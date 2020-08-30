حاجة العرب لكيان جامع.. مقدمة الأولويات

بقلم: صالح عوض

عندما يعلن ماكرون عن خريطة طريق لترتيب خروج لبنان من أزمته يلتفت اللبناني يسأل أين العرب؟.. وعندما تدمر سوريا على رأس أهلها بشتى اتجاهات السلاح ينادي السوري أين العرب ولماذا يا عرب؟ وعندما يصرخ اليمني والليبي تحت قصف بشتى أنواع الصواريخ لماذا يا عرب؟ وقبل ذلك صرخ العراقي والفلسطيني؟ من سيتصدى لأطماع الاستعماريين الجديدة؟ هل يكفي القول أن جامعة الدول العربية- بيت العرب- تعاني منذ عشرات السنين من فوضى في برمجتها الذاتية؟أو أنها فاقدة القيمة؟ فمن ذا الذي أفقدها معيارها وأولوياتها؟ إنها لم تعد تحت السيطرة العربية، وهاهي تضرب يمينا ويسارا بهستيرية أصابتها في الدماغ.. وهكذا نقف أمام الخيارات إما أن يعاد ضبطها لتسير وفق المصلحة القومية، أو يتم البحث عن مخرج حقيقي ليجمع أمة وحدها الدم والهوية واللسان والعدو المشترك..

مبررات الجامعة:

جامعة الدول العربية هي أقدم منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تكونت في 22 مارس 1945م أي قبل منظمة الأمم المتحدة بشهور، ولقد فشلت الجامعة في معالجة الملفات الأساسية التي طرحت عليها ملف التكامل العربي والوحدة العربية والدفاع المشترك كما أخفقت في أن تكون سندا حقيقيا لفلسطين ضد العدوان الاستعماري.

صحيح أن نشأة الجامعة لم تنطلق من رؤية عربية خالصة والتقى طموح العرب حينها بخطة إستراتيجية بريطانية لصرف الطموح العربي عن هدفه المتمثل بكيان عربي واحد.. إلا انه كان بالإمكان مع تغير الأنظمة ومجيء أنظمة تطرح شعارات القومية والوحدة والثورة الاقتراب من صياغة برامج وهياكل ومؤسسات تجعل من العمل العربي المشترك واقعا ممأسسا وترتقي بالمجموع العربي إلى حالة سياسية لها وزنها على الصعيد الدولي وبإمكانها صيانة حقوق الشعوب العربية.. إلا أن شيئا من هذا لم يحدث.. صحيح أن هناك خللا بنيويا في ميثاق الجامعة والية عملها جعلها دوما عاجزة عن تطوير نفسها أو صياغة مواقف بحجم طموح المجموع العربي ولكن ذلك لأن الأنظمة العربية معزولة عن جماهيرها وتتحرك بحسابات خاصة أصبحت منظمة جامعة الدول العربية اقل شأنا من منظمات إقليمية حديثة الولادة.. ومنذ 75 سنة لم يحدث تطور على الجامعة بل هي الى مزيد من التراجع رغم ازدياد التحديات والحاجة الماسة لعمل عربي مشترك.

العرب كتلة بشرية تعتبر الرابعة عالميا بمساحة أرض متواصلة هي الثانية عالميا وفيها احتياطات نفط وغاز وثروات ضخمة ويجمعها دين واحد ولغة واحدة وتاريخ واحد وفي مواجهة أعداء مشتركين فعلى مدار القرنين الأخيرين أصبح الاصطفاف أكثر وضوحا حيث كانت الحملات الاستعمارية متعاونة هي نفسها تضرب مشرقا ومغربا وانتهت مجتمعة بوضع خنجر- الكيان الصهيوني – في قلب العرب.. فكان وجود كيان سياسي جامع لهم أمرا منطقيا وتلقائيا فها نحن نرى المنظمات الدولية والإقليمية تتجمع بلا رابط من دين أو عرق أو تاريخ إنما المصلحة الراهنة ويتجهون إلى تعزيزها بوحدة الاستراتيجيات و التبادل التجاري والتعاون الأمني والاقتصادي ورفع القيود عن حركة الأفراد والشركات داخل الحيز الجغرافي كما هو حاصل في دائرة شنغن..

