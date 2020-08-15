جهود لجنة التنسيق والتنفيذ ج 01

بقلم الأستاذ فرحاني طارق عزيز.

منذ اندلاع الثورة الجزائرية عملت فرنسا الإستعمارية بكل وسائلها وأساليبيها لعزلها وخنقها وعدم إسماع صوتها بالخارج لذلك كان يسعى قادتها لنشرها عبر مختلف ربوع الوطن ونقلها حتى للخارج إن اشتد عليهم الخناق عن طريق تشكيل قاعدة مؤسساتية لتنظيمها وضمان استمراريتها لتحقيق الاستقلال ومع انعقاد مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 الذي انبثق عنه عدة قرارات لتنظيم الثورة وتشكيل مؤسسات لهيكلة العمل الثوري و التي كان من بينها المجلس الوطني للثورة ولجنة التنسيق والتنفيذ والتي تتولى تطبيق القرارات المنبثقة عنها كما كانت تقوم بعدة نشاطات في العديد من المجالات السياسي والعسكري والدبلوماسي.

ظروف خروج أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ

بنهاية سنة 1956 وبداية 1957 اشتد الخناق على لجنة التنسيق والتنفيذ خاصة مع قرار إضراب الثمانية أيام مما اضطر اعضاء اللجنة للانتقال للخارج بعدما حوصر مقرها في الجزائر العاصمة.

يعود سبب انتقالها للخارج ما عرف بمعركة الجزائر 1957 وتزامنا مع الإضراب ازداد الحملة الإستعمارية المسعورة واستعمال القوة لم يكن في وسعه وقف تيار الإضراب ولجأت الحكومة الى معركة عسكرية وجندت الفرقة العاشرة للمظليين وأفواج القطاع وقوات الشرطة والتي كانت متواجدة في الجزائر العاصمة قدرت ب 1500 شرطي وعدد قوات المظليين قدر ب 4600 مظلي تحت قيادة الجنرال ماسو وذلك بقصد تفكيك خلايا جبهة التحرير الوطني في الجزائر العاصمة. و أمام الضغط خاصة على مقر اللجنة بالعاصمة قررت اللجنة يوم 27 فيفري 1957 و دون علم قواتها مغادرة البلاد.

كذلك كان لاعتقال بن مهيدي العربي سبب في انتقال أعضاء اللجنة من العاصمة إلى الأطلس البليدي وراء جبال الشريعة تاركين تمام عبد المالك عضو مجلس الثورة لتسيير الشؤون العادية مؤقتا و هناك عقدت اللجنة المبتورة من بن مهيدي آخر إجتماع لها في الجزائر مقدرة انه من الصعب مواصلة تسيير الثورة إنطلاقا من الجبل، لذلك قررت الانتخاب إلى خارج الوطن بتشكيل فريقين: كريم بلقاسم ،و بن يوسف بن خدة ،يتجهان نحو الشرق إلى تونس مرورا بالولاية الخامسة ،و يقول عن ذلك سعد دحلب: “لقد أنقذت لجنة التنسيق و التنفيذ في آخر لحظة بفضل الشجاعة و الإخلاص و روح التضحية التي كانت تشكل السلاح الوحيد لمناضلين في المدينة لمواجهة المظليين المدججين بالأسلحة”.

كانت رحلة شاقة وطويلة دامت أكثر من شهرين ونصف للوصول إلى المغرب وتونس وقامت بعدها اللجنة بعقد إجتماع في نهاية جوان 1957 في تونس قبل الشروع في توجيه الدعوات لعقد إجتماع عادي للمجلس الوطني للثورة بالقاهرة.

دورة المجلس الوطني بالقاهرة أوت 1957م

انعقد المؤتمر السنوي لقيادة الثورة الجزائرية لعام 1957 بالقاهرة بحي قردن ستي يوم 20أوت 1957برئاسة فرحات عباس وحضور أغلب أعضاء وحسب علي الكافي فإن 20 أوت 1957 لم يسجله التاريخ في مسيرة الثورة كحدث إيجابي ويوم حاسم يكون دفعا قويا للثورة.

