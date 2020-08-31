حاملو شهادات الدكتوراه والماجستير يحتجون امام وزارة التعليم العالي

أقدم العشرات من حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير البطالين المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير صبيحة اليوم الاثنين، على تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالتوظيف المباشر لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير بصفتها شهادة نوعية .

هذا وتحصي الجزائر حوالي 12 ألف متخرج برتبة دكتور بطا في حين لا تزال العشرات من الأساتذة الذين تجاوزوا الستين من العمر يمارسون مهامهم بالجامعات مستفيدين من امتيازات وأجور ضخمة ، كما ان هناك العشرات من الكليات تعمل بالأساتذة التعاقدين دون فتح مناصب شغل فعلية ،هذا وأشار المحتجون إن فتح مناصب الدكتوراه يخضع لمعيار الاحتياجات الكمية والنوعية للأساتذة الباحثين المعبر عنها من قبل الجامعات ، هذا وأشار المحتجون الذين نظموا وقفتهم وفقا لمعايير التباعد الاجتماعي وكذا الإجراءات الوقائية انهم قبل هذا الاحتجاج راسلوا السلطات العليا والوزارة الوصية و تقديم مساءلات للحكومة عن طريق أعضاء البرلمان مؤكدين بتمسكهم بمطلبهم الشرعي في التوظيف المباشر ، وتنظيم الجامعات التي تعرف سيطرة إخطبوطات الشيوخ على المخابر البحثية وإدارة المجلات ورئاسة المعاهد والمجالس العلمية في حين يعانون هم البطالة والحاجة خاصة وانهم يرفضون في مسابقات التوظيف الاخرى بحجة ان شهاداتهم اعلى من المنصب .

محمد بن ترار