مشوارًا حافل بالألقاب مع التشكيلة “البلوزدادية”، من بينها التتويج بثنائية البطولة والكأس مرتين وكذا ثلاثية البطولة -الكأس-الكأس المغاربية، إلى جانب “أرمادة” من اللاعبين مثل شنان وكالام والحارس العملاق عبروق.

ووضع عاشور حدًا لمسيرته الكروية عندما بلغ الـ 34 من عمره، وتزامنت مغادرته للميادين نهاية عهد “الشباب الكبير”.

وبلغة الأرقام، دافع عاشور عن الألوان الوطنية وفي المنتخب الوطني، شارك عاشور في 33 مباراة مسجّلاً 8 أهداف، حيث كان له الفضل في توقيع أول هدف في تاريخ الجزائر في كأس إفريقيا للأمم، وكان ذلك يوم 5 فيفري 1968 بباماكو على حساب مالي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات “كان-1968” بإثيوبيا.

وفضلا عن مشاركته في كأس أمم إفريقيا سنة 1968، خاض عاشور ألعاب البحر المتوسط سنة 1967 بتونس.

وستقام جنازة المرحوم بإذن الله يوم غدا الجمعة بمقبرة قاريدي بالقبة (الجزائر العاصمة).