ولقد كانت الدورة بالفعل منعرجا خطيرا في تاريخ ثورة نوفمبر وكان من الممكن أن يتحول اللقاء إلى مأساة دموية لكن الروح الوطنية تغلبت في النهاية، وتوصل المشاركون إلى مجموعة من الحلول الوسطى التي ساعدت على تجاوز الحساسيات الشخصية وأوجدت السبل لتواصل الكفاح المسلح مع الحفاظ على مظهر القيادة ووحدة التوجه رغم كل ما دفع من مشادات ونزاعات واختلافات تجاوزت حد اللياقة في الكثير من الأحيان، ولقد حضر اجتماع القاهرة 23 عضوا من مجموع 34 عضوا وكان الغياب بالنسبة للمسجونين وللذين استشهدوا في ميدان الشرف أمثال مصطفى بن بولعيد وكان تدوين اسمه شرفيا فقط.

وقد جاء مؤتمر القاهرة بجملة من القرارات حيث قرر المجلس توسيع نفسه وذلك من 34 عضوا إلى 54 عضوا كما قرر رفع أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ إلى أعضاء محمود الشريف بن طوبال، كريم بلقاسم، اوعمران، بوصوف، أما السياسيين فهم فرحات عباس عبان رمضان الأمين دباغين، عبد الحميد مهري، ثم أضيف لهم القادة الخمسة المعتقلين بفرنسا مع إبعاد سعد دحلب، بن يوسف بن خدة، وأوكل للمجلس الوطني للثورة إنشاء الحكومة المؤقتة الجزائرية.

وتفويض لجنة التنسيق والتنفيذ اختصاصات القيادة العليا للثورة الجزائرية ولتعليماتها صفة الإلزام باعتبارها القيادة المجسدة لقيادة جيش وجبهة التحرير إقرار مبدأ رفض الدخول لأية مفاوضات مع فرنسا مالم تعترف الحكومة الفرنسية باستقلال الجزائر أولا مع الإصرار على عروبة الجزائر، ولا يحق للجنة التنسيق والتنفيذ إجراء أي تفاوض مع فرنسا أو الاتفاق على تحديد مصير الشعب الجزائري قبل الرجوع إلى المؤتمر الوطني.

قيام لجنة التنسيق والتنفيذ بتقديم تقريرها السنوي عما حققته من نجاح الى المؤتمر الوطني السنوي الذي تقرر عقده في شهر أوت 1958م، اقرار مبدأ حرية تنقل لجنة التنسيق ما بين مصر وتونس ومراكش للإشراف على شؤون الكفاح الجزائري، إضافة إلى بذل أقصى جهود لحصول على تأييد أكبر عدد من الدول للقضية الجزائرية عند طرحها أمام هيئة الأمم المتحدة. وعاد أعضاء المؤتمر بعد الجلسة الأخيرة إلى قواعدهم بالداخل في سرية تامة عدا من تم تكليفهم للعمل بعضوية اللجان المتخصصة. وقد تم رفع القرار المؤتمر إلى الرئيس عبد الناصر الذي رأى فيها خطوة طيبة لتوحيد جهود جبهة التحرير الوطني.

تشكيلة ونشاط لجنة التنسيق والتنفيذ

بعد انعقاد المجلس الوطني للثورة تقرر إدخال تعديل على الهيئة التنفيذية، حيث رفع عدد أعضاءها إلى 14 عضو بدل من خمسة اعضاء كما كان عليه الحال في اللجنة الأولى. وقد أقصي منها كل من بن يوسف بن خدة وسعد دحلب لتصبح تضم كل من كريم بلقاسم، بوصوف، عبد الله بن طوبال، محمود الشريف، عمر أوعمران، عباس فرحات، عبد الحميد مهري، الأمين دباغين، ويضاف إليهم المساجين الخمسة بفرنسا بصفة شرفية أحمد بن بلة، محمد خيض، حسين آيت أحمد، محمد بوضياف، ورابح بيطاط.

انطلقت بعد هذا الاجتماع أشغال مؤتمر المجلس الوطني يوم 22 أوت 1957 بالقاهرة في شكل اجتماعات يومية استمرت لغاية 28 أوت انصب النقاش في اليوم الأول حول إدخال عبان رمضان إلى لجنة التنسيق والتنفيذ حيث ساند الفكرة كل من الأمين دباغين وفرحات عباس وعبد الحميد المهري وقد تم تثبيت عبان في اللجنة.