تكتلات إقليمية:

سعت دول وكيانات سياسية إقليمية لتشكيل تكتلات اقتصادية وأمنية في المشرق العربي والمغرب العربي ولعل مجلس التعاون الخليجي كان أبرزها وتمتع بفاعلية متميزة في شتى الملفات المطروحة لاسيما داخل كيانات المجلس وكان يتمتع بتنسيق عال وتعاون على قدم وساق.. من الواضح ان تشكله خارج جامعة الدول العربية يعني محاولة من كياناته التحرر من اشتراطات الموقف العربي المشترك إزاء قضايا حساسة حيث ان قرارات القمة تؤخذ بالتوافق بين كل الدول لاسيما الدول الوازنة في الجامعة.. ومن المعلوم ان هذا التكتل تم إنشاؤه عقب انتصار الثورة الإيرانية وارتبط مصيره بمصير الحرب على إيران فكان يمثل قوة إسناد للحرب لإسقاط نظام خرج لتوه من ربقة الأمريكان ويتجه في صدام مع المصالح الأمريكية في المنطقة.. كانت النهاية الأسيفة لهذا التجمع مع بداية اجتياح الجيش العراقي الكويت..

وتحولت مهمة المجلس من داعم للعراق في الحرب ضد إيران إلى متآمر على العراق ومحرض عليه وصولا إلى العدوان الثلاثيني الذي استهدف العراق في 1991 والحصار الذي استمر 12 عاما بعد ذلك حيث تم إنهاك البلد وتدمير منشآته الحيوية.

تحرك مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى لتدمير سورية سنة 2011 وتم ضخ مئات مليارات الدولارات لتدمير سورية في سياق الشرق أوسط الجديد الذي بشرت به الإدارة الأمريكية حيث كانت سورية دوما محط الاهتمام الأمريكي على اعتبار إنها الجارة الأقرب سياسيا واجتماعيا ونفسيا من فلسطين فكانت هي الخطوة الضرورية لتفتيت معاقل الالتجاء الفلسطيني السياسي في المنطقة..

وبعد أربع سنوات أي في مارس 2015 تشكل تكتل جديد باسم التحالف العربي ضم السعودية والإمارات والسودان والمغرب وقطر ومصر.. وذلك بغرض إزاحة الحوثيين والتصدي للتمدد الإيراني في اليمن ومع استمرار المعارك لم يبق في التكتل عمليا سوى السعودية والإمارات..

الواضح ان هذه التكتلات التي انطلقت من منطقة الخليج لم تكن بناء على رؤية وإستراتيجية عمل وحدوي وبناء كيان سياسي يتمتع بالمواصفات الطبيعية التي يحظى بها أي تكتل سياسي اقتصادي.. ومن الواضح ان هذه العناوين كانت لمهمات أمنية عدوانية مرة على إيران ومرة على العراق ومرة على سورية وأخرى على اليمن.

وللأسف لم يجر ضبط سلوك هذه التكتلات وفق مبادئ جامعة الدول العربية ولم تستطع الجامعة التحرك لإلزام أعضائها بالسياق العام المتفق عليه.. بل تواطأت الجامعة من خلال دول وازنة فيها ضد العراق فأمدت الإدارة الأمريكية بغطاء عربي للعدوان على العراق وبعد ذلك أمدت فرنسا ودولا غربية بغطاء آخر للعدوان على سورية وطردت السفير السوري من كثير من العواصم العربية و أغلقت الباب أمام مندوب سورية في جامعة الدول العربية معلقة عضويتها في الجامعة.

ملفات معلقة:

لا زال الملف الفلسطيني مفتوحا على وسعه وفي غياب العمل العربي المشترك أصبحت القضية الفلسطينية ملفا روتينيا يتم افتتاح اجتماعات المجالس في الجامعة به وإغلاقها عليه وبين الافتتاح والإغلاق تتلى توصيات واقتراحات وتدبج الكلمات وتتسرب من حين إلى آخر قضايا أخرى تعفي المجموع من الروتين الدائم.

