جَهِل من لَغَانِين سُبُلاَتٍ*

بقلم: الوليد فرج

من ترف المعلومة، قبل نافلة القول، أنه قبل التفكير في أي منجز أو مشروع ثقافي، مهما كانت طبيعته او نوعه ، و قبل رصد أدوات تنفيذه ، المعرفية و الثقافية ، التفكير في تكلفته المالية ، و الجدوى الثقافية والمعرفية منه .

في الغالب يسعى الساسة إلى إسناد إدارة الشأن الثقافي ، إلى المثقف المناضل الذي يتسم بثقل المركز الاجتماعي و ذيوع الصيت داخل الشعب ، لغرض تأثيث المشهد السياسي ، وفتح مسالك استقطاب النخب المثقفة و جمهورها ، أو لإسكاته .

قد تعتبر سيرة الفيلسوف الفرنسي العصامي المغامر أندري مالرو ، الذي بدأ مناهضا للاستعمار و انتهى بين أحضان الديغولية وزيرا لثقافتها مصطفا مع غلاة المحافظين ، شريكا لهم بصمته عن جرائم التعذيب متسترا عن مجازر التقتيل ، مما دفع الكثير من المختصين إلى إعادة قراءة منجزاته واعتبارها أنها مجرد روايات قراء محطات قطارات ، ولتقبل أعماله اليوم يجب أن يكون الكاتب ساذج و بسيط .

يبقى تأسف السيدة ديغول على انخراط مالرو في السياسة و ابتعاده عن الكلمات ابرز رد فعل رافض لتورط المثقف بالسياسة .

المثقف الحق يعيش مع الكلمات كما كان يقولها مالرو انه لم يخلق ولن يعيش إلا لأجلها ، لو لم ينكص على عقبيه ، كما يفعل اليوم مثقفي الصدفة و الظروف ، بسلعهم الثقافية التي فزع لها حتى اليمن ، و صار المثقف الجزائري محل سخرية وسط القاصي و الداني .

فعلى من وعلى ماذا تصرفون أموال الشعب !

و ما زاد من صلفكم رحتم تتحدون الشعب بتصريحاتكم ممعنين في الدفاع عن تفاهتكم وللأسف وجدتم لفيف الوصوليين يغشي عن الحقيقة و تبقون جِباب فلا تَعْنَ أبرا** .

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* جَهِل من لَغَانِين سُبُلاَتٍ : مثل يضرب لمن أقدم على الشيء وهو يجهل صعوبته

** جِباب فلا تَعْنَ أبرا : مثل يضرب في الرجل القليل الخير اللافائدة من إصلاحه فلا تتعب نفسك معه .