جوفنتوس يخسر 18.3 مليون يورو بسبب فسخ عقد هيغواين

أعلن نادى جوفنتوس الإيطالى، مساء اليوم، الخميس، رحيل المهاجم الأرجنتينى غونزالو هيغواين، عن صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ذكر حامل لقب الدوري الإيطالي فى المواسم التسع الأخيرة خلال بيانه الرسمى أنه تم فسخ العقد بالتراضى بين اليوفى وهيغواين، اليوم.

وأوضح اليوفي أنه توصل لاتفاق مع اللاعب على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، رغم أنه سيتكبد خسارة مالية كبيرة تبلغ 18.3 مليون يورو بسبب هذه العملية.

وبدأت مغامرة هيغواين مع جوفنتوس في صيف 2016، بتأثير كبير، فقد كان هداف الفريق ومن اكثر العناصر مشاركة في موسم انتهى بالفوز بلقب سكوديتو وكأس إيطاليا، في العام التالي تكررت ثنائية الدوري والكأس، ومنذ الظهور الأول في أوت2016 بات هيغواين ثاني هدافي جوفنتوس في مختلف المسابقات، وسادس هداف في دوري الأبطال”.

وكان هيغواين، صاحب الـ32 عاما، قد انضم لصفوف جوفنتوس، فى صيف عام 2016، قادما من فريق نابولى، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو، وخاض مع فريق السيدة العجوز، 148 مباراة وسجل 66 هدفا.