وعقدت لجنة التنسيق والتنفيذ سلسلة من الاجتماعات لتوزيع المسؤوليات بين أعضاء اللجنة لكان التوزيع كالتالي:

كريم بلقاسم: تولى الشؤون العسكرية.

عبد الحفيظ بوصوف: تولى التسليح والاستخبارات.

محمد الأمين دباغين: تولى شؤون الخارجية.

عبد الحميد مهري: تولى الشؤون الاجتماعية والثقافية.

عبان رمضان: الصحافة والإعلام.

أما مصير العضوين الذين عزلا من منصبهما فقد كلف يوسف بن خدة بالقيام بجولة عبر الشرق الأوسط لتزويد الثورة ماليا ودبلوماسيا وسعد دحلب فقد كلفته اللجنة بكتابة مقالات للرد على الإشاعات.

وعلى الصعيد العسكري: من المهام التي قامت بها لجنة التنسيق توحيد قيادة الجيش حيث بادر كريم بلقاسم بإنشاء ما يسمى بلجنة العمليات العسكرية وهي في الحقيقة أركان الجيش وقسمت إلى لجنتين لجنة الشرق وتتكون من محمدي السعيد مسؤولا يساعده لعموري وبوقلاز وبن عودة، ولجنة الغرب تتكون من هواري بومدين مسؤولا يساعده دحيلس، ولكن هذه اللجنة وجدت صعوبات مختلفة في عملها نظرا لوجود خط موريس الذي جعل الاتصال بالداخل صعبا وأحيانا معتبرا وكذلك لعدم تلازم وتوافق بين اللجنتين ومعاقبة أصحابها وإبعاد الكثير منهم.

كما ركزت اللجنة بالتنظيم والتخطيط وقد اهتم بهذا الجانب محمد الأمين دباغين بعد حادثة اختطاف طائرة الوفد الخارجي الذي كان يتولى المهمة، ولم تتوقف مجهودات دباغين الذي أقام اتصالات مع الحكومة العربية لتنظيم ونقل الأسلحة عبر ترابها وقام الأمين دباغين بإعطاء تقرير مفصل خلال مؤتمر القاهرة يلخص فيه نشاطاته ونشاطات المؤتمر والذي يؤكد خلالها ان مشكلة السلاح بدأت تعرف تحسنا ملحوظا منذ مطلع 1957.

وحسب الطاهر سعيداني فإن التنظيم العسكري الذي كان منتشرا خلال بداية الثورة والذي يعطي لكل ولاية حق إعداد تنظيم خاص بها حدث وأن فكر المسؤولون في ايجاد تنظيم موحد سمي باللجنة التنفيذية العسكرية، وكان الهدف من إنشاء هيئة العمليات العسكرية وقيادة العمل المسلح في الداخل.

و في شهر أفريل 1958 قسمت لجنة التنظيم العسكري إلى فرعين لكن بدون رأس موحد، الفرع الأول يترأسه العقيد هواري بومدين و مقره الحدود الجزائرية التونسية التي تتخذ منطلقا للإشراف على الكفاح المسلح في شرقي البلاد الذي يشمل في هذه الحالة الولاية الأولى و الثانية و الثالثة ،و بمجرد تنصيب و انطلاق العمل ،تمكن العقيد من تنظيم الفرع الذي اسندت اليه مسؤولية التنظيم و قد تميز في ذلك الوقت بالدقة في التخطيط و الانضباط العسكري و استطاع في ظرف قصير أن يثبت و أن يطور أجهزة الاستعلامات و الإمدادات التي انشاءها سلفه و معلمه العقيد عبد الحفيظ بوصوف و تجاوز بدون كثير إذ عرف كيف يختار محيطه الضيق ويفرض جو الأخوة و التعاون بين الجميع بما في ذلك النائب الذي يراهن عليه السيد بلقاسم كريم للسيطرة على غرب البلاد ،لاكن العقيد حمدي السعيد لم يحالفه النجاح في تأدية مهمته حيث تأزم الوضع في الحدود الشرقية وبدا المرض يسري إلى هيئات الثورة داخل الوطن وخاصة الولاية الأولى.

