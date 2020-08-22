حالات الإصابة بكورونا في الجزائر تواصل الانخفاض

تتوزع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر عبر ولايات الوطن الـ 48 ، تتصدرها الجزائر بـ4254 حالة ، ثم وهران التي أصبحت ثاني ولايات الوطن من حيث عدد الإصابات بـ3293 حالة ، والبليدة بـ3076 حالة، فيما تراجعت سطيف إلى المرتبة الرابعة بـ2857 حالة.

وقد بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر 41068 إصابة بينها 1425 وفاة و28874 متعاف إلى غاية مساء اليوم السبت، بعد تسجيل 401 إصابة جديدة و7 وفيات و287 حالة شفاء في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء.

ولاية البليدة لا تزال أولى ولايات الوطن من حيث انتشار الوباء مقارنة بعدد السكان

على الرغم من تراجعها عن مركز الولاية الأكثر تعدادا لحالات الإصابة بوباء كورونا ، لا تزال ولاية البليدة في صدارة ولايات الوطن من حيث انتشار الوباء بالمقارنة مع عدد السكان ( نسبة الحدوث )، حسب الأرقام الرسمية للسلطات الصحية.

وتظهر الأرقام التي تنشرها لجنة رصد ومتابعة الوباء في الجزائر ، أن نسبة حدوث حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البليدة هي 196 حالة لكل 100 ألف نسمة ، وهي الأعلى وطنيا ، وتليها وهران بـ155 حالات لكل 100 ألف نسمة، ثم ولاية سطيف بـ148 حالة لكل 100 ألف نسمة، وورقلة بـ148 حالة لكل 100 ألف نسمة ، ، ثم تيبازة بـ140 حالة لكل 100 ألف نسمة.

46 بالمئة من الإصابات الجديدة في 5 ولايات..وزيادة صفرية في 15 ولاية

وسجلت الزيادة العليا في حالات كورونا بولايات: بجاية (+48)، البليدة (+40)، بومرداس (+37)، الجزائر (+35)، تلمسان (+25).

وتمثل الإصابات المسجّلة في هذه الولايات (185 حالة ) 46 بالمئة من الإصابات الجديدة ، في حين سجّلت 24 ولاية (50 بالمئة) أقل من 5 حالات جديدة، بينها 15 ولاية لم تسجّل بها أي حالات جديدة للإصابة بالوباء.

توزيع حالات الإصابة المؤكدة حسب الولايات:

وحسب الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، يتوزع انتشار حالات الإصابة بالفيروس على الولايات التالية:

1-الجزائر: 4254 حالة

2-وهران: 3293 حالة

3-البليدة: 3076 حالة

4-سطيف: 2857 حالة

5- قسنطينة: 1422 حالة

6-باتنة: 1375 حالة

7-بجاية: 1363 حالة

8-ورقلة: 1208 حالات

9- تيبازة: 1141 حالة

10-بسكرة: 1116 حالة

11-الجلفة: 1091 حالة

12-المسيلة: 1069 حالة

13-الوادي: 1005 حالات

14-البويرة: 1001 حالة

15-عنابة : 989 حالة

16-تلمسان: 976 حالة

17-تيارت : 881 حالة

18-عين الدفلى: 711 حالة

19-المدية: 701 حالة

20-تبسة: 678 حالة

21-بومرداس: 672 حالة

22-الأغواط: 652 حالة

23-مستغانم: 647 حالة

24-أدرار: 610 حالات

25-عين تيموشنت: 608 حالات

26-أم البواقي: 600 حالة

27-جيجل: 574 حالة

28-خنشلة : 570 حالة

29-تيزي وزو: 555 حالة

30-قالمة: 449 حالة

31-سكيكدة: 439 حالة

32-برج بوعريريج: 409 حالات

33-غرداية : 408 حالات

34-سيدي بلعباس: 378 حالة

35-تيسمسيلت: 363 حالة

36-ميلة: 346 حالة

37-بشار: 340 حالة

38-معسكر: 321 حالة

39-سوق أهراس: 300 حالة

40-النعامة: 251 حالة

41-البيض: 232 حالة

42-الطارف: 207 حالات

43-الشلف: 194 حالة

44-تمنراست: 194 حالة

45- الشلف: 189 حالة

46- غليزان : 167 حالة

47-إليزي : 123 حالة

48- سعيدة: 63 حالة

🔵🔵 اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب 🤲 العالمين