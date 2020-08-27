جيجل: تصدير 10 آلاف لتر من زيت الزيتون نحو فرنسا وبلجيكا وانجلترا

تم أمس الأربعاء بميناء جن جن (جيجل) شحن أول دفعة مقدرة بـ 10آلاف لتر من زيت الزيتون موجهة للتصدير نحو عدد من الدول الأوربية تحمل وسم “كتامة”، حسب ما علم من صاحب هذه العلامة التجارية المستثمر الفلاحي محمد بن صغير.

وأوضح المستثمر الفلاحي الذي ينشط بولاية جيجل لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الشحنة المقدرة بـ 10 آلاف لتر من زيت الزيتون الموجهة للتصدير نحو فرنسا وبلجيكا وانجلترا “تعد بداية لعملية تصدير هذا المنتوج الطبيعي على أن تتبعها عمليات مماثلة شهريا”.

وأضاف السيد بن صغير أن اتفاقية تصدير لمادة زيت الزيتون الحاملة لوسم “كتامة” الجيجلية مع شريك أجنبي وذلك لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تصدير ما معدله 10 آلاف لتر شهريا.

وأفاد ذات المستثمر الفلاحي وهو صاحب أول معصرة صديقة للبيئة بجيجل بأن “ولوج السوق الدولية لم يكن بالأمر الهين, إلا أن بعض التسهيلات المقدمة من طرف الدولة عبر وزارة التجارة, إضافة إلى نوعية المنتوج المحلي والاعتماد في عملية الجني والعصر على المعايير الدولية المعتمدة من طرف المجلس الدولي للزيتون, قد مكنت علامة “كتامة” الجزائرية من إيجاد مكانة لها بالسوق الأوربية رغم قلة الكمية الموجهة للتصدير.”

وأشار السيد بن صغير إلى أنه من بين المعايير المعتمدة لضمان جودة المنتوج و إمكانية تصديره, الجني باستعمال المكننة ونقل المنتوج في الصناديق بدل الأكياس و عصر الزيتون في ظرف 72 ساعة على الأكثر مباشرة بعد جنيه, فضلا عن وضع الزيت في الزجاج أو الطين أو في خزانات من نوع إينوكس مع عدم تعريضه للضوء.

يذكر أن زراعة الزيتون بولاية جيجل تتربع على 18 ألف هكتار منها 14500 هكتار دخلت الإنتاج بمردودية تتراوح ما بين 18 و 22 لترا في القنطار, فيما تجاوز الإنتاج المحلي من زيت الزيتون خلال الموسم الفارط 6 ملايين لتر.