على الصعيد الإعلامي: اهتمت لجنة التنسيق والتنفيذ اهتماما لا يقل عن بقية الجوانب الأخرى فقد رأت الثورة بعد سنتين من اندلاعها ضرورة، ايجاد صحافة مكتوبة تابعة لها وناطقة باسمها وتشرح مواقفها وتتبع اخبارها المختلفة وذلك ادرت جريدة المقاومة الجزائرية والتي تزامنها صدور عددها الأول للذكرى الثانية لاندلاع الثورة الجزائرية المصادف ل 01 نوفمبر 1956، ثم دعمت الثورة الإعلام الجزائري بجريدة المجاهد حيث كان ظهورها نتيجة حتمية لتطور الثورة و قد حددت بصفة واضحة أهداف و مهام هذه الصحيفة، ويذكر المرحوم عبد المالك تمام أن محتوى الجريدة انقسم إلى ثلاث اقسام اساسية كل قسم يحتوي على عنصرين، القسم الأول يشرح و يفسر معنى الحرب و أسباب و أهداف المقاومة الجزائرية، و في القسم الثاني فإن الجريدة مدعوة إلى الإعلان و التعليق على أعمال و نشاطات الجيش الوطني، و في القسم الثالث تكشف عن مناورات المستعمر و أعماله الإجرامية و في نفس الوقت فإن هذا القسم يحظى كذلك بالعمل على توحيد الشعب الجزائري حول جبهة التحرير الوطني …وهكذا لم تمر سنة على صدور المجاهد حتى صدر قرار رسمي من قبل المجلس الوطني للثورة الجزائرية في دورته الثانية المنعقد بتاريخ 20-27 أوت 1957 يقضي بأن تكون المجاهد الناطق الرسمي الوحيد بإسم جبهة التحرير الوطني

على الصعيد الدبلوماسي: إن الحرب الجزائرية باتت موضوع اهتمام دول أخرى فإخواننا المغاربة والتونسيين وسكان البلاد العربية لم يفتوا عن مساعدتنا، فقد صار موقف فرنسا أمام الرأي العام موقفا حرجا وقد قامت لجنة التنسيق والتنفيذ تطبيقا لقرارات المجلس بتحديد 30مارس ليكون يوما للتضامن مع الجزائر في جميع أنحاء إفريقيا و آسيا وتطبيقا لهذا القرار أصدرت لجنة التنسيق والتنفيذ بلاغا جاء فيه أن يوم 30مارس 1958 هو يوم فعال بالنسبة للحرب الجزائرية ونقطة تحول تقفو فيها الجزائر المحاربة لمرحلة مواجهة فرنسا وحدها إلى مرحلة جديدة تواجه فيها الاستعمار الفرنسي ومن ورائها قوة بشرية تدفعها للنصر الذي لا شك فيه… وفي يوم 30مارس 1958 سيبقى يوم عيد في كل من أقطار آسيا وإفريقيا لأنه اليوم الذي برزت فيه الشمس أول شجرة مثمرة في حفل التضامن الأخوي بين الأسيويين و الإفريقيين.

وفي إطار الحركة الدبلوماسية المغاربية وعلى المستوى المغاربي شاركت لجنة التنسيق والتنفيذ إلى جانب الوفدين المغربي والتونسي والذي عقد بصفة رسمية وعلنية سنة 1958، وقد بلغ عدد أعضاء الوفد المشاركة في المؤتمر حوالي 19 عضوا وقائمة الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر كالتالي الوفد الجزائري فرحات عباس، عبد الحفيظ بوصوف، عبد الحميد مهري، الدكتور أحمد فرنسيس وأحمد بومنجل وقد حاول الوفد الجزائري إبراز الخطوط العريضة للقرار الذي سيتخذ لصالح الثورة الجزائرية والذي بفضله يمكن أن تستجيب له حكومات تونس والمغرب وعلى ضوئه تقدم مساعداتها للثورة الجزائرية ماديا ومعنويا وفي نفس الوقت فإن فرحات عباس أكد لمحاوريه رفضه للمفاوضات المؤدية للاستقلال المشروط على الطريقة التونسية والمغربية وألح على الوفدين على ضرورة التأكيد القطعي والنهائي على أن الجبهة هي المفاوض الوحيد، كما تم طرح موضوع تشكيل حكومة جزائرية مؤقتة وعمل على استشارة المغرب وتونس حول هذا الموضوع ودعاهما للالتزام بالاعتراف بها.