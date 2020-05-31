جيلالي سفيان يدعو إلى الإفراج عن “المساجين السياسيين”

كشف رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان عن استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذلك بطلب منه حيث طالب من رئيس الدولة الإفراج عن المساجين السياسيين المظلومين.

وبحسب ما كشف عنه رئيس حزب جيل جديد الذي التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمرة الثانية على التوالي منذ وصول الرئيس تبون إلى قصر المرادية لكن هذه المرة بطلب من رئيس حزب جيل جديد , الذي حرص على لقاء رئيس الدولة لتقديم له طلب يتعلق بالإفراج عن المساجين المظلومين حسب تعبير جيلالي سفيان وكذا التطرق إلى حرية التعبير دون ذكره تفاصيل أكثر مفضلا ترك الكشف عن تفاصيل هذا اللقاء لرئيس الجمهورية.

وتبرز تصريحات مسؤول حزب جيل جديد المصنف في تيار المعارضة , أسلوب الحوار والتشاور الذي يعتمده الرئيس تبون في تسيير شؤون البلاد خاصة وانه فتح باب قصر المرادية أسابيع فقط بعد انتخابه لكافة التيارات السياسية والشخصيات الوطنية الذين استقبلهم الواحد تلو الآخر للحديث عن مسودة تعديل الدستور أو الوضع العام للبلاد.

باية ع

