حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ولايات الوطن

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكشف جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 5182 حالة.
بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا، إلى 483 وفاة.
هذا وتم تسجيل 126 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء من الفيرس إلى 2323.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 880
الجزائر: 602
وهران: 298
عين الدفلى: 254
سطيف: 248
قسنطينة: 233
تيبازة: 193
برج بوعريريج: 171
بجاية: 151
تلمسان: 148
المدية: 124
ورقلة: 115
تيارت: 112
تيزي وزو: 111
أم البواقي: 102
عنابة: 92
الجلفة: 81
غرداية: 78
بسكرة: 73
مـعـسـكـر: 71
بشار: 69
باتنة: 64
عين تموشنت: 60
مستغانم: 60
سكيكدة: 60
الشلف: 59
سيدي بلعباس: 59
بومرداس: 56
تيسمسيلت: 55
أدرار: 52
خنشلة: 49
جيجل: 48
الوادي: 46
الأغواط: 42
تبسة: 37
غليزان: 37
البويرة: 32
قالمة: 30
المسيلة: 29
ميلة: 21
سوق أهراس: 20
الطارف: 19
نعامة: 15
تندوف: 9
البيض: 7
سعيدة: 5
تمنراست: 3
إليزي: 2