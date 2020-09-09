حالة الاستعجال ميزت إحالة المشروع

انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم مهدي زنتوت قرار تحديد الفاتح من نوفمبر موعدا للاستفتاء الشعبي على الدستور دون التشاور مع الطبقة السياسية، لافتا بان ذلك يعد تعسفا في استعمال السلطة وتفردا في اتخاذ القرار.

استغرب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم مهدي زنتوت أمس في تدخل لاجتماع الكتل البرلمانية حول مشروع الدستور من حالة الاستعجال الذي ميزت إحالة المشروع على المجلس الشعبي الوطني، مشددا بأن يتوجب علينا طرحه وإعطائه ما يستحق من الوقت والنقاش والتعديل مع تهيئة الظروف المساعدة لضمان نقاش هادئ بعيدا عن التعجل والنقاش المحدود بين نواب الغرفة السفلى.

في حين اعتبر مهدي زنتوت بأن الأصل في تحديد موعد الاستفتاء يتم عند استدعاء الهيئة الناخبة وبعد نضج المشروع الذي يعتبر الوثيقة الأسمى بالنسبة للجزائريين، مشيرا بان أن اتخاذ قرارات فردية يعد إهمالا لكل الشركاء.

وشدد مهدي زنتوت بأن تشكيلته السياسية ارتكزت رؤيتها على الدستور في ضرورة المحافظة على الهوية الوطنية وصيانتها، وجعل بيان أول نوفمبر مرجع سامي للدولة لكونه الوثيقة الأساسية التي اجتمع حولها كل الجزائريين واتخاذ من الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع.

وقال رئيس كتلة حمس بالغرفة التشريعية السفلى أن أي دستور حتى لو كان هزيلا إن توفرت الإرادة السياسة عند الجميع سيرقى بالبلاد لمصاف الدول المتطورة، وهذا الأمر لن يتأتى إلا بالفصل بين السلطات على أساس الحكم الراشد واحترام المعايير الدولية للحوكمة ومحاربة التزوير الذي يعد خيانة عظمى”.

وفي هذا الجانب دائما أكد المتحدث أن استعمال اللغات الأجنبية في الوثائق داخل مؤسسات الجمهورية يعد ناقضا للسيادة الوطنية، داعيا لضرورة المحافظة على استقرار الأسرة وعلى أصالة المدرسة وضمان التعليم وترقيته، مع ضرورة الإباء على رسمية اللغة العربية وتطوير اللغة الأمازيغية في إطارها الحضاري العربي الإسلامي.

إيمان لواس