حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر 48 ولاية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن تسجيل 174 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاتين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات، 4648 حالة موزعة عبر 48 ولاية، بينما ارتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 465 وفاة.
فيما تماثل 62 مصابا إلى الشفاء خلال ذات الفترة، ليرتفع اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1998 حالة.
وتتوزع حالات الاصابة بفيروس كورونا عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 846
الجزائر: 543
وهران: 261
سطيف: 234
عين الدفلى: 224
قسنطينة: 198
تيبازة: 175
برج بوعريريج: 164
بجاية: 138
تلمسان: 128
تيزي وزو: 108
المدية: 106
ورقلة: 88
أم البواقي: 86
تيارت: 84
عنابة: 81
الجلفة: 70
غرداية: 68
بسكرة: 67
مستغانم: 60
الشلف: 55
مـعـسـكـر: 54
سكيكدة: 53
بشار: 52
بومرداس: 52
سيدي بلعباس: 51
أدرار: 51
باتنة: 51
تيسمسيلت: 51
عين تموشنت: 46
خنشلة: 46
جيجل: 46
الوادي: 42
الأغواط: 40
غليزان: 36
تبسة: 34
البويرة: 28
قالمة: 28
المسيلة: 26
ميلة: 16
الطارف: 16
سوق أهراس: 15
تندوف: 9
نعامة: 8
سعيدة: 5
البيض: 3
تمنراست: 3
إليزي: 2