حاملوا شهادة الإعلام والاتصال ..حق مهضوم في التوظيف

د.محمد مرواني /أستاذ جامعي في الإعلام والاتصال

لا يعقل أن يتخرج المئات من الطلبة الجامعيين في تخصصات “الإعلام والاتصال ” الذين لايجدون فرص للتوظيف في المؤسسات الإعلامية سواء في الصحف أو الإذاعات والقنوات التلفزيونية ونحن نعيش عهد التعددية لم تخرج بعد من الكم إلى الكيف ومن تجربة مهنية متواصلة وعملي كأستاذ جامعي في التخصص بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم اشرف قسمنا على تكوين المئات من الطلبة في النظام الكلاسيكي والجديد في تخصصات ” الصحافة المكتوبة , العلاقات العامة , السمعي البصري , الاتصال التنظيمي , الاتصال السياحي , الصحافة المطبوعة والالكترونية ” ضمن مسارات الماستر ومن خلال تواصلي مع الطلبة يؤكد لي قطاع واسع منهم انهم لا يجدون فرص عمل في المؤسسات الإعلامية ولا تتاح لهم الفرص أصلا للتواجد ضمن مسابقات لا نعلم كيف يتم إجراؤها وعلى أي أساس وتبعا لهذا الواقع المؤسف الذي يدفع فاتورته أبناء الجزائر من طلبتنا الجامعيين في علوم “الإعلام والاتصال ” يجب على وزارة الاتصال ووزارة التعليم العالي وكل الهيئات الرسمية أن تتحرك لإنصاف حاملي الشهادات الجامعية في التخصص مع العلم أن منصة الإعلام والصحافة في مشهدها الوطني يحتل فيها الواجهة من ليس له علاقة بالتخصص رغم تقديري أن الكثير من الكفاءات الموجودة كونت نفسها عصاميا لكن هناك حق مهضوم لخريجي الصحافة والاتصال في بلادنا

لا اعتماد دون توظيف حاملي شهادة التخصص

يجب أن تقدم لنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الهيئات الجامعية المتخصصة وكليات الإعلام الأرقام الخاصة بحاملي شهادة علوم الإعلام والاتصال والدفعات الكثيرة التي لم توظف في المؤسسات الإعلامية وحرمت من التوظيف بسب فوضى في التوظيف في المؤسسات الإعلامية على مدار سنوات وان تم التحاق البعض من حاملي هذه الشهادات بمؤسسات وقطاعات فان الكثير منهم حسب ما يردني من معلومات بكوني اشتغل على التدريب والتكوين في مجال الاتصال والإعلام يمارسون وظائف غير اتصالية ولا إعلامية بل أنهم يؤطرون مصالح في الإدارة لا تتماشى إطلاقا والرصيد المعرفي الذي تلقوه كما أن العديد من القطاعات في الدولة لم تخلق حتى هيكلا تنظيميا مناسبا يتلاءم والأعباء الهامة التي يمكن أن يمارسها أي مكلف بالاتصال والإعلام وهو صحفي في مؤسسة ولو كانت غير إعلامية وقد تسبب غياب أي مصالح للاتصال والإعلام مؤطرة ولها سندها القانوني الذي يستدعي التوظيف حرمان الآلاف من خريجي هذا التخصص من التوظيف في المؤسسات الإعلامية وحتى في القطاعات الإستراتيجية الهامة التي تحتاج للاتصال والإعلام في تسويق نشاطها والجهد الذي تقدمه للجمهور واقترح ضمن هذه المساهمة على وزارة الاتصال التحرك عبر هيئات رقابية تحت سلطاتها لمراقبة مدى وجود حاملي الشهادات في المؤسسات الإعلامية الجديدة وفرض شرط التوظيف الخاص بحاملي شهادات التخصص في ملف الاعتماد كالتزام من قبل المؤسسة الإعلامية .

فجوة عميقة بين الجامعة والقطاع الإعلامي

ومن خلال تجربة اشتغال على هذا الموضوع بالذات وتنظيم عدد من الأيام الدراسية بقسم الإعلام والاتصال لجامعة مستغانم طرح العديد من الطلبة وخريجي التخصص هواجس والفلق الذي ينتابهم إزاء التوظيف في المؤسسات الإعلامية التي لا تتيح لهم فرص هامة للتوظيف والتشغيل وأعتقد من وجهة نظر خاصة أن غياب أي استراتجيات شراكة بين الجامعات ومؤسسات التشغيل والتكوين الأخرى جعل خارطة التشغيل هي الأخرى نمطية ومحدودة في قطاعات كما أن غياب ثقافة ومقاربة الوظيفة الإبداعية الخالقة للثروة والإنتاج واعتقد أن مهن الاتصال والإعلام الحديث من المهن الإبداعية التي يمكن أن تخلق حركية في المؤسسات وقدرات للإنتاج الفني والإعلامي وفي تطوير مهارات الموارد البشرية وبالتالي أن غياب أي إستراتجية في توظيف الكفاءات الجامعية في الاتصال والإعلام وضمان اطر مناسبة للتدريب والتكوين المتواصل جعل العديد من المؤسسات تعاني ضعفا في الأداء الاتصالي والإعلامي .

تسوية الوضع مسؤولية قطاعات

يجب الإقرار أن هناك حقا مهضوم وتقصير في حق حاملي شهادات علوم الاتصال والإعلام في التوظيف وأن عددا معتبرا من حاملي هذه الشهادات غير مرتاحون في وظائف عن طريق التعاقد أو التثبيت يمارسونها في ظل غياب رؤية إستراتجية للاستثمار في الاتصال والإعلام حتى في المجال العمومي بأبعاده التنموية ولم يعد مقبولا على الإطلاق التغاضي عن هذا الموضوع خاصة وأن هناك مبادرة هامة لطلبة يناشدون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنصافهم وتمكينهم من حق التوظيف في الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية وحتى في المؤسسات الإعلامية الفاعلة في الإعلام الجديد واعتقد أن وزارة الاتصال مطالبة بالتدخل في إلزام المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة بتوظيف حاملي هذه الشهادات الهامة كما يجب على الوظيفة العمومية التحرك في اقرب الوقت لإنصاف حاملي هذه الشهادات خاصة في المؤسسات العمومية وإدراج شرط الأولوية في التوظيف لهذه الفئة الجامعية في مسابقات التوظيف خاصة حين يغير الهيكل التنظيمي للكثير من المؤسسات التي لاتجد فيها مكلفا بالإعلام كما أن الجامعة مطالبة أيضا بإنشاء استوديوهات إعلامية لتدريب الطلبة وتحضيرهم جيدا للعمل في المؤسسات الإعلامية وهذه إستراتجية قطاع مازال أيضا يعاني من مركزية القرار وما يجب أن يكون هو توظيف خريجي التخصص في المؤسسات الإعلامية وإنصافهم خاصة وان المشهد الإعلامي لا ينتج لنا إلا القلة القليلة ممن حضرت في المدرجات وتكونت في الإعلام والاتصال بتدرج .