الملف الفلسطيني ليس فقط ملف تحرير الأرض وهو الجوهر فيه إنما هو أيضا الإنسان الفلسطيني الذي يتعرض لعملية قهر منهجي من خلال سياسات صهيونية مدعومة من الإدارات الأمريكية.. فلا زال 15 مليون فلسطيني مشتتين في أرضهم ومحيطها وفي العالم وجزء كبير يعاني الفقر والضنك والحصار في فلسطين او حيث يتواجدون في سورية او لبنان وسواهما.

ان الضغط الذي يواجه الفلسطينيين يأخذ أشكالا متنوعة وللأسف فان كثيرا منها يمارسه النظام العربي المنتمي لجامعة الدول العربية.. فأمام الفلسطيني تغلق المطارات أبوابها ويصبح محروما من دخول الدول العربية والتمتع بالتعليم فيها الا بمقدار ضئيل وضمن اشتراطات تعسفية، ومحروما من العمل في الدول العربية بل هو أحيانا ممنوع من إدخال مواد البناء لترميم بيته كما يحصل لأهالي مخيمات لبنان، ودوما هو يدفع الثمن بين المعارضة والنظام كما حصل في سورية او العراق..

وفي الملف الفلسطيني أيضا تردي الحالة الصحية والحصار المستمر في قطاع غزة بالإضافة للبطالة الشاملة والعقوبات الجماعية التي تفرض عليه من الصديق والشقيق والعدو.. الأمر الذي جعله سجنا قاتلا تتنامى فيه الجريمة والانتحار والبؤس.

وفي الملف الفلسطيني أيضا حملة عدوان منظم لإحباط الشعب الفلسطيني وتيئيسه تشنها وسائل إعلام عربية رسمية لشيطنته وإفقاده الإحساس بانتمائه وقطع السبل عليه لدفعه الى الانهيار كما يحصل من إعلام دول خليجية لا همّ لها إلا شيطنة الفلسطينيين تبريرا لنهجها التطبيعي مع العدو الصهيوني.

إن هذا الجانب الإنساني في الملف الفلسطيني يتضخم يوما بعد يوم وهو بلاشك يؤثر سلبا على مقاومة الشعب الفلسطيني فمن غير المعقول أن ينتظر الفلسطينيون كل شهر دعما من أوربا يبلغ أكثر من 70 بالمائة من كل ما يتلقونه من الخارج.. ومن المؤكد أن للمال ثمنا واشتراطات.. من غير المعقول أن يتحسس الأوربيون القضايا الإنسانية للشعب الفلسطيني أكثر بكثير من معظم الدول العربية ويعبرون عن ذلك بفعاليات مستمرة لاسيما في موضوع الضم الذي اقترحه ترمب أو العدوان الصهيوني والمستوطنات.. ثم أليس عيبا على جامعة الدول العربية تهربها من الدعوة الفلسطينية لاجتماع لوزراء الخارجية بخصوص خطوة الإمارات في التطبيع مع العدو الصهيوني واختراقها للمبادرة العربية.؟

ان هذا الملف يعني بوضوح أننا أمام اختبار لعروبتنا ولانتمائنا الحضاري يحتاج منا إجابات عملية لا شعارات ودموعا تذرف أمام شاشات التلفزيون.. فالكلام إن لم يترجم الى فعل بحجم التحدي يكون مجرد طحن هواء.

وللأسف تعامل النظام العربي مع الملف الفلسطيني باستمرار كملف أمني يشرف عليه فرع في جهاز الأمن التابع للنظام وهو في هذا الصدد فقد قيمته السياسية والإنسانية..

الملف العراقي:

ماذا تنتظر الدول العربية بعد أن تم قتل أكثر من مليوني عراقي وتهجير أكثر من أربعة ملايين وتم تدمير الموصل والفلوجة وتكريت وتآزر على أهل العراق العدو البعيد وأطماع إقليمية وطائفية فاسدة جعلت منه حالة فاشلة.. أين جامعة الدول العربية وأنظمتها الفاعلة التي منحت العدوان الأمريكي على العراق غطاء وشرعية أين هي مما يحصل في العراق الآن؟

أكثر من 17 سنة والعراق يتجرع ألوان المهانة من احتلال أجنبي ومن تسلط إقليمي وفساد طائفي فيما لم نسمع عن مبادرة عربية واحدة لجمع شمل العراقيين ومساعدتهم على الخروج من تمزقهم وتدخل الآخرين في شئونهم الأمر الذي عقد الحياة في بلاد الرافدين.

