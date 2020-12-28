جيش الشعبي يسترجع 80ألف أورو من الجماعات الإرهابية بجيجل

إسترجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مبلغا معتبرا بالعملة الصعبة 80ألف أورو من مخبأ للجماعات الإرهابية ببلدية العنصر في جيجل.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع اليوم الإثنين، أنه ” في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر استغلال الإرهابي المسمى “رزقان أحسن” المدعو “أبو الدحداح” الذي تم إلقاء القبض عليه يوم 16 ديسمبر2020 خلال عملية بحث وتمشيط بالقرب من بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة”. وأضاف البيان ” كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 28 ديسمبر2020، خلال عملية تمشيط بجبل بوطويل بنفس المنطقة، خمسة (05) مخابئ للإرهابيين واسترجاع مبلغ مالي مقدر بثمانين ألف (80.000) أورو، والذي تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة في شهر أكتوبر الماضي بمنطقة الساحل “.

وتابع البيان ان هذا المبلغ” كانت ستستفيد منه فلول الجماعات الإرهابية المطاردين من طرف المصالح الأمنية بشمال الوطن “..

أمين بن لزرق