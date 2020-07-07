حالة كارثية بمصالح الكورونا ببسكرة ومطالب بإقالة مدير الصحة بالولاية

انتشرت فيديوهات كثيرة على وسائط التواصل الإجتماعي حول الحالات الكارثية التي تعاني منها مصالح علاج مصابي فيروس كورونا بولاية بسكرة.

وعرت هذه الفيديوهات المباشرة إهمال كبير للمسؤولين بالولاية لهته المصالح، حيث كشفت غياب كلي للأطباء وأعوان الصحة وتطوع أهالي المصابين للتكفل بإحتياجات المرضى واسعافهم وحتى عمليات تنظيف المصلحة ومراحيضها، كما أوضحت الفيديوهات غياب تام لكل ما يتعلق بالتدابير الوقائية للحماية من انتشار الفيروس.

هذا وبينت الفيديوهات داخل ما يسمى بغرف الإنعاش مصابين قد فارقوا الحياة غارقين في فضلاتهم.