حبس شابين ووضع آخر تحت الرقابة القضائية بتهمة رشق سيارة شرطة بالحجارة والاعتداء على ضابط أثناء الحجر

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة بإيداع شابين الحبس ووضع قاصر كان برفقتهما تحت الرقابة القضائية، بعدما أقدموا على الإعتداء على دورية الشرطة أثناء تطبيق الحجر الصحي.

وكانت مصالح أمن دائرة بوسعادة أوقفت ثلاثة أشخاص قاموا بالإعتداء رشقا بالحجارة على دورية شرطة أثناء تطبيق إجراءات الحجر الصحي الجزئي.

القضية التي تعود وقائعها إلى نهاية الأسبوع الماضي، عندما كانت دورية للشرطة تسهر على مراقبة الشوارع و تطبيق قرار الحجر الصحي