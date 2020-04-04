“جومبو” تهدي منتجاتها لفائدة المستشفيات

أهدت الشركة الممثلة لعلامة جومبو، لصناعة وتعليب المواد الغذائية “SPA SFCP“، أمس، كميات معتبرة من منتجاتها، لصالح مستشفيات، المناطق الأكثر تضررا من وباء كورونا، كمساهمة منها، في إطار مجابهة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.

وأفادت الشركة، ذات العلامة المتواجدة، منذ 28 سنة، في بيانها، أنها اتخذت حزمة من الإجراءات، التي من شأنها تحسيس كل متعامليها، بأهمية تبني الإجراءات الوقائية تفاديا للعدوى.

وأوضحت الشركة، أنه تم وضع مخطط عمل عن بعد، لكل المتعاملين الممكن الاستغناء عن حضورهم، كما تم وضع كل الأمهات اللائي تعتنين بأطفالهن الصغار، في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، مع وضع بروتوكول للنظافة والوقاية.

في حين، ثمنت مؤسسة جومبو، في أخر بيانها، الذي تحوز يومية “الوسط”، نسخة منه، التزام كل موظفي الخدمة العمومية، وأصحاب المهن، التي لابد لأصحابها من مزاولتها، حرصا وضمانا لسير الحياة العامة للبلاد، خاصة عمال قطاع الصحة، باعتبارهم يشكلون الخط الدفاعي الأول، ضد فيروس كوفيد 19.

مريم خميسة