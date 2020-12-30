جو بايدن سيقضي على حلم “مغربية الصحراء”

∙ سيندم المغرب على نزوله من أعلى الهضبة إلى مستنقع الخنوع

أكد المحلل السياسي ورئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق في تونس، ماجد البرهومي، أمس، أنه من الوارد جدا أن يقضي جو بايدن على حلم المغرب ويتراجع عن قراره بشأن ما يسمى بـ”مغربية الصحراء”، خاصة و أن الأخير ديمقراطي وقد عرف عن الرؤساء الديمقراطيين أنهم أكثر هدوء و حرصا على تحقيق أهدافهم بالقوة الناعمة، وليس بقوة السلاح و التصريحات المستفزة و التهديدات كما يفعل الجمهوريون، لكن في كل الحالات سواء تراجع بايدن أو لم يتراجع فإن قرار ترامب لا معنى له، على اعتبار أنه مخالف للشرعية الدولية الذي تفرض إجراء استفتاء يتعلق بتقرير المصير النهائي للصحراء الغربية.

وأفصح الدكتور ماجد البرهومي في تصريح خص به “الوسط”، أن بايدن سيسعى لا محالة إلى التهدئة في المنطقة المغاربية، كما سيحرص على بناء علاقات متوازنة مع الجميع، مشيرا بالمناسبة، أن تصريحاته لغاية اللحظة تأكد أنه لن يذهب في الاتجاه الذي ذهب فيه سلفه في قضية الصحراء.

أما فيما تعلق بقرار ترامب وتصرفات المحيطين به مؤخرا، كشف متحدثنا أنها لن تغير شيئا على الميدان حاليا، خاصة أن هناك منظمات إقليمية و دولا عديدة في العالم تعترف في الطرف المقابل بوجود جمهورية صحراوية، و لا يمكن تجاهلها لمجرد أن ترامب في نزوة من نزواته أو في لحظة غياب عن الوعي تراءى له شيء ما، هذا دون نسيان أن البوليساريو التي قاومت الاحتلال الاسباني لا يمكن تجاهل وجودها بجرة قلم و بقرارات أحادية.

من جهة أخرى، تأسف الدكتور ماجد البرهومي، كيف أننا أصبحنا نحل قضايانا في المنطقة المغاربية باللجوء إلى الصهاينة، لنستقوي بهم على بعضنا البعض، معتبرا أنه لا يتصور أن شرفاء المنطقة و قادة التحرر في بلداننا الذي ناضلوا جنبا إلى جنب لإخراج المستعمر يقبلون بما يحصل، حيث أصبحنا نرهن مصير مواطنين مغاربيين من أبناء جلدتنا بالتطبيع مع الكيان الغاصب من عدمه، فإذا طبعت الرباط صاروا مغاربة و إذا لم تطبع اعتبرناهم صحراويين، و كأن هؤلاء لا ينتمون إلى فئة البشر، منوها بالمناسبة أنه ما كان على المغرب صراحة أن ينزل إلى هذا المستنقع، ويضع الصحراويين في هذا الموضع الذي لا يليق بهم كبشر، و كإخوة لنا في الدين و العرق والتاريخ و وحدة المصير.

مريم خميسة