حالات الإصابة بكورونا في الجزائر تواصل الانخفاض

تتوزع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر عبر ولايات الوطن الـ 48 ، تتصدرها الجزائر بـ4254 حالة ، ثم وهران التي أصبحت ثاني ولايات الوطن من حيث عدد الإصابات بـ3293 حالة ، والبليدة بـ3076 حالة، فيما تراجعت سطيف إلى المرتبة الرابعة بـ2857 حالة.
وقد بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر 41068 إصابة بينها 1425 وفاة و28874 متعاف إلى غاية مساء اليوم السبت، بعد تسجيل 401 إصابة جديدة و7 وفيات و287 حالة شفاء في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء.
ولاية البليدة لا تزال أولى ولايات الوطن من حيث انتشار الوباء مقارنة بعدد السكان
على الرغم من تراجعها عن مركز الولاية الأكثر تعدادا لحالات الإصابة بوباء كورونا ، لا تزال ولاية البليدة في صدارة ولايات الوطن من حيث انتشار الوباء بالمقارنة مع عدد السكان ( نسبة الحدوث )، حسب الأرقام الرسمية للسلطات الصحية.
وتظهر الأرقام التي تنشرها لجنة رصد ومتابعة الوباء في الجزائر ، أن نسبة حدوث حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البليدة هي 196 حالة لكل 100 ألف نسمة ، وهي الأعلى وطنيا ، وتليها وهران بـ155 حالات لكل 100 ألف نسمة، ثم ولاية سطيف بـ148 حالة لكل 100 ألف نسمة، وورقلة بـ148 حالة لكل 100 ألف نسمة ، ، ثم تيبازة بـ140 حالة لكل 100 ألف نسمة.
46 بالمئة من الإصابات الجديدة في 5 ولايات..وزيادة صفرية في 15 ولاية
وسجلت الزيادة العليا في حالات كورونا بولايات: بجاية (+48)، البليدة (+40)، بومرداس (+37)، الجزائر (+35)، تلمسان (+25).
وتمثل الإصابات المسجّلة في هذه الولايات (185 حالة ) 46 بالمئة من الإصابات الجديدة ، في حين سجّلت 24 ولاية (50 بالمئة) أقل من 5 حالات جديدة، بينها 15 ولاية لم تسجّل بها أي حالات جديدة للإصابة بالوباء.
توزيع حالات الإصابة المؤكدة حسب الولايات:
وحسب الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، يتوزع انتشار حالات الإصابة بالفيروس على الولايات التالية:
1-الجزائر: 4254 حالة
2-وهران: 3293 حالة
3-البليدة: 3076 حالة
4-سطيف: 2857 حالة
5- قسنطينة: 1422 حالة
6-باتنة: 1375 حالة
7-بجاية: 1363 حالة
8-ورقلة: 1208 حالات
9- تيبازة: 1141 حالة
10-بسكرة: 1116 حالة
11-الجلفة: 1091 حالة
12-المسيلة: 1069 حالة
13-الوادي: 1005 حالات
14-البويرة: 1001 حالة
15-عنابة : 989 حالة
16-تلمسان: 976 حالة
17-تيارت : 881 حالة
18-عين الدفلى: 711 حالة
19-المدية: 701 حالة
20-تبسة: 678 حالة
21-بومرداس: 672 حالة
22-الأغواط: 652 حالة
23-مستغانم: 647 حالة
24-أدرار: 610 حالات
25-عين تيموشنت: 608 حالات
26-أم البواقي: 600 حالة
27-جيجل: 574 حالة
28-خنشلة : 570 حالة
29-تيزي وزو: 555 حالة
30-قالمة: 449 حالة
31-سكيكدة: 439 حالة
32-برج بوعريريج: 409 حالات
33-غرداية : 408 حالات
34-سيدي بلعباس: 378 حالة
35-تيسمسيلت: 363 حالة
36-ميلة: 346 حالة
37-بشار: 340 حالة
38-معسكر: 321 حالة
39-سوق أهراس: 300 حالة
40-النعامة: 251 حالة
41-البيض: 232 حالة
42-الطارف: 207 حالات
43-الشلف: 194 حالة
44-تمنراست: 194 حالة
45- الشلف: 189 حالة
46- غليزان : 167 حالة
47-إليزي : 123 حالة
48- سعيدة: 63 حالة
🔵🔵 اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب 🤲 العالمين