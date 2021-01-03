جيل عين الدفلى يعاني الأمرّين ويهدد بالانسحاب من البطولة الوطنية

عيشة ق.

يمرّ نادي جيل عين الدفلى بوضع لا يحسد عليه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وهو الذي سجل الصعود إلى الرابطة الثانية لكرة القدم، أين يعيش أزمة مالية خانقة أوقفت جميع التحضيرات تحسبا للعودة مجددا إلى المنافسة التي برمجتها الرابطة الهاوية لكرة القدم ابتداء من منتصف شهر فيفري المقبل، وفي هذا الصدد أوضح رئيس النادي رضوان نجوم أن الفريق لا يملك أي مورد مالي يسمح له باستئناف التدريبات والاستعداد حتى يكون جاهزا مع انطلاق موعد الموسم الجديد وكشف في اتصال هاتفي “للوسط” أمس أن والي عين الدفلى يرفض تسريح الإعانة المالية بسبب تجميد الحساب البنكي للفريق على إثر الديون المتراكمة على عاتق الرئيس السابق للجيل ياسين بولال والتي قدرها مصدرنا بقيمة 3 مليار و300 مليون سنتيم، أقدم على إثرها الدائنون بتجميده بناء على قرار قضائي والأمور تتواجد في نزاع في أروقة العدالة، ويأتي إصرار الوالي على حرمان النادي من الميزانية الخاصة به بالنظر لذهابها نحو الدائنين وعدم استفادة الإدارة الحالية منها، وهو ما يدفع ثمنه الفريق غاليا، وأكد محدثنا أن الرئيس الحالي رضوان نجوم التحق بالفريق في فيفري 2018 وأخذ على عاتقه مسؤولية الرئاسة في وقت كان جيل عين الدفلى ذاهب نحو الديركتوار، حيث قام بصرف الأموال من جيبه على مدار ما يقارب ثلاثة أعوام، وحضّر مشروعا رياضيا يليق بالفريق الذي حقّق منذ قدومه الصعود في موسمين متتاليين بعدما وجده في قسم ما بين الرابطات، وصعد معه في الموسم الموالي إلى بطولة الهواة، قبل أن يقتطع تأشيرة الصعود إلى الرابطة الثانية، حيث انتدب المدرب سمير زاوي لقيادة العارضة الفنية وتعاقد مع لاعبين أصحاب الخبرة على غرار بولكبات والحارس عمراني من جمعية الشلف وثنائي نصر حسين داي ضمادي ودوسن.

عدم تأهيل الملعب يهدّد الفريق بالاستقبال في بومرزاق

إلى جانب ذلك، عبّر نجوم عن تأسّفه من عدم تأهيل لجنة معاينة الملاعب ملعب الفريق، وذلك بسبب عدم قيام البلدية المكلفة بتسييره بإجراء عملية الصيانة والتهيئة المطلوبة وهو الذي جعله غير مؤهل لاستقبال مباريات النادي تحسبا للموسم الجديد، حيث سيكونون مضطرين على إثر ذلك بالاستقبال في ملعب الشهيد بومرزاق بالشف، في حال لفشل في عدم تأهيل ملعب عين الدفلى.

للإشارة، أجرى الفريق مساء البارحة الجمعية الاستثنائية التي درست موقف الرئيس نجوم بالبقاء على رئاسته أو الانسحاب من التسيير، حيث لم يتردد محدثنا في التأكيد أن فريق جيل عين الدفلى يدرس امكانية الانسحاب من المنافسة الموسم المقبل بالنظر لغياب الموارد المالية والصمت التام للسلطات المحلية، التي لم تجد الحلول من أجل تجاوز هذا الوضع المعقّد، والذي يتواجد جيل عين الدفلى مهددا لدفع ثمنه غاليا.