كيف يمكن لنا الطمأنينة لجامعة لا تستطيع أن توفد أمينها العام وممثليه إلى العراق الذي يعاني من غياب الناصح والمؤازر؟ كيف يمكن أن نثق بأن النظام العربي ينتمي لأمة دمها واحد ودينها واحد وعدوها واحد فيما نشاهد واحدا من اعز مواقعنا وأعظم قواعد انطلاقنا الحضاري يدمر أمام أعيننا؟

الملف السوري:

هل هناك فضيحة أكبر من فضيحة الجامعة العربية إزاء سورية؟ ففي حين كانت الدولة السورية تواجه المسلحين من أكثر من 65 دولة حيث قدر عدد المقاتلين المتسللين إلى سوريا بمئات الآلاف في هذا الظرف القاسي تم طرد ممثل سورية من جامعة الدول العربية وتم التوجيه بطرد سفراء سورية من الدول العربية وقام للأسف كثير من هذه الدول بتلك الفضيحة.. هل هناك اكبر من هذا العدوان الذي استهدف بلدا عربيا أساسيا وحيويا من قبل أنظمة عربية لا رصيد لها إلا المال الموجه من قبل الأعداء؟

تركت الجامعة سورية للمسلحين المتمردين ولروسيا وايران وتركيا يجربون على رأس الشعب السوري كل الأسلحة الفتاكة فقتل من أبناء سورية أكثر من نصف مليون سوري وتم تدمير أعرق المدن والمنارات الحضارية في تدمر وحلب وحمص وحماة..

هرب السوريون من تحت الدمار فلم يجدوا بلدا عربيا يستقبلهم بل وجدوا إقليمية نتنة في مواجهتهم في أكثر من بلد عربي.. وهم كانوا أهلا لكل لاجيء عربي.. هرب السوريون فلم يجدوا إلا أوربا وتركيا تستوعب ملايينهم الأربعة مشتتين موزعين محبطين لتقول ميركل المستشارة الألمانية “إن مكة اقرب لسورية من برلين”.. فأين جامعة الدول العربية وأين الدول العربية من مأساة شعب عربي عريق؟

الملف اللبناني:

لبنان الذي فرط به العرب من زمن طويل وتركوه يعاني تمزقه الطائفي وتدخل السفارات الأجنبية في شأنه الداخلي يواجه أهله اليوم أسوأ ظروف مرت به بعد إن تجللت حكومته الطائفية بالفساد المالي والسياسي أذى أوصل البلاد والشعب إلى حالة الجوع والفقر والذي ختمه تفجير بيروت الأخير بفضيحة كبرى تكشف بعبثية القوى الطائفية.. وهنا هرع ماكرون إلى لبنان أول زعيم يزور لبنان يتحرك في شوارعه ويلتقي بناسه فهل صدفة يجد ماكرون ترحيبا في لبنان من كل زعماء الطوائف لا يحظى به زعيم عربي؟ هل صدفة ان تجمع التواقيع من عشرات ألاف اللبنانيين يطالبون فرنسا بالعودة إلى لبنان؟

كلمة للعرب:

ما يقال عن فلسطين والعراق وسورية يقال عن اليمن وليبيا والصومال وجيبوتي وسواهم انه التحدي المتجدد في كل وطننا العربي؟

من هنا أصبح فرضا واجبا قيام كيان عربي يوحد العرب ويحميهم ويذود عنهم ويراعي مصالحهم في عالم لا يستمر فيه إلا الأقوياء ولا وجود إلا للتكتلات لاسيما وهم مستهدفون في ثرواتهم ومستقبلهم وأرضهم وأبنائهم.. لا ينقص العرب أي عنصر للنهضة والوحدة.. و رغم أن كثيرين قد فقدوا الأمل في ذلك إلا أن طبيعة العرب تكمن في قدرتهم على المفاجأة التاريخية وظهر ذلك عبر تاريخهم الطويل من دحرهم للإمبراطورية البيزنطية والفارسية مرورا بثوراتهم وعالميتهم التي استمرت قرونا طويلة والله غالب